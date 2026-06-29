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Искусство

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Работы Федора Хиросигэ и еще 10 художников покажут в «Музее неслучившегося будущего» — новой экспозиции Екатерининского собрания

Проект Студенческого клуба Эрмитажа стартует 2 июля.

Федор Хиросигэ с работами из проекта «Лисий огонь». 2024
Фото: ЛИНА ЛИБО

Федор Хиросигэ с работами из проекта «Лисий огонь». 2024

2 июля в малой галерее Екатерининского Собрания открывается выставка «Музей неслучившегося будущего». Студенты секции «Можно еще масштабнее» Студенческого клуба Эрмитажа представят свой кураторский проект с воспоминаниями о будущем и мечтами о прошлом.

Экспозиция объединит альтернативные истории, архивные записи, растения и хрупкие следы прошлого. Среди авторов — художники Федор ХиросигэАлина Бровина, Дарья Иукканен, Ярослава Комиссарова, Анастасия Криворотова, Мария Куржупова, Евгений Стакин, Юлия Мортиис, Поляна Шустова, Мария Инькова и Вика Утикалко.

Миссия Студенческого клуба — познакомить молодых людей с классическим музеем. Участники секции изучают историю искусства со специалистами Эрмитажа и хранителями коллекций на лекциях и выставках, в тематических поездках и в неформальной атмосфере вечеринок. Кураторами выставки в Екатерининском Собрании стали Евгений Стакин, Дарья Дахан, Роксана Дедерер, Алиса Соколова, Ульяна Егорова, Полина Иванькина, Милена Нохрина, Варя Синякова и Александра Сумарокова.

«Музей неслучившегося будущего» пробудет со 2 июля по 2 августа на набережной канала Грибоедова, 88-90. Вход свободный.

18+

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