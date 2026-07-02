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Искусство

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Главные выставки июля 2026-го в Петербурге: старообрядческие иконы, стрит-арт и уличная вышивка

А также — полтысячи скульптур (в том числе памятник Бродскому!) в Музее Ахматовой, современное региональное искусство в Эрарте, кураторский проект Студенческого клуба Эрмитажа (с Федором Хиросигэ в касте!) и новое (полусекретное!) пространство на Коломенской улице.

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ГЛАВНОЕ

Богоматерь Купина Неопалимая из эрмитажной коллекции «романовских писем». Рубеж XVIII–XIX вв.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Богоматерь Купина Неопалимая из эрмитажной коллекции «романовских писем». Рубеж XVIII–XIX вв.

«Иконы „романовских писем“ в собрании Эрмитажа», Эрмитаж (6+)

Покажут (в основном, впервые!) иконы, печатную графики и фотографии. «Романовские письма» — направление иконописи, возникшее в Романове-Борисоглебске, одном из старообрядческих центров Верхнего Поволжья. В творчестве романовцев практически отсутствовала тиражность. Работы выполнялись по индивидуальному заказу от богатых купцов, поэтому их сохранилось не так много. Большинство икон можно отнести к элитарному пласту позднего русского религиозного искусства.

С 4 июля по 11 октября

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Владимир Цивин
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой музея Анны Ахматовой

Владимир Цивин

«Владимир Цивин. Стансы», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (12+)

В пространстве музея показывают около 500 скульптур Владимира Цивина. Выставку разделили на четыре отдельные экспозиции — «Мастерская», «Проекты памятника Иосифу Бродскому», а также «Библейский» и «Шумерский» циклы. Залы оформили художники Сергей Падалко, Юрий Сучков, Иван Кожин и Анна Ильина.

В «Мастерской» малые формы собираются в рассказ о пути Цивина. В «Библейском цикле» выставили скульптуры, вдохновленные ветхозаветными мотивами и стихами Анны Ахматовой. Раздел «Проекты памятника Иосифу Бродскому» посвящен истории монумента, которого в итоге нет. (В  2002 году в Петербурге провели конкурс на памятник поэту, в котором победил Цивин, но проект так и не реализовали.) В «Шумерский цикл» вошли люди-таблицы, скульптуры-стихи и глиняные объемы с текстами молитв, над переводами которых работал в начале XX века востоковед Владимир Шилейко.

До 25 октября

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Саша Браулов. Радуйся без конца. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой галереи DiDi

Саша Браулов. Радуйся без конца. 2025

«Я зашел на улицу сказать вам…», DiDi Gallery (12+)

Персональная выставка главного вышивальщика Петербурга Саши Браулова. Покажут «документальные» работы, ситуативные комментарии к городским объявлениям, тексты в технике трафарета. Словом, все, что можно встретить в городской среде.

С 17 июля по 13 сентября

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Ксения Макаренко
Изображение предоставлено Собака.ru Ксенией Макаренко

Ксения Макаренко

«Истории, рассказанные под подушкой», Introvert gallery (16+)

На первой персональной выставке художницы Ксении Макаренко показывают ксилографии-оммажи  сценам из культовых фильмов. Сюжеты и персонажей из кино Ксения соединяет с личными воспоминаниями и распределяет по двум сериям. «Чистая» графика — строгие контуры, монохромность и выверенная композиция. «Грязная» — фактурная, с рваными линиями, цветовыми акцентами и экспрессивной структурой.

До 2 августа

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Владимир Макеев. ROOM 001
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Eggz Gallery

Владимир Макеев. ROOM 001

«Тело и форма в пространстве», Eggz Gallery (18+)

Персональная выставка художника и скульптора Владимира Макеева. Автор исследует телесность, вдохновляясь динамикой и пластикой работ Эдгара Дега и жесткой, контрастной геометрией Питера Мондриана. На выходе получаются полуабстрактные композиции, основанные на человеческих фигурах.

С 3 по 19 июля

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Катя Жилина
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой галереи Сарай

Катя Жилина

«Вечный день», «Сарай» (16+)

Персональная выставка Кати Жилиной продолжает кураторскую серию Петра Белого «БЫЛО \ НЕ БЫЛО». Художница обращается к эстетике сказок и детской книжной иллюстрации, чтобы исследовать реальность с ее сигналами, различными по своей природе, громкости и силе воздействия.

До 26 июля

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Федор Хиросигэ с работами из проекта «Лисий огонь». 2024
Фото: ЛИНА ЛИБО

Федор Хиросигэ с работами из проекта «Лисий огонь». 2024

«Музей неслучившегося будущего», Екатерининское собрание (18+)

Студенты секции «Можно еще масштабнее» Студенческого клуба Эрмитажа представляют кураторский проект про воспоминания о будущем и мечты о прошлом. Экспозиция объединит альтернативные истории, архивные записи, растения и хрупкие следы прошлого. Среди авторов — художники Федор Хиросигэ, Алина Бровина, Дарья Иукканен, Ярослава Комиссарова, Анастасия Криворотова, Мария Куржупова, Евгений Стакин, Юлия Мортиис, Поляна Шустова, Мария Инькова и Вика Утикалко.

До 2 августа

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JÖN. Без стен. 2023
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой САХ

JÖN. Без стен. 2023

«Близкое далеко», Стрит-арт хранение (14+)

Вторую часть трилогии выставок, организованной Стрит-арт хранением и AIKI ART (первая открылась на террасе AIKI в июне), посвятили ностальгии и тоске по детству. А вместе с ним — и по своей малой родине. Проект в целом исследует локальные сцены уличного искусства в России. В новой экспозиции — произведения 21 художника из Калининграда, Уфы, Самары, Братска, Архангельска, Красноярска, Перми, Барнаула, Магадана, Новосибирска и Владимира.

С 18 июля по 14 сентября

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Богоматерь Тихвинская
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея истории религии

Богоматерь Тихвинская

«Сияющий век. Фольговые иконы Российской империи», Музей истории религии (0+)

Показывают дореволюционные иконы-киотки в убранстве из фольги, бисера, бархата и искусственных цветов, уцелевшие в советский период.

До 30 августа

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Изображение предоставлено Собака.ru Романом Алсуфьевым

«Зияние», «Станция Штурм» (18+)

Персональным проектом Екатерины Уголовки открыли новое выставочное пространство на Коломенской улице. Все относительно секретно: посещения по записи и только в субботу или воскресенье. Внутри — черно-белая полуабстрактная живопись, опирающаяся на искаженные фотографические источники. Для ее создания художница использует деформации: прожоги и разрывы, которые выявляют внутреннюю уязвимость формы — момент, в котором она перестает совпадать с собой.

Кроме экспозиции, в пространстве находятся мастерские: при везении можно застать авторов за работой.

До 9 августа

Запись через сообщения на почту contact@sturmgroup.art

Лариса Логинова. Дорожная
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрарты

Лариса Логинова. Дорожная

«Далекое близкое», Эрарта (12+)

Проект объединит художников из разных регионов России. Цель — показать, как по-разному может звучать современное искусство в зависимости от локальных контекстов.

С 17 июля по 9 августа

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Роб Вудкокс
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрарты

Роб Вудкокс

«Безграничные возможности тела», Эрарта (18+)

Персональная выставка американского художника и фотографа Роба Вудкокса. В экспозицию войдут работы по темам уязвимости, телесности и человеческих отношений. Сцены с фигурами, балансирующими в нестабильных конструкциях, создают ощущение хрупкости, напряжения. И в то же время — театральности.

С 10 июля по 8 ноября

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