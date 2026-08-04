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Искусство

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В галерее «Сарай» откроют выставку о Темной Юле — собирательной героине художниц Юлии Мортиис и Юлии Рибетки

Междисциплинарный проект тезок из арт-группы Parazit стартует 5 августа.

Юлия Мортиис. EYE. 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Юлия Мортиис. EYE. 2026

5 августа в галерее современного искусства «Сарай» при Музее Анны Ахматовой открывается выставка «ЮЛЯ». Участницы художественной группы Parazit Юлия Мортиис и Юлия Рибетки подготовили совместную экспозицию о Темной Юле — универсальной героине выставки, которая движется по лабиринту.

Юлия Мортиис работает с разными медиа: инсталляцией, печатной и цифровой графикой, видео, перформансом и живописью воском. Юлия Рибетки выпустилась с отделения монументально-декоративной скульптуры в Академии Штиглица и создает масштабные инсталляции по авторскому текстильно-перформативному методу. Если в творчестве Мортиис центральная тема — память, то Рибетки обращается к вопросам беспредметного, потустороннего и мистического.

«Дуэт Юли Мортиис и Юли Рибетки будто возник из линчевского сумрака. Материальность становится способом преодоления отчаяния: шерсть, воск, смолы. Живопись утрачивает технологическую невинность. Семена Раушенберга и Бойса всходят через десятилетия ростками мучительной неопределенности языка, самим языком и являясь, прорываясь сквозь предметный мир вспышками из черноты», — описывает атмосферу выставки ее куратор Петр Белый.

Юлия Мортиис. IGRA. 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Юлия Мортиис. IGRA. 2026

Юлия Рибетки. Ангел. 2024
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Юлия Рибетки. Ангел. 2024

«ЮЛЯ» — часть кураторского проекта Белого «БЫЛО \ НЕ БЫЛО». В 2024 году под эгидой «БЫЛО \ НЕ БЫЛО» в «Сарае» прошли выставки Алексея Семичова и Андрея Кузьмина, Михаила А Креста, Петра Кирюши, Антона Гудкова, Светы Исаевой, Ирины Кориной, Николая Чирятьева, Игоря Яновского.

В марте этого года серию продолжила экспозиция скульптора Ивана Чемакина и живописца Елены Филаретовой «Мы здесь!». С 26 июня по 26 июля на выставке «Вечный день» показали живопись Кати Жилиной, отсылающую к миру сказок и детской книжной иллюстрации.

«ЮЛЯ» пробудет в «Сарае» (Литейный, 53) до 6 сентября. Вход по билетам галереи.

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