В Marina Gisich Gallery открывается персональная выставка Петра Швецова «№14»

За 15 лет многое изменилось в арт-контексте, и в сегодняшнем прочтении темы Швецов создает гораздо более живописные — в изначальном смысле этого слова — работы. Образ заболоченной местности становится для художника полем эксперимента, где живопись сталкивается с собственными границами — материальными, институциональными и символическими. Новое обращение к серии фиксирует сдвиг: живопись больше не оправдывается и не атакует сама себя, а утверждает собственную автономию. Болото превращается в пространство авторефлексии, где накопленные за годы приемы, мотивы и образы складываются в уверенное, зрелое живописное высказывание. Ощущение зыбкости и ожидание неожиданного жеста по-прежнему остаются неотъемлемой частью этой территории.

«Возможно, художник устал от вечного маскарада, себя-как-перформанса, и самоустраняется, уступая место живописи (она вполне это выдерживает). Возможно, на этот раз он избрал для переодевания ультрамодный костюм традиционалиста и настолько в нем сливается с контекстом, что становится невидим. Возможно и другое. Музейность, серьезность, масляность заставляет не без сомнения посматривать в сторону художника и его позиции: неужели внутри вечного анфантерибля вызревал консерватор-пурист, замешанный на ресентименте, вечных ценностях и «живописи самой по себе»? Не верится. Есть подозрение, что в конце вечера вечно изменчивый Протей-Швецов не выдержит и, сняв накладную бороду, берет, ордена и палитру, выскочит из торта с криком "Сюрприз!"» — размышляет о новой экспозиции куратор Александр Дашевский.