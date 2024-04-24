Как инвестировать в современное искусство — рассказывает коллекционер и сооснователь Института исследования стрит-арта