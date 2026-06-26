Eggz Gallery открывает выставку Владимира Макеева о геометрии человеческих фигур

Проект «Тело и форма в пространстве» покажут 3 июля.
Владимир Макеев. ROOM 001
3 июля в Eggz Gallery начнет работу выставка Владимира Макеева «Тело и форма в пространстве». Работы художника и скульптора представят реалистичную человеческую фигуру как геометрический абсолют с новыми углами и гранями пластики. Кураторы экспозиции — Анастасия Семевская и Юлия Менюк.
Владимир Макеев учился в Академии Штиглица, а позже стал ее преподавателем. Выставлялся в Русском музее, галереях A—House, 1618 и PHNMN. Его произведения хранятся в частных собраниях России, Англии, Франции и Норвегии.
Работы Владимира вдохновлены динамикой и пластикой скульптур Эдгара Дега, а также жесткой и контрастной геометрией Питера Мондриана. В своей практике автор доводит живые формы до геометрической абстракции. Пространственные фигуры выступают формой для исследования внутренних состояний и противоречий.
Экспозиция Макеева продолжает серию выставок Eggz Gallery, отсылающих к теме телесности. С 22 мая выставочное пространство занимал «Сериал: шибари» — проект объединения «Непокоренные» о связности и контроле. Метафора японской практики обездвиживания объединила визуальные образы в цельное высказывание о состоянии современного человека между уязвимостью и контролем, подчинением и выбором.
«Тело и форма в пространстве» Владимира Макеева пробудет с 3 по 19 июля на Галерной, 19. Вход по билетам галереи.
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