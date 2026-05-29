18 главных выставок лета 2026-го в Петербурге: от суперзвезд совриска Индии в Эрмитаже до братьев Маковских в музее Фаберже

А также — Андрей Кузькин на Левашовском хлебозаводе, Виталий Пушницкий (с новой книгой!) и Максим Има (с целым городом!) в Marina Gisich, выставка-перформанс о перформансе же в Myth, вышивки Саши Браулова в DiDi и, возможно, последняя выставка в галерее «Гараж». Рассказываем, какие экспозиции точно не стоит пропускать в лучший сезон года.
ИЮНЬ
Афра Шафик. То, не знаю что. 2020-2023
«О сладости мира. Современное искусство Индии», Главный штаб Эрмитажа (12+)
«Хинди руси бхай бхай» — в Главном штабе стартует масштабная выставка-болливудский блокбастер суперзвезд актуального искусства Индии (впервые за 15 лет!). Высокие вибрации раздают 11 художников, чьи работы замиксованы с эрмитажной коллекцией. Настенные росписи монастырей Шелкового пути зарифмованы с первой (!!!) в истории Эрмитажа гейм-инсталляцией исследовательницы феномена популярности советских детских книг в ее родном Бангалоре Афры Шафик. Работы авторов с MoMA и Tate Modern в бэкграунде Равиндера Редди и Пушпамалы Н.— с древними могольскими миниатюрами.
Актуальность арта — на роскошном максимуме: например, среди участниц — Сумакши Сингх. Художница прямо сейчас показывает на Венецианской биеннале тотальную инсталляцию из кружева и стали о снесенном в Нью-Дели доме, где ее семья жила 74 года. И важно: для эрмитажной выставки Сингх специально создала новую работу.
С 4 июня по 4 октября
«Балет. Земные боги», Театральный музей (16+)
Выставка посвящена переменам в мужском балете в XX веке. Спойлер: роль танцовщика больше не сводится лишь к поддержке балерины. Покажут фгото со сценическими образами, воплощенными культовыми артистами петербургско-ленинградской школы. Среди них — Владимир Васильев, Юрий Григорович, Вахтанг Чабукиани, Константин Сергеев, Юрий Соловьев, Леонид Якобсон, Аскольд Макаров и Олег Виноградов. Эти «земные боги» создавали новые героические амплуа и постановки, а еще редактировали классические балеты XIX века, кардинально усложняя их хореографию.
С 3 июня по 31 января
Михаил Крылов. Эскиз Аллегорической композиции. Фрамент с барельефом мецената
«Вилла русского мецената», Строгановский дворец Русского музея (0+)
Парадные залы на втором этаже дворца превратили в фантазию о загородном доме просвещенных меценатов Российской империи. Среди главных героев проекта — друг Ломоносова Иван Шувалов, издатели журнала «Мир искусства» Савва Мамонтов (помогал Серову, Коровину, Васнецову) и Мария Тенишева (собирала акварели, основывала художественные школы), а также хозяин самого дворца — граф Александр Строганов.
В экспозицию вошло около 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства (от каминного экрана с вышивкой XIX века до ваз фабрики Бергенфельда!).
До 26 октября
Анастасия Нелюбина. Меланхоличный минотавр
«Безбашенная выставка. Современные метаморфозы Серебряного века», «Общество поощрения художеств» (18+)
Выставку приурочили к двум знаковым датам: 160-летию поэта-символиста Вячеслава Иванова и 120-летию «Башни» — квартиры всего того же Иванова и его жены, писательницы Лидии Зиновьевой-Аннибал. У них собирались Белый, Мережковский, Гиппиус, Брюсов, Гумилев, Кузмин, Хлебников и мирискусники. Покажут при этом работы современных петербургских художников Беллы Матвеевой, Анастасии Нелюбиной и Федора Олевского. Логика сближения: они также возрождают синтез искусств, характерный для акторов Серебряного века.
До 31 августа
Сергей Фалин. Без названия (из цикла «Магия превращения»). 1976
«Санкт-Петербург. Город в двух веках», «Росфото» (0+)
Через снимки архитектурных достопримечательностей, жанровые сюжеты, хронику блокадных лет и повседневные репортажные зарисовки проект расскажет, как развивался «самый умышленный» в мире город. А также какими были художники, запечатлевшие его образ. В экспозицию войдут отпечатки от первых съемок Петербурга Альфреда Лоренса в 1860-х и снимков, созданных в дореволюционном фотоателье Карла Буллы, до кадров 1980–1990-х.
Среди авторов — Борис Игнатович, Борис Кудояров, Борис Смелов, Сергей Фалин, Борис Михалевкин, Валерий Дегтярев, Сергей Компанийченко, Александр Китаев, Сергей Свешников и Алексей Титаренко.
С 3 июня по 26 июля
Татьяна Шишмарева. Окно в городе. 1980-е
«Окно, в котором... Собрание Власовых-Шишмаревой», KGallery (18+)
Выставка посвящена трем поколениям семьи ленинградско-петербургских мастеров и их окружения. Среди них — Валентин Серов, Борис Григорьев, Владимир и Сарра Лебедевы, Николай Лапшин, Николай Тырса, Александр Яковлев, Георгий Верейский и Александр Ведерников. Вынесенное в название проекта окно находилось в доме Власовых-Шишмаревой в Комарове, и его неоднократно изображали художники. Фан-факт: в галерее даже воссоздадут интерьер дома, где оно находилось.
