Главные выставки октября 2026-го в Петербурге: Серов и Коровин, женщины ОБЭРИУ и проект года по версии Cosmoscow

А также — тексты в уличном искусстве (Браулов! Базелевс! Радя!) в «Стрит-арт хранении» и его история в Центре Курехина (курируют Абих и Има!). Рассказываем, какие выставки в музеях и галереях города точно не стоит пропускать.
ГЛАВНОЕ
Валентин Серов. Голова Европы. 1910
«Серов и Коровин», KGallery (16+)
Выставка рассказывает о жизнях двух друзей-художников, одновременно разных, но настолько близких, что меценат Савва Мамонтов называл их то «Серовин», то «Коров». Покажут их версии портретов современников, театральную графику, пейзажи, эскизы и путевые наброски.
Отдельный блок посвящен тем, кто повлиял на становление Серова и Коровина, их учителей: обещают работы Ильи Репина, Михаила Врубеля, Павла Чистякова, Василия Поленова, Алексея Саврасова.
Со 2 октября по 31 декабря
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Альбом Тамары Липавской. Коллажи из фотографий Тамары Липавской, Якова Друскина, Леонида Липавского
«Дочь дочери дочерей дочери», Музей ОБЭРИУ (16+)
Проект посвятили женщинам, которые внесли свой вклад в наследие Объединения реального искусства (они же ОБЭРИУ) наравне с Даниилом Хармсом, Александром Введенским, Николаем Заболоцким, Николаем Олейниковым, Леонидом Липавским и Яковом Друскиным. Главные героини выставки — редактор ленинградского Детгиза Эстер Паперная, театральная художница и иллюстратор Елена Сафонова (многим знакомы ее рисунки к «Доктору Айболиту»), авангардистка Вера Ермолаева, представительница школы Филонова Татьяна Глебова и ученица Петрова-Водкина Алиса Порет.
Расскажут и о партнершах обэриутов: женах Введенского Анне Ивантер и Галине Викторовой, музе Хармса Эстер Русаковой и его жене Марине Малич, а также о Тамаре Липавской (была гражданской женой Введенского, а затем стала супругой Липавского).
В экспозицию войдут живопись и графика, книжные иллюстрации, фотографии, рукописи, письма и архивные документы.
С 12 октября по 12 января
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Игорь Самолет. Из проекта «Всплеск». 2026
«Всплеск», Левашовский хлебозавод (6+)
Уже в третий раз образовательный проект masters представит в Петербурге выставку автора, которого признан художником года на ярмарке Cosmoscow. В 2026-м это Игорь Самолет. Его кинетическую инсталляцию в виде машины, бесконечно разбивающей стеклянный шар, можно будет увидеть на Левашовском в двух форматах. В будние дни — как статичную экспозицию, в выходные — сеансы пройдут при участии перформеров (так же, как и в Москве).
С 9 октября по 1 ноября
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ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Андрей Сикорский. Фиксация. 2026
«Цемента III: Ноги в тазу», Parazit Gallery (18+)
Самое многочисленное арт-объединение Петербурга «Паразит» представит третью итерацию выставочного проекта «Цемента». В этот раз художники размышляют о таких свойствах бетона, как сила схватывания, предельная нагрузка давления раствора, тяжесть, а еще — о возможных вариантах реакции и воздействия на изменение этих характеристик.
На открытии обещают перформанс архивариуса всех петербургских экспозиций Max MC (для этого уже завезли мешки с настоящим цементом в галерею!).
Со 2 октября по 28 ноября
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Павел Плетнев. Парфенон. 2026
«Лабиринт Павла», DiDi Gallery (6+)
Петербургский автор (но родом из Омска) Павел Плетнев, чьи работы есть в коллекции Русского музея и «Стрит-арт хранения», известен урбанистическими объектами (например, бетонный дом-коробка в виде елочки и шестигранник с окном, как в хрущевке). Но его персональная выставка в DiDi Gallery станет тотальной инсталляцией.
На этот раз повествование разворачивается на фоне фантастического пейзажа, в котором художник предстает одиноким путником. Герой направляется в медиацитадель исторических образов и блуждает в лабиринте в попытках сформировать свое мироощущение и стиль.
Со 2 октября по 22 ноября
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Кюблер Вернер. Царь Соломон и царица Савская. 1583
«Линии света. Швейцарские рисунки для витражей XVI–XVII веков», Эрмитаж (галерея графики) (6+)
Главные герои эрмитажной экспозиции — рисунки для кабинетных витражей эпохи Ренессанса и маньеризма (большую часть можно увидеть впервые!). Покажут около 50 листов разных локальных школ — Цюриха, Базеля, Шаффхаузена, Берна. Работы Тобиаса Штиммера, Даниэля Линдмайера, Кристофа Мурера и их современников демонстируют, что вкусы графаиков были разнообразны (и весьма специфичны). Среди сюжетов — как любовные траблы Соломона и царицы Савской, так и герб с рыбой города Райнау.
