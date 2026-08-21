В Петербурге открылась ярмарка актуального искусства ARS

В исторических казармах лейб-гвардии Московского полка стартовала ярмарка актуального искусства ARS — 2026. Программа объединила свыше 60 художников, а также галереи и культурные сообщества из Петербурга и других городов. В секции «Коллекция» представили произведения из частных собраний Дениса Химиляйне, Александра Большакова и Натальи Вознесенской.

В ярмарке участвуют петербургские объединения «Непокоренные 17» и Parazit, СССХ (Сообщество современных сибирских художников), Open You Gallery, московская fābula gallery. Свои работы покажут художники Дмитрий Мозес, Базелевс, musindus, Влада Малеева, Анастасия Иваненкова, Дарья Иукканен, JILLI, Даня Рязанов, Гоша Костоганов, Сергей Rusich и еще десятки независимых авторов.

ARS — совместный проект Fwb Agency и «Петербург-концерта». Помимо выставки, 18 и 19 августа в Екатерининском собрании прошел форум с участием более 30 кураторов, архитекторов, театральных деятелей, музыкантов, предпринимателей и исследователей культуры. В рамках темы «Между коммунальным и лиминальным» спикеры обсудили, как сегодня возникают художественные сообщества, почему привычные культурные институции переживают трансформацию и какие формы коллективности приходят им на смену. Среди участников — куратор Музея ОБЭРИУ Юлия Сенина, идеолог техно-проекта Kontrkult Маргарита Котельникова, художник Даниил Зуев, хореограф Алевтина Грунтовская.

Отдельное место в программе заняли спецпроекты. Художники Marina Gisich Gallery Петр Швецов и Керим Рагимов из объединения deus excavator подготовили уличную инсталляцию. Свою тотальную инсталляцию представляет резидентка галереи Futuro Евгения Тут. Также посетителей ждет персональная выставка резидентки Sobo Gallery Юлии Мортиис «Ты не кот в сапогах» и проект Алины Кугуш «Мой любимый монстр, монстр-парадайс» — художественная лаборатория с итоговым фэшн-шоу в Доме Кочневой. Дополнительные события от институций Петербурга: выставки, открытия, экскурсии, паблик-токи — объединила параллельная программа ярмарки Art Weekend.

ARS — 2026 пробудет до 23 августа на набережной Фонтанки, 90 (корп. 4–5). Билеты в продаже на сайте ярмарки.

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