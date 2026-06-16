Работы Максима Имы, Турбена, Никиты Dusto и alesha появятся в пространстве AIKI terrasa

Проект «Стрит-арт хранение» коллекционирует, хранит, изучает и популяризирует творчество художников «уличной волны». В коллекции — более 800 объектов из фондов живописи, графики, скульптуры и редкой книги. САХ представляет более 140 художников из 12 городов России.

САХ и AIKI Terrasa готовят трехчастное исследование региональных сцен российского уличного искусства. Первой выставкой станет «Чур не я!», в фокусе которой — Петербург. Затем на собственной площадке САХ и в новом пространстве «RE:Карповка» представят художников из других регионов: Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми, Великого Новгорода и Калининграда.

«Чур не я!» в экспозиции с 19 июня до 17 сентября на Аптекарской набережной, 18. Вход свободный.

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