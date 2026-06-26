«Вечный день» в «Сарае»: галерея при Музее Ахматовой открывает персональную выставку Кати Жилиной

Живописное размышление о сказке и сигналах реальности в экспозиции с 26 июня.
Катя Жилина
26 июня в галерее современного искусства «Сарай» на базе Музея Анны Ахматовой стартует выставка «Вечный день». В экспозиции представят живописные работы художницы Кати Жилиной, отсылающие к миру сказок и детской книжной иллюстрации.
«Вечный день» — часть кураторского проекта «БЫЛО \ НЕ БЫЛО» художника Петра Белого. В 2024 году под эгидой проекта в «Сарае» прошли выставки Алексея Семичова и Андрея Кузьмина, Михаила А Креста, Петра Кирюши, Антона Гудкова, Светы Исаевой, Ирины Кориной, Николая Чирятьева, Игоря Яновского. В марте этого года серию продолжила экспозиция скульптора Ивана Чемакина и живописца Елены Филаретовой «Мы здесь!».
Катя Жилина — художница и иллюстратор из Москвы. Она представляла работы на выставках ММОМА и ЦТИ «Фабрика», а также в петербургской галерее «Люда». Произведения Кати исследуют реальность с ее сигналами, различными по своей природе, громкости и силе воздействия.
«Крылатые хипстеры, подобно стрекозам из "Дюймовочки", парят над призрачными отголосками цивилизации, оставляя нежный цифровой след. Безглазое существо в колпаке и с крыльями, сказочный волшебник на фоне весело пыхтящего вулкана переворачивают все с ног на голову, потому что ходить так гораздо удобнее. Тонко помеченная переливчатость реальности, дихотомия привычных противоположностей добра и зла и свобода от строгих разделений в стране танцующих морковок зарождают ощущение нового Средневековья, где человек сливается с миром, где царствует природа. Здесь сияют звезды — блестящий ручей, льющийся из рога изобилия. Арчимбольдо, загипнотизированный природой, погружается в лиминальное пространство, сновидение-реальность, где время несется потоком, а тьму сменяет вечный день», — описывает проект Жилиной куратор Петр Белый.
«Вечный день» продлится с 26 июня по 26 июля на Литейном, 53. Вход по билетам галереи.
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