С 17 июня по 13 сентября
Андрей Кузькин. Фрагмент раоты "Герои левитации"
«Андрей Кузькин. Второй круг», Левашовский хлебозавод (16+)
Персональная выставка одного из самых выдающихся современных художников, перформера, акциониста и скульптора Андрея Кузькина. Центральной работой станут «Герои левитации» — инсталляция из трех четырехметровых фигур, сделанных из хлебного мякиша, одного из главных медиумов автора. На открытии зрители также увидят новый перформанс, отсылающий к уже ставшей классикой работе «По кругу».
Во вторую часть экспозиции включили фотографии из книги художника «Путешествие деревянного чемодана 2». А еще — сам упомянутый деревянный чемодан. С ним Кузькин отправился в поездку в село Потапьево в поисках следов своих предков.
С 20 июня по 26 июля
Галерея "Гараж"
«Маршрут 22», галерея «Гараж» (12+)
Выставочный проект родился из совместных усилий арт-дуэта МишМаш и школы современного искусства «ШОВ». В итоге в нем принял участие 61 автор из 27 городов. Все они (каждый в своей локации!) проехались на общественном транспорте под номером 22 и задокументировали свой опыт. То, что получилось — карты, фотографии остановок и триггерных ситуаций — можно будет увидеть в галерее Марины Абаджевой «Гараж». Напомним, она находится в настоящем гараже-ракушке, который обещают снести в ближайшее время.
С 4 по 30 июня (или пока не снесут «Гараж»)
Врагмент из видеоарта Марьи Дмитриевой
«Пик неопределенности», Anna Nova (16+)
Выставка художниц Марьи Дмитриевой и Елены Немковой под кураторством Дмитрия Белкина. Покажут созданные специально для выставки скульптуру из металла, минералов и стекла, живопись, инсталляцию, видео и керамические объекты. Все они становятся элементами запутанного ландшафта, где мы якобы оказались, потеряв привычные ориентиры.
С 19 июня по 9 августа
Константин Маковский. Суд Париса. 1889
«Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная», Музей Фаберже (12+)
Покажут 168 работ братьев Маковских. В том числе девять полотен из Музея искусств Узбекистана, которые никогда не выставлялись в постсоветской России. Центральным экспонатом станет огромная картина Константина Маковского «Суд Париса» из коллекции Музея Фаберже. Когда-то она создавалась для Всемирной выставки в Париже в 1889 году. Живопись дополнят ювелирными шкатулками с эмалевыми миниатюрами по мотивам работ старшего из братьев — Константина.
С 3 июня по 13 сентября
Перформанс Елены Ковылиной "Саженцы"
«Фокус: Перформанс», Myth Gallery (16+)
Самая темпоральная выставка сезона. В течение двух месяцев здесь будут проходить перформансы разных авторов (начнет Елена Ковылина, закончат Inner Company). Параллельно пространство галереи будет также постепенно наполняться следами-артефактами после их проведения. Предполагается два режима просмотра: по субботам можно посетить само действие, а в остальные дни — увидеть, что от них осталось.
До 19 июля
Виталий Пушницкий. Земля. Свидетель №1. 2025
«Земля», Marina Gisich Gallery (16+)
Персональная выставка суперзвезды совриска Виталия Пушницкого. В нее войдут серия живописи, керамика (к этому медиуму автор обращается впервые!) и эссе «Воскресенье». Параллельно художник совместно с галереей выпустит книгу. Экспозиция сосредоточится вокруг момента перехода, завершения и обновления.
С 12 июня по 10 сентября
Евгений Юфит. Оттепель
«На ножках», «Павильон» в Новой Голландии (16+)
Кочующий проект, посвященный состоянию транзита в искусстве, стартовал в этом году в Казани. А к июню доберется и до Петербурга. Среди авторов — Константин Звездочетов, Евгений Юфит, Александра Паперно и другие. Медиумы — от детской графики до инсталляции и перформансов. Темы: порог, укрытие, тревога и перемещение.
С 3 июня по 19 июля
ИЮЛЬ
Саша Браулов. Радуйся без конца. 2025
«Я зашел на улицу сказать вам…», DiDi Gallery (12+)
Персональная выставка главного вышивальщика Петербурга Саши Браулова. Покажут «документальные» работы, ситуативные комментарии к городским объявлениям, тексты в технике трафарета — словом, все, что можно встретить в городской среде.
С 17 июля по 13 сентября
Лариса Логинова. Дорожная
«Далекое близкое», Эрарта (12+)
Проект объединит художников из разных регионов России, чтобы показать, как по-разному может звучать современное искусство в зависимости от локальных контекстов.
С 17 июля по 9 августа
Роб Вудкокс
«Безграничные возможности тела», Эрарта (18+)
Персональная выставка американского художника и фотографа Роба Вудкокса. В экспозицию войдут работы по темам уязвимости, телесности и человеческих отношений. Сцены с фигурами, балансирующими в нестабильных конструкциях, создают ощущение хрупкости, напряжения и в то же время — театральности.
С 10 июля по 8 ноября
АВГУСТ
Ольга Муравина. Малыш с игрушкой. 2005
«Из Москвы в Петербург», Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков (12+)
Проект объединит персональные экспозиции четырех московских скульпторов: Михаила Дронова, Геннадия Красношлыкова, Владимира Колесникова и Ольги Муравиной. Кураторы решили показать точки сборки, общие для всех авторов. Среди них — ироничный флер, ощущение ирреальности видимого мира и парадоксальные аллюзии на явления современности.
С 11 августа по 27 сентября
Ксения Власова
«Женское», Эрарта (12+)
Персональный проект художницы Ксении Власовой. Серия живописных холстов рассказывает о секретах и семейных историях, народных сказаниях и коллективной памяти, а еще — о жизни женщины в замкнутом, почти ритуальном, пространстве.
21 августа — 18 октября