Экспозицию дополнят и, собственно, самими витражами.
С 28 октября по 28 февраля
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Дима Филиппов. В воображаемой стране
«В воображаемой стране», галерея Anna Nova (16+)
Персональная выставка художника и куратора, идеолога московской галереи «Электрозавод» и платформы «Экспедиции» Димы Филиппова. Обычно Филиппов в своих работах исследует удаленные регионы и взаимоотношения человека и ландшафта там. Проект в Anna Nova не станет исключением. Обещают новые фото- и световые объекты, графику и видео, показывающие что география — всего лишь оптика.
С 9 октября по 15 ноября
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Стас Фальков. Вход. 2026
«異形 — Иная форма», Namegallery (12+)
Персональная выставка стритвир-евангелиста и междисциплинарного художника Стаса Фалькова продолжит его же проект Un Voyage Sans Fin. Первая итерация разворачивалась в европейском культурном ландшафте и была связана с романтическим пониманием странствия — побегом, возвращением и поиском точки назначения.
В новом проекте речь уже об Азии: живопись переносит нас в Китае, где меняется не только география, но и сама логика пути. Бесконечное путешествие теперь про круг сансары: движение без начала и конечной цели, существующее само по себе.
С 1 октября по 21 ноября
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Арт-Стена. 2012. Павел Pats и Сергей Sneg. Из архива Центра
«Арт-Стена», Центр современного искусства имени Сергея Курехина (16+)
Выставка в рамках десятого фестиваля уличной культуры объединит более 30 авторов. А курируют проект звезды стрит-арта Владимир Абих и Максим Има. В проект добавят интерактивности: в день открытия Никита Dusto, Турбен, Паша Безор и другие участники будут расписывать кубы на площади перед Центром.
Отдельный раздел экспозиции посвятят художнику Николаю Суперу — тот был бессменным куратором и идейным вдохновителем фестиваля, но ушел из жизни в 2022-м.
С 1 октября по 8 ноября
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Сергей Потеряев. Красный треугольник. 2026
«Звуковой ландшафт. Санкт-Петербургская симфония», Marina Gisich Projects (16+)
Персональная выставка Сергея Потеряева — победителя премии SCAN Awards-2025 в номинации «Выбор институции». Художник работает на стыке документальной фотографии, инсталляции и звуковых практик. В экспозицию войдут фотографии бывших заводов Петербурга, ставших офисами и арт-кластерами, и аудиовизуальные объекты. При этом звук для них записывали прямо на этих экс-фабриках, а потом переработали вместе с композитором Антоном Шанихиным.
По 29 ноября
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Иван Горшков. Из серии «Натюрморт со сквишами». 2026
«Натюрморт со сквишами», Галерея современной авторской керамики «573» (0+)
Персональная выставка Ивана Горшкова, которого мы знаем как создателя скульптур из металла. Неожиданная смена медиуима — здесь Иван покажет свои керамические работы.
Будет две серии. Первая состоит из натюрмортов, которые Горшков собирает из каши и складок ткани, латексных масок и сквишей, сосисок и огурцов, а также случайных реди-мейдов. Материалом для второй стали интернет-изображения из архива, в котором художник сохранил странные картинки и потенциальные мемы.
До 15 ноября
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Dusto. Увидимя
«Текстоцентричность», «Стрит-арт хранение» (16+)
Выставка объединит уличных художников, использующих в своих работах текст. Проект осмысляет литературоцентричность как важнейшую черту русской культуры. Стрит-авторов — от главного вышивальщика Петербурга Саши Браулова до Тимофея Ради, который «обнял бы тебя, но он просто текст» — покажут как преемников авангардистов и московских концептуалистов (их произведения тоже будут в экспозиции, но конкретных имен пока не называют).
С 16 октября по 13 января
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«Волшебный мир театра», Театральный музей (6+)
В этом году сразу в нескольких петербургских институциях выпустили выставки о театре (например, главный блокбастер осени в «Манеже»!). Театральный музей (локация обязывает!) не стал исключением. В первом зале расскажут об истории театра: от Античности и до начала XX века. Во втором — покажут реквизиторский, костюмерный, гримерный цеха, а еще — работу настоящих звуковых машин. Это они создают на сцене шум дождя или приближающегося поезда. Также здесь можно будет примерить костюмы или маски.
С 7 октября
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