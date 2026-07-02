9 редких старообрядческих икон XVIII–XIX века покажут в Эрмитаже

Выставка «романовских писем» с печатной графикой и фотографиями стартует 4 июля.
Богоматерь Казанская Ярославская из эрмитажной коллекции «романовских писем». Первая половина XIX в.
4 июля в Арапском зале Главного музейного комплекса начнет работу выставка «Иконы “романовских писем” в собрании Эрмитажа». В экспозицию войдут девять образцов старообрядческой иконописи из Романова-Борисоглебска рубежа XVIII–XIX веков. Коллекцию дополнят печатной графикой и фотографиями, которые связаны с историей старообрядческого искусства.
«Романовские письма» как направление иконописи возникли в Романове-Борисоглебске, одном из старообрядческих центров Верхнего Поволжья (до 1822 года это были два разных города: Романов и Борисоглебск). Расцвет местной культуры пришелся на конец XVIII — первую четверть XIX столетия. Работы романовских мастеров отличают грациозно-изощренные позы персонажей, артистизм рисунка, драматургия жестов рук, насыщенные цветовые сочетания: травянисто-зеленые, розовые, бордово-фиолетовые оттенки. Лики моделировали контрастными белильными высветлениями по темно-коричневой или медово-охристой основе.
Богоматерь Купина Неопалимая из эрмитажной коллекции «романовских писем». Рубеж XVIII–XIX вв.
Богоматерь «Утоли болезни» из эрмитажной коллекции «романовских писем». Рубеж XVIII–XIX вв.
Богоявление, с евангельскими сценами об искушении Спасителя и Собором Иоанна Предтечи из эрмитажной коллекции «романовских писем». Первая четверть XIX в.
Стиль романовских икон определила династия иконописцев Архиповских. Ее родоначальник, Федор Михеев Архиповский-Агапов, вероятно, работал в Ярославле, Костроме, на Севере. От него дошло около 200 прорисей — листов бумаги с контурами изображения, которые затем переносили на грунт иконы. Иконописцами стали его сыновья Василий, Максим и Александр.
В творчестве романовцев практически отсутствовала тиражность. Работы выполняли по индивидуальному заказу богатого купечества, поэтому в музейных и частных коллекциях сохранилось не так много образчиков стиля.
Эрмитажная коллекция «романовских писем» включает девять произведений конца XVIII — третьей четверти XIX века, восемь из которых впервые вводят в научный оборот. Несмотря на отсутствие подписных икон, три из них связывают с мастерской Архиповских.
На выставке появятся изводы «Богоматерь Купина Неопалимая», «Богоявление, с евангельскими сценами об искушении Спасителя и Собором Иоанна Предтечи», «Богоматерь Казанская Ярославская», Богоматерь Одигитрия («Путеводительница»), Богоматерь «Утоли болезни», Владимирский образ Богоматери, «Успение Богородицы», «Благовещение, с пророком Иеремией и преподобной Марией Вифинской», а также датированная 1818 годом икона с изображением ангела-хранителя и избранных святых.
Коллекцию «романовских писем» дополнят четыре литографии с видами Романова-Борисоглебска и некоторых его храмов, выполненные по оригиналам братьев Чернецовых в 1830-е годы. Также специально к выставке отреставрировали две фотографии 1880–1890 годов с изображением Воскресенского собора, одного из самых известных храмов Борисоглебской стороны, в котором до сих пор хранится древний чудотворный образ Вседержителя.
Куратором проекта, автором и составителем научного каталога стала Анна Иванникова. Выставка, объединившая редкие образцы, подсветит основные этапы в развитии старообрядческой иконописи Верхнего Поволжья.
«Иконы “романовских писем” в собрании Эрмитажа» пробудут с 4 июля по 11 октября на Дворцовой, 2. Вход по билетам в Главный музейный комплекс.
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