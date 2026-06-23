Около 500 работ скульптора Владимира Цивина покажут в Музее Ахматовой

Четыре экспозиции в одной откроют 27 июня.
Владимир Цивин
27 июня Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме откроет выставку скульптуры, графики и объектов «Владимир Цивин. Стансы». В залах покажут около 500 произведений петербургского скульптора Владимира Цивина — их разделят на четыре независимые экспозиции о пути автора, а также важных для музея героях: Анне Ахматовой, Иосифе Бродском и Владимире Шилейко.
С 1972 года работы Цивина выставляли по всему миру: в СССР, Канаде, Англии, Италии, Испании, Бельгии, Германии, Тайване и США. В разные годы мастер передал в дар Музею Ахматовой около 200 своих произведений, которые легли в основу выставки. Куратором ретроспективы выступила Светлана Грушевская.
Слово «станс» из названия проекта в переводе с итальянского означает «комната», «пространство» или «остановка». «Стансами» в залах музея выступают четыре самодостаточных пространства с творчеством Цивина, которые оформили художники Сергей Падалко, Юрий Сучков, Иван Кожин и Анна Ильина.
В «Мастерской» Сергей Падалко собрал сотни малых форм в объемный рассказ, который представляет творческий путь скульптора. Юрий Сучков объединил в «Библейском цикле» скульптурные образы Цивина, вдохновленные ветхозаветными мотивами и стихами Анны Ахматовой.
Раздел «Проекты памятника Иосифу Бродскому» за авторством Ивана Кожина посвящен истории монумента, которого нет. В 2002 году в Петербурге состоялся конкурс на создание памятника Бродскому. Проект Владимира Цивина стал единственным архитектурным среди портретных и фигуративных решений, и эта идея победила. Памятник должен был воплотиться в часть города — набережную и спуск к Неве, в оформлении которых использовали бы тексты поэта. Однако этот проект, как и его второй вариант для Преображенской площади, так и не реализовали.
В «Шумерский цикл», подготовленный Анной Ильиной, вошли скульптурные формы Цивина: люди-таблицы, скульптуры-стихи — и графическая серия к ним. Среди прочих экспонатов появятся фигуры адорантов (молящихся), глиняные объемы с текстами шумерских и аккадских молитв, над переводами которых работал в начале ХХ века востоковед Владимир Шилейко, и чистые скульптуры без текстов, которые соответствуют отобранным переводам по пластике.
«Владимир Цивин. Стансы» в экспозиции с 27 июня по 25 октября на Литейном, 53. Вход по билетам музея.
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