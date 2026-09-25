Выставку о женщинах круга ОБЭРИУ откроют в квартире Александра Введенского

12 октября в Музее ОБЭРИУ открывается новая выставка «Дочь дочери дочерей дочери». Проект посвятят женщинам, которые внесли свой вклад в наследие Объединения реального искусства наравне с его известными фигурами: Даниилом Хармсом, Александром Введенским, Николаем Заболоцким, Николаем Олейниковым, Леонидом Липавским и Яковом Друскиным.

Главными героинями выставки станут редактор ленинградского Детгиза Эстер Паперная, художницы Елена Сафонова, Вера Ермолаева, Татьяна Глебова и Алиса Порет. Расскажут и о спутницах обэриутов: женах Введенского Анне Ивантер и Галине Викторовой, музе Хармса Эстер Русаковой и его жене Марине Малич, а также о Тамаре Липавской (была гражданской женой Введенского , а затем стала супругой Липавского).

В экспозицию войдут живопись и графика, книжные иллюстрации, фотографии, рукописи, письма и архивные документы. Кураторами проекта выступили соосновательница Музея ОБЭРИУ Юлия Сенина и искусствовед, основатель московской «Галеев-галереи» Ильдар Галеев.