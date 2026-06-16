Работы Максима Имы, Турбена, Никиты Dusto и alesha появятся в пространстве AIKI terrasa

Выставку «Чур не я!», организованную вместе со «Стрит-арт хранением», откроют 19 июня.
Турбен. Возложение цветка. 2022
19 июня в пространстве AIKI terrasa открывается выставка художников уличной волны «Чур не я!». В экспозицию, организованную при участии «Стрит-арт хранения», войдут работы Максима Имы, Турбена, Никиты Dusto и alesha.
Проект предлагает посмотреть на инфантилизм шире привычных представлений о незрелости и уходе от ответственности. Художники оттолкнулись от расхожего детского выражения «Чур не я!» и исследовали состояние внутреннего ребенка во взрослом возрасте. Через яркие, наивные и порой тревожные образы выставка осмысляет коммуникацию, одиночество, самоощущение, поддержку, критику и поиск собственного места в реальности.
Проект «Стрит-арт хранение» коллекционирует, хранит, изучает и популяризирует творчество художников «уличной волны». В коллекции — более 800 объектов из фондов живописи, графики, скульптуры и редкой книги. САХ представляет более 140 художников из 12 городов России.
САХ и AIKI Terrasa готовят трехчастное исследование региональных сцен российского уличного искусства. Первой выставкой станет «Чур не я!», в фокусе которой — Петербург. Затем на собственной площадке САХ и в новом пространстве «RE:Карповка» представят художников из других регионов: Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми, Великого Новгорода и Калининграда.
«Чур не я!» в экспозиции с 19 июня до 17 сентября на Аптекарской набережной, 18. Вход свободный.
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