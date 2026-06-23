Около 500 работ скульптора Владимира Цивина покажут в Музее Ахматовой

27 июня Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме откроет выставку скульптуры, графики и объектов «Владимир Цивин. Стансы». В залах покажут около 500 произведений петербургского скульптора Владимира Цивина — их разделят на четыре независимые экспозиции о пути автора, а также важных для музея героях: Анне Ахматовой, Иосифе Бродском и Владимире Шилейко.

С 1972 года работы Цивина выставляли по всему миру: в СССР, Канаде, Англии, Италии, Испании, Бельгии, Германии, Тайване и США. В разные годы мастер передал в дар Музею Ахматовой около 200 своих произведений, которые легли в основу выставки. Куратором ретроспективы выступила Светлана Грушевская.

Слово «станс» из названия проекта в переводе с итальянского означает «комната», «пространство» или «остановка». «Стансами» в залах музея выступают четыре самодостаточных пространства с творчеством Цивина, которые оформили художники Сергей Падалко, Юрий Сучков, Иван Кожин и Анна Ильина.