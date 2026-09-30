В Центре Курехина стартует 10-й фестиваль уличного искусства и культуры «Арт-Стена»

1 октября Центр современного искусства имени Сергея Курехина в десятый раз откроет фестиваль уличной культуры «Арт-Стена». В выставке этого года участвуют свыше 30 художников. Отдельный раздел экспозиции посвятят художнику Николаю Суперу — он был бессменным куратором и идейным вдохновителем фестиваля, но ушел из жизни 23 февраля 2022-го на 37-м году жизни.

«Арт-Стену» основали в 2011 году как фестиваль граффити. Со временем событие охватило и другие практики уличной культуры, в том числе музыку разных жанров.

Кураторы этого года: художники Максим Има и Владимир Абих — определили концепцию предстоящего фестиваля как «Супернова». Со взрывом, который стремительно увеличивает яркость звезд, они сравнивают трансформации в художественной среде. На «Арт-Стене» хотят показать, как менялся стиль, художественный язык и инструменты авторов, начинавших свой путь с граффити и стрит-арта.

Свои работы представят Владимир Абих, Анатолий Акуе, Кирилл Ашастин, Алексей Бархан, Паша Безор, Андрей Бергер, Миша Верт, Рома Добро, Никита Дусто, Максим Има, Тигран Костан, Алексей Лука, Надя О, Полина Океан, Петро, Павел ПАТС Плетнев, Пэйсер, Григорий Таур Районов, Антон Сакво, Миша Самек, Сахар18, Антон Селезнев, Илья Слак, Сергей Снег 256, Снекси, Саша Сэм, Егор Той, Саша Трун, Турбен, Филипп ФИ2К, Сергей Фольмер, Виталий Царенков и Егор Шен.

Открытие фестиваля состоится 1 октября. Днем художники начнут создавать свои картины под сеты диджеев Raw Takes и Brzhezovsky, а в 17:00 начнется вернисаж на трех этажах Центра Курехина. Вход на вернисаж свободный, нужна регистрация.

«Арт-Стена» пробудет до 8 ноября на Среднем проспекте В. О., 93. Анонсы событий и билеты появятся на сайте ЦСИ.

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