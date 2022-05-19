Арт-группа «Явь» представила новую работу «Что делать?» с отсылками на русских писателей

Новый проект начался со скульптуры «Потерянная книга». В продолжении на стенах художники изобразили отсылки к творчеству русских писателей: Некрасова, Маяковского, Ахматовой, Гоголя и Блока.

Помимо этого, идея воспроизведения мурала на этом месте навеяна историческими событиями. В 1863 году Некрасов работал редактором журнала «Современник». Он спешил в типографию Вульфа на Литейном, чтобы показать рукопись романа Чернышевского «Что делать?», но по пути потерял ее. Писателю пришлось давать объявление в газету о пропаже, через несколько дней рукопись нашли и роман напечатали.

В планах арт-группы «Явь» установить старинные книгопечатные станки и механизмы. Новые объекты тоже хотят разместить во дворе на Литейном проспекте.