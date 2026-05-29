18 главных выставок лета 2026-го в Петербурге: от суперзвезд совриска Индии в Эрмитаже до братьев Маковских в музее Фаберже

«О сладости мира. Современное искусство Индии», Главный штаб Эрмитажа (12+)

«Хинди руси бхай бхай» — в Главном штабе стартует масштабная выставка-болливудский блокбастер суперзвезд актуального искусства Индии (впервые за 15 лет!). Высокие вибрации раздают 11 художников, чьи работы замиксованы с эрмитажной коллекцией. Настенные росписи монастырей Шелкового пути зарифмованы с первой (!!!) в истории Эрмитажа гейм-инсталляцией исследовательницы феномена популярности советских детских книг в ее родном Бангалоре Афры Шафик. Работы авторов с MoMA и Tate Modern в бэкграунде Равиндера Редди и Пушпамалы Н.— с древними могольскими миниатюрами.

Актуальность арта — на роскошном максимуме: например, среди участниц — Сумакши Сингх. Художница прямо сейчас показывает на Венецианской биеннале тотальную инсталляцию из кружева и стали о снесенном в Нью-Дели доме, где ее семья жила 74 года. И важно: для эрмитажной выставки Сингх специально создала новую работу.

С 4 июня по 4 октября

