Главные по граффити в Петербурге «Стрит-арт хранение» открывают мини-кэмп по уличному искусству для подростков

Главные по тэгам, троу-апам (быстрые эскизы, контур+заливка) и пайсам (сложная композиция) в городе запускают очередной сезон просветительско-творческой программы с тематическими экскурсиями, артист-токами и мастер-классами (и многим другим!). Она рассчитана на детей 9–11 лет. Рассказываем подробности.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой САХ. Фото: Саша Оверчук

На три дня — с 27 по 29 октября — в «Стрит-арт хранении» на Васильевском острове организуют детский творческий лагерь по уличному искусству. По итогам программы подростки узнают, как искусство появляется на улицах, почему оно потом попадает в музеи и как самому создавать осмысленные концепт-райты. Как рассказывают кураторы, цель кэмпа — не просто дать базу про граффити и муралы, но и раскрыть ребенка в роли художника, представить общий контекст города и научить работать с разными форматами.

Знакомьтесь, команда «Стрит-арт хранения» — единственной в России институции, где коллекционируют и исследуют искусство «уличной волны»

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой САХ. Фото: Саша Оверчук

Программа лагеря построена по условному принципу «от нелегального к легальному»: вначале неофиты познакомятся с основами граффити, трафаретов и интервенций, а на мастер-классе с куратором Семеном Некрасовым научатся рисовать баллончиком. Каждый участник получит фирменный блокнот для ведения словаря терминов.

Во второй день После викторины группа посетит мастерскую художника Миши Верта, где создаст собственные стикеры, а затем вместе разработает художественный манифест.

Финальный день посвятят муралам и паблик-арту. По Севкабель Порту проведут экскурсию. Хайлайтом дня станет мини-квест по «Стрит-арт хранению», в рамках которого дети воплотят свой мурал — «от идеи до презентации» — и напишут арт-манифест. 

Каждый из трех дней будет состоять из теоретической части и практики.

