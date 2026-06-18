Уцелевшие дореволюционные иконы-киотки из фольги покажут в Музее истории религии

26 июня в Музее истории религии открывается выставка «Сияющий век. Фольговые иконы Российской империи». В экспозицию войдут дореволюционные иконы-киотки в убранстве из фольги, бисера, бархата и искусственных цветов, уцелевшие в советский период.

С XVII века центром создания недорогих икон в Российском государстве были Владимирские земли. В 1830-е годы украшать иконы фольгой стали дворянки в усадьбах и инокини в монастырях, а во второй половине XIX века уже суздальские мастера массово изготавливали фольговые иконы-киотки (от слова киот — защитный застекленный ящик или рама). Изделия развозили по стране и поставляли в Европу, но большинство из них были довольно простыми.

Фольга напоминала роскошные оклады из благородных металлов, а с добавлением бисера, бусин и бархата фольговые оклады имитировали золотые или серебряные ризы с драгоценными камнями. В плохо освещенной квартире или избе икона-киотка начинала «сиять» в красном углу, когда рядом зажигали лучину, свечку или лампаду.

На выставке покажут фольговые иконы разных традиций, в том числе южной и северо-западной. «Южный» стиль характерен для Курской, Воронежской, Харьковской губерний, Дона, Кубани и соседних регионов. Главным центром создания «фолежек» там стала Борисовская слобода в Курской губернии. Яркие писаные борисовские иконы украшали ризами из толстой фольги, более качественной, чем у вязниковцев (мастеров Владимирских земель), и дополняли искусственными цветами. Иконы южных губерний появятся в первом разделе экспозиции.

Во втором разделе покажут иконы из Тверской, Новгородской и Вологодской губерний. Северо-западные мастера предпочитали листы серебристого металла, бисер и трунцал.