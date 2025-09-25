Главные по граффити в Петербурге «Стрит-арт хранение» открывают мини-кэмп по уличному искусству для подростков

Программа лагеря построена по условному принципу «от нелегального к легальному»: вначале неофиты познакомятся с основами граффити, трафаретов и интервенций, а на мастер-классе с куратором Семеном Некрасовым научатся рисовать баллончиком. Каждый участник получит фирменный блокнот для ведения словаря терминов.

Во второй день После викторины группа посетит мастерскую художника Миши Верта, где создаст собственные стикеры, а затем вместе разработает художественный манифест.

Финальный день посвятят муралам и паблик-арту. По Севкабель Порту проведут экскурсию. Хайлайтом дня станет мини-квест по «Стрит-арт хранению», в рамках которого дети воплотят свой мурал — «от идеи до презентации» — и напишут арт-манифест.

Каждый из трех дней будет состоять из теоретической части и практики.

6+