В галерее «Сарай» откроют выставку о Темной Юле — собирательной героине художниц Юлии Мортиис и Юлии Рибетки

5 августа в галерее современного искусства «Сарай» при Музее Анны Ахматовой открывается выставка «ЮЛЯ». Участницы художественной группы Parazit Юлия Мортиис и Юлия Рибетки подготовили совместную экспозицию о Темной Юле — универсальной героине выставки, которая движется по лабиринту.

Юлия Мортиис работает с разными медиа: инсталляцией, печатной и цифровой графикой, видео, перформансом и живописью воском. Юлия Рибетки выпустилась с отделения монументально-декоративной скульптуры в Академии Штиглица и создает масштабные инсталляции по авторскому текстильно-перформативному методу. Если в творчестве Мортиис центральная тема — память, то Рибетки обращается к вопросам беспредметного, потустороннего и мистического.

«Дуэт Юли Мортиис и Юли Рибетки будто возник из линчевского сумрака. Материальность становится способом преодоления отчаяния: шерсть, воск, смолы. Живопись утрачивает технологическую невинность. Семена Раушенберга и Бойса всходят через десятилетия ростками мучительной неопределенности языка, самим языком и являясь, прорываясь сквозь предметный мир вспышками из черноты», — описывает атмосферу выставки ее куратор Петр Белый.