Выставку о женщинах круга ОБЭРИУ откроют в квартире Александра Введенского

Проект о художницах, редакторах и хранительницах архивов (Вера Ермолаева! Татьяна Глебова! Эстер Паперная!) покажут 12 октября.
Марина Малич. Валенсия, 1970-е. Из собрания «Галеев-Галереи»
12 октября в Музее ОБЭРИУ открывается новая выставка «Дочь дочери дочерей дочери». Проект посвятят женщинам, которые внесли свой вклад в наследие Объединения реального искусства наравне с его известными фигурами: Даниилом Хармсом, Александром Введенским, Николаем Заболоцким, Николаем Олейниковым, Леонидом Липавским и Яковом Друскиным.
Главными героинями выставки станут редактор ленинградского Детгиза Эстер Паперная, художницы Елена Сафонова, Вера Ермолаева, Татьяна Глебова и Алиса Порет. Расскажут и о спутницах обэриутов: женах Введенского Анне Ивантер и Галине Викторовой, музе Хармса Эстер Русаковой и его жене Марине Малич, а также о Тамаре Липавской (была гражданской женой Введенского, а затем стала супругой Липавского).
В экспозицию войдут живопись и графика, книжные иллюстрации, фотографии, рукописи, письма и архивные документы. Кураторами проекта выступили соосновательница Музея ОБЭРИУ Юлия Сенина и искусствовед, основатель московской «Галеев-галереи» Ильдар Галеев.
Алиса Порет и Даниил Хармс (Из серии «Неравный брак»). Конец 1920-х. Из собрания «Галеев-Галереи»
Татьяна Глебова и Алиса Порет. Конец 1920-х. Из собрания «Галеев-Галереи»
Галина Викторова, Леонид Липавский, Тамара Липавская и Александр Введенский. Ленинград, 1939. Из собрания «Галеев-Галереи»
Альбом Тамары Липавской. Коллажи из фотографий Тамары Липавской, Якова Друскина, Леонида Липавского
Музей ОБЭРИУ открылся в конце 2025 года на Петроградской стороне. Мемориальное пространство работает в квартире, в которой с 1914 года жила семья Введенских, а позже собирались и другие обэриуты. К открытию мемориальной квартиры сокуратор новой выставки Ильдар Галеев подарил Музею ОБЭРИУ единственную фотографию, которую точно смогли определить как сделанную в этом месте, — снимок сестры Введенского Евгении и его первой жены Анны Ивантер.
До 27 сентября в квартире Александра Введенского работает выставка «Неполное собрание». В числе главных экспонатов — последний паспорт поэта, полученный им 18 сентября 1941 года в Харькове, накануне ареста по обвинению в контрреволюционной деятельности. Также показывают автограф Николая Олейникова со стихотворением «Карась» (на его текст хотел писать оперу Шостакович!) и кальку к утраченному во время блокады портрету Даниила Хармса работы Татьяны Глебовой.
«Дочь дочери дочерей дочери» появится 12 октября и пробудет до 12 января на Съезжинской, 37, кв. 14. Посетить выставку можно с экскурсией — билеты поступят в продажу на сайте музея.
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