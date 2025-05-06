Стритвир‐евангелист (а теперь и художник с мировым именем!) Стас Фальков покажет свое «Бесконечное путешествие» в NAMEGALLERY

Un Voyage Sans Fin — это путешествие вглубь творческого опыта, рассказ о трансформации и ода постоянному движению. В основе работ — «дневник путешественника, где на холстах оживают сюжеты, где-то увиденные или подсмотренные, а затем переосмысленные в авторской манере».
Триптих Un Voyage Sans Fin (Бесконечное путешествие), 2024 год
15 мая в NAMEGALLERY стартует Un Voyage Sans Fin — первая персональная выставка стритвир‐евангелиста (его «Кружок» сделал ботаников модными!) и междисциплинарного художника Стаса Фалькова в Петербурге. «Бесконечное путешествие» станет логическим продолжением зарубежных выставок, прошедших в Париже, Базеле и Лондоне, и соберет фрагменты арт-путевого дневника художника. Экспозиция проведет по серии абстрактной живописи и экспрессивной мелкой пластике к хайлайту — монументальному девятиметровому гобелену, созданному Стасом вручную в смешанной технике (живопись миксует с графикой и ткачеством!).
«Un Voyage Sans Fin существует по принципу мизанабима — это вложенное повествование, где каждая выставка становится новой главой. Путешествие Фалькова лишено географических координат, оно разворачивается в психической реальности, бескрайнем пространстве изменчивой грезы», — комментирует искусствовед и арт-критик Галина Поликарпова.
Стас Фальков (1987) — мультидисциплинарный художник, дизайнер и фотограф. Работает с живописью, графикой, фотографией и видео. В творчестве объединяет визуал, моду и исследования культурной памяти. Окончил с отличием магистратуру Высшей школы искусств и дизайна в Руане. Его творческое объединение и апсайкл-ателье (со сверхпопулярными принтами и наивными дизайнами!) «Кружок» (закрылось в марте 2024 года) выросло из онлайн-фотоальманаха в большое комьюнити со своей радиостанцией, ивентами и яркими и неожиданными коллабами (в том числе мерчом для «Полутора комнат» и лимиткой «Стиль стали» для металлург-компании ОМК!). В 2022 году Фальков переехал во Францию и стал членом «Ателье художников в изгнании», экспонируется на групповых и персональных выставках в Лондоне, Барселоне, Базеле и Париже. Его работы находятся в частных зарубежных и российских коллекциях.
Персональная выставка Стаса Фалькова Un voyage sans fin открыта с 15 мая по 26 июля 2025 года в NAMEGALLERY на Большой Конюшенной улице, 2.
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