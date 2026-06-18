Уцелевшие дореволюционные иконы-киотки из фольги покажут в Музее истории религии

«Сияющий век» в экспозиции с 26 июня.
Воскресение Христово
26 июня в Музее истории религии открывается выставка «Сияющий век. Фольговые иконы Российской империи». В экспозицию войдут дореволюционные иконы-киотки в убранстве из фольги, бисера, бархата и искусственных цветов, уцелевшие в советский период.
С XVII века центром создания недорогих икон в Российском государстве были Владимирские земли. В 1830-е годы украшать иконы фольгой стали дворянки в усадьбах и инокини в монастырях, а во второй половине XIX века уже суздальские мастера массово изготавливали фольговые иконы-киотки (от слова киот — защитный застекленный ящик или рама). Изделия развозили по стране и поставляли в Европу, но большинство из них были довольно простыми.
Фольга напоминала роскошные оклады из благородных металлов, а с добавлением бисера, бусин и бархата фольговые оклады имитировали золотые или серебряные ризы с драгоценными камнями. В плохо освещенной квартире или избе икона-киотка начинала «сиять» в красном углу, когда рядом зажигали лучину, свечку или лампаду.
На выставке покажут фольговые иконы разных традиций, в том числе южной и северо-западной. «Южный» стиль характерен для Курской, Воронежской, Харьковской губерний, Дона, Кубани и соседних регионов. Главным центром создания «фолежек» там стала Борисовская слобода в Курской губернии. Яркие писаные борисовские иконы украшали ризами из толстой фольги, более качественной, чем у вязниковцев (мастеров Владимирских земель), и дополняли искусственными цветами. Иконы южных губерний появятся в первом разделе экспозиции.
Во втором разделе покажут иконы из Тверской, Новгородской и Вологодской губерний. Северо-западные мастера предпочитали листы серебристого металла, бисер и трунцал.
Богоматерь Тихвинская
Фольговые иконы в XIX и начале XX веков заказывали для храмов и частных домов. Из-за хрупких материалов не все предметы пережили войны и антирелигиозные кампании времен СССР. С 2021 года реставрацией и изучением фолежек занялись в Центре визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ. В восстановлении артефактов участвовали аспиранты и студенты РГГУ и РГХПУ имени Строганова.
На выставке покажут иконы из частных коллекций кураторов экспозиции: директора Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ Дмитрия Антонова и старшего научного сотрудника Дмитрия Доронина. Также представят экспонаты из собрания музея Нило-Столобенской пустыни и Преображенского храма города Старицы. Серию небольших экспонатов предоставил культуролог Виктор Коровин. Дополняют выставку предметы Музея истории религии, в том числе подписная фолежная икона 1844 года.
«Сияющий век» продлится с 26 июня по 30 августа на Почтамтской, 14. Вход по билетам музея.
0+
Комментарии (0)