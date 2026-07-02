Главные выставки июля 2026-го в Петербурге: старообрядческие иконы, стрит-арт и уличная вышивка

А также — полтысячи скульптур (в том числе памятник Бродскому!) в Музее Ахматовой, современное региональное искусство в Эрарте, кураторский проект Студенческого клуба Эрмитажа (с Федором Хиросигэ в касте!) и новое (полусекретное!) пространство на Коломенской улице.
ГЛАВНОЕ
Богоматерь Купина Неопалимая из эрмитажной коллекции «романовских писем». Рубеж XVIII–XIX вв.
«Иконы „романовских писем“ в собрании Эрмитажа», Эрмитаж (6+)
Покажут (в основном, впервые!) иконы, печатную графики и фотографии. «Романовские письма» — направление иконописи, возникшее в Романове-Борисоглебске, одном из старообрядческих центров Верхнего Поволжья. В творчестве романовцев практически отсутствовала тиражность. Работы выполнялись по индивидуальному заказу от богатых купцов, поэтому их сохранилось не так много. Большинство икон можно отнести к элитарному пласту позднего русского религиозного искусства.
С 4 июля по 11 октября
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Владимир Цивин
«Владимир Цивин. Стансы», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (12+)
В пространстве музея показывают около 500 скульптур Владимира Цивина. Выставку разделили на четыре отдельные экспозиции — «Мастерская», «Проекты памятника Иосифу Бродскому», а также «Библейский» и «Шумерский» циклы. Залы оформили художники Сергей Падалко, Юрий Сучков, Иван Кожин и Анна Ильина.
В «Мастерской» малые формы собираются в рассказ о пути Цивина. В «Библейском цикле» выставили скульптуры, вдохновленные ветхозаветными мотивами и стихами Анны Ахматовой. Раздел «Проекты памятника Иосифу Бродскому» посвящен истории монумента, которого в итоге нет. (В 2002 году в Петербурге провели конкурс на памятник поэту, в котором победил Цивин, но проект так и не реализовали.) В «Шумерский цикл» вошли люди-таблицы, скульптуры-стихи и глиняные объемы с текстами молитв, над переводами которых работал в начале XX века востоковед Владимир Шилейко.
До 25 октября
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Саша Браулов. Радуйся без конца. 2025
«Я зашел на улицу сказать вам…», DiDi Gallery (12+)
Персональная выставка главного вышивальщика Петербурга Саши Браулова. Покажут «документальные» работы, ситуативные комментарии к городским объявлениям, тексты в технике трафарета. Словом, все, что можно встретить в городской среде.
С 17 июля по 13 сентября
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ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Ксения Макаренко
«Истории, рассказанные под подушкой», Introvert gallery (16+)
На первой персональной выставке художницы Ксении Макаренко показывают ксилографии-оммажи сценам из культовых фильмов. Сюжеты и персонажей из кино Ксения соединяет с личными воспоминаниями и распределяет по двум сериям. «Чистая» графика — строгие контуры, монохромность и выверенная композиция. «Грязная» — фактурная, с рваными линиями, цветовыми акцентами и экспрессивной структурой.
До 2 августа
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Владимир Макеев. ROOM 001
«Тело и форма в пространстве», Eggz Gallery (18+)
Персональная выставка художника и скульптора Владимира Макеева. Автор исследует телесность, вдохновляясь динамикой и пластикой работ Эдгара Дега и жесткой, контрастной геометрией Питера Мондриана. На выходе получаются полуабстрактные композиции, основанные на человеческих фигурах.
С 3 по 19 июля
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Катя Жилина
«Вечный день», «Сарай» (16+)
Персональная выставка Кати Жилиной продолжает кураторскую серию Петра Белого «БЫЛО \ НЕ БЫЛО». Художница обращается к эстетике сказок и детской книжной иллюстрации, чтобы исследовать реальность с ее сигналами, различными по своей природе, громкости и силе воздействия.
До 26 июля
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Федор Хиросигэ с работами из проекта «Лисий огонь». 2024
«Музей неслучившегося будущего», Екатерининское собрание (18+)
Студенты секции «Можно еще масштабнее» Студенческого клуба Эрмитажа представляют кураторский проект про воспоминания о будущем и мечты о прошлом. Экспозиция объединит альтернативные истории, архивные записи, растения и хрупкие следы прошлого. Среди авторов — художники Федор Хиросигэ, Алина Бровина, Дарья Иукканен, Ярослава Комиссарова, Анастасия Криворотова, Мария Куржупова, Евгений Стакин, Юлия Мортиис, Поляна Шустова, Мария Инькова и Вика Утикалко.
До 2 августа
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JÖN. Без стен. 2023
«Близкое далеко», Стрит-арт хранение (14+)
Вторую часть трилогии выставок, организованной Стрит-арт хранением и AIKI ART (первая открылась на террасе AIKI в июне), посвятили ностальгии и тоске по детству. А вместе с ним — и по своей малой родине. Проект в целом исследует локальные сцены уличного искусства в России. В новой экспозиции — произведения 21 художника из Калининграда, Уфы, Самары, Братска, Архангельска, Красноярска, Перми, Барнаула, Магадана, Новосибирска и Владимира.
С 18 июля по 14 сентября
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Богоматерь Тихвинская
«Сияющий век. Фольговые иконы Российской империи», Музей истории религии (0+)
Показывают дореволюционные иконы-киотки в убранстве из фольги, бисера, бархата и искусственных цветов, уцелевшие в советский период.
До 30 августа
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«Зияние», «Станция Штурм» (18+)
Персональным проектом Екатерины Уголовки открыли новое выставочное пространство на Коломенской улице. Все относительно секретно: посещения по записи и только в субботу или воскресенье. Внутри — черно-белая полуабстрактная живопись, опирающаяся на искаженные фотографические источники. Для ее создания художница использует деформации: прожоги и разрывы, которые выявляют внутреннюю уязвимость формы — момент, в котором она перестает совпадать с собой.
Кроме экспозиции, в пространстве находятся мастерские: при везении можно застать авторов за работой.
До 9 августа
Запись через сообщения на почту contact@sturmgroup.art
Лариса Логинова. Дорожная
«Далекое близкое», Эрарта (12+)
Проект объединит художников из разных регионов России. Цель — показать, как по-разному может звучать современное искусство в зависимости от локальных контекстов.
С 17 июля по 9 августа
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Роб Вудкокс
«Безграничные возможности тела», Эрарта (18+)
Персональная выставка американского художника и фотографа Роба Вудкокса. В экспозицию войдут работы по темам уязвимости, телесности и человеческих отношений. Сцены с фигурами, балансирующими в нестабильных конструкциях, создают ощущение хрупкости, напряжения. И в то же время — театральности.
С 10 июля по 8 ноября
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