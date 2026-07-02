9 редких старообрядческих икон XVIII–XIX века покажут в Эрмитаже

Стиль романовских икон определила династия иконописцев Архиповских. Ее родоначальник, Федор Михеев Архиповский-Агапов, вероятно, работал в Ярославле, Костроме, на Севере. От него дошло около 200 прорисей — листов бумаги с контурами изображения, которые затем переносили на грунт иконы. Иконописцами стали его сыновья Василий, Максим и Александр.

В творчестве романовцев практически отсутствовала тиражность. Работы выполняли по индивидуальному заказу богатого купечества, поэтому в музейных и частных коллекциях сохранилось не так много образчиков стиля.

Эрмитажная коллекция «романовских писем» включает девять произведений конца XVIII — третьей четверти XIX века, восемь из которых впервые вводят в научный оборот. Несмотря на отсутствие подписных икон, три из них связывают с мастерской Архиповских.

На выставке появятся изводы «Богоматерь Купина Неопалимая», «Богоявление, с евангельскими сценами об искушении Спасителя и Собором Иоанна Предтечи», «Богоматерь Казанская Ярославская», Богоматерь Одигитрия («Путеводительница»), Богоматерь «Утоли болезни», Владимирский образ Богоматери, «Успение Богородицы», «Благовещение, с пророком Иеремией и преподобной Марией Вифинской», а также датированная 1818 годом икона с изображением ангела-хранителя и избранных святых.