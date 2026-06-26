Eggz Gallery открывает выставку Владимира Макеева о геометрии человеческих фигур

3 июля в Eggz Gallery начнет работу выставка Владимира Макеева «Тело и форма в пространстве». Работы художника и скульптора представят реалистичную человеческую фигуру как геометрический абсолют с новыми углами и гранями пластики. Кураторы экспозиции — Анастасия Семевская и Юлия Менюк.

Владимир Макеев учился в Академии Штиглица, а позже стал ее преподавателем. Выставлялся в Русском музее, галереях A—House, 1618 и PHNMN. Его произведения хранятся в частных собраниях России, Англии, Франции и Норвегии.