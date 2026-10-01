Главные выставки октября 2026-го в Петербурге: Серов и Коровин, женщины ОБЭРИУ и проект года по версии Cosmoscow

«Дочь дочери дочерей дочери», Музей ОБЭРИУ (16+)

Проект посвятили женщинам, которые внесли свой вклад в наследие Объединения реального искусства (они же ОБЭРИУ) наравне с Даниилом Хармсом, Александром Введенским, Николаем Заболоцким, Николаем Олейниковым, Леонидом Липавским и Яковом Друскиным. Главные героини выставки — редактор ленинградского Детгиза Эстер Паперная, театральная художница и иллюстратор Елена Сафонова (многим знакомы ее рисунки к «Доктору Айболиту»), авангардистка Вера Ермолаева, представительница школы Филонова Татьяна Глебова и ученица Петрова-Водкина Алиса Порет.

Расскажут и о партнершах обэриутов: женах Введенского Анне Ивантер и Галине Викторовой, музе Хармса Эстер Русаковой и его жене Марине Малич, а также о Тамаре Липавской (была гражданской женой Введенского, а затем стала супругой Липавского).

В экспозицию войдут живопись и графика, книжные иллюстрации, фотографии, рукописи, письма и архивные документы.

С 12 октября по 12 января

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