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Искусство

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Работы Максима Имы, Турбена, Никиты Dusto и alesha появятся в пространстве AIKI terrasa

Выставку «Чур не я!», организованную вместе со «Стрит-арт хранением», откроют 19 июня.

Турбен. Возложение цветка. 2022
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Стрит-арт хранения»

Турбен. Возложение цветка. 2022

19 июня в пространстве AIKI terrasa открывается выставка художников уличной волны «Чур не я!». В экспозицию, организованную при участии «Стрит-арт хранения», войдут работы Максима Имы, Турбена, Никиты Dusto и alesha.

Проект предлагает посмотреть на инфантилизм шире привычных представлений о незрелости и уходе от ответственности. Художники оттолкнулись от расхожего детского выражения «Чур не я!» и исследовали состояние внутреннего ребенка во взрослом возрасте. Через яркие, наивные и порой тревожные образы выставка осмысляет коммуникацию, одиночество, самоощущение, поддержку, критику и поиск собственного места в реальности.

Максим Има. In Fun Till. 2023
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Стрит-арт хранения»

Максим Има. In Fun Till. 2023

Турбен. Капибара. 2021
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Стрит-арт хранения»

Турбен. Капибара. 2021

Никита Dusto. Без названия. 2022
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Стрит-арт хранения»

Никита Dusto. Без названия. 2022

Турбен. Внучок спит. 2022
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Стрит-арт хранения»

Турбен. Внучок спит. 2022

Проект «Стрит-арт хранение» коллекционирует, хранит, изучает и популяризирует творчество художников «уличной волны». В коллекции — более 800 объектов из фондов живописи, графики, скульптуры и редкой книги. САХ представляет более 140 художников из 12 городов России.

САХ и AIKI Terrasa готовят трехчастное исследование региональных сцен российского уличного искусства. Первой выставкой станет «Чур не я!», в фокусе которой — Петербург. Затем на собственной площадке САХ и в новом пространстве «RE:Карповка» представят художников из других регионов: Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми, Великого Новгорода и Калининграда.

«Чур не я!» в экспозиции с 19 июня до 17 сентября на Аптекарской набережной, 18. Вход свободный.

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