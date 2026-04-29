«Ржавая галерея нужна Петербургу»: пространство «Гараж» художницы Марины Абаджевой ищет новую площадку

Галерея современного искусства «Гараж» ищет новое место, пишет основательница пространства, художница Марина Абаджева. Вечером 28 апреля на стенах нынешней площадки проекта — реального гаража на 13-й линии Васильевского острова — появилось объявление о том, что гараж снесут и до 3 мая нужно освободить двор.

«Гараж» — галерея видеоарта, перформанса и безобъектного искусства. Старое железное помещение выступало одновременно автором, формой или рамкой для произведений. Внутри этой «рамки» рождались перформансы, инсталляции видеоарта, безобъектные произведения и хэппенинг. За год работы в галерее провели девять выставок и фестиваль.

Автор и куратор Марина Абаджева работает с хрупкими и уязвимыми формами искусства: партисипаторной скульптурой, перформансом и видеоартом. Такие произведения обычно событийны, а потому — недолговечны: не оставляют внятного следа в истории/памяти. С одной стороны, художница и сама фокусируется на коротком сроке их существования и постоянном обновлении, с другой — стремится к сохранению ускользающих форм.

На ближайшие три месяца у «Гаража» есть выставочный план и серия проектов с современными художниками Петербурга и других городов России. Сейчас Марина Абаджева ищет площадку, землю или проект, который готов вывезти галерею на свою территорию целиком, с железными стенами.

«Вместо того чтобы отчаиваться, я решила совершить попытку расширить проект. Ржавая галерея нужна Петербургу и пространству современного искусства. Гараж 80-х годов, переживший трансформацию временем, — это самостоятельный уникальный арт-объект. Искусство в его железных стенах получает совсем другое звучание. <...> И он продолжит существование в новой форме. Такой диковинный призрак прошлого, железная ракушка, альтернативное пространство на арт-сцене и зашкварный андеграунд», — объясняет свой замысел художница.

У «Гаража» есть свой сайт и портфолио. Предложить помощь можно в личные сообщения Марине.

12+