«Вечный день» в «Сарае»: галерея при Музее Ахматовой открывает персональную выставку Кати Жилиной

Катя Жилина — художница и иллюстратор из Москвы. Она представляла работы на выставках ММОМА и ЦТИ «Фабрика», а также в петербургской галерее «Люда». Произведения Кати исследуют реальность с ее сигналами, различными по своей природе, громкости и силе воздействия.

«Крылатые хипстеры, подобно стрекозам из "Дюймовочки", парят над призрачными отголосками цивилизации, оставляя нежный цифровой след. Безглазое существо в колпаке и с крыльями, сказочный волшебник на фоне весело пыхтящего вулкана переворачивают все с ног на голову, потому что ходить так гораздо удобнее. Тонко помеченная переливчатость реальности, дихотомия привычных противоположностей добра и зла и свобода от строгих разделений в стране танцующих морковок зарождают ощущение нового Средневековья, где человек сливается с миром, где царствует природа. Здесь сияют звезды — блестящий ручей, льющийся из рога изобилия. Арчимбольдо, загипнотизированный природой, погружается в лиминальное пространство, сновидение-реальность, где время несется потоком, а тьму сменяет вечный день», — описывает проект Жилиной куратор Петр Белый.

«Вечный день» продлится с 26 июня по 26 июля на Литейном, 53. Вход по билетам галереи.

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