Главные выставки июля 2026-го в Петербурге: старообрядческие иконы, стрит-арт и уличная вышивка

«Владимир Цивин. Стансы», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (12+)

В пространстве музея показывают около 500 скульптур Владимира Цивина. Выставку разделили на четыре отдельные экспозиции — «Мастерская», «Проекты памятника Иосифу Бродскому», а также «Библейский» и «Шумерский» циклы. Залы оформили художники Сергей Падалко, Юрий Сучков, Иван Кожин и Анна Ильина.

В «Мастерской» малые формы собираются в рассказ о пути Цивина. В «Библейском цикле» выставили скульптуры, вдохновленные ветхозаветными мотивами и стихами Анны Ахматовой. Раздел «Проекты памятника Иосифу Бродскому» посвящен истории монумента, которого в итоге нет. (В 2002 году в Петербурге провели конкурс на памятник поэту, в котором победил Цивин, но проект так и не реализовали.) В «Шумерский цикл» вошли люди-таблицы, скульптуры-стихи и глиняные объемы с текстами молитв, над переводами которых работал в начале XX века востоковед Владимир Шилейко.

До 25 октября

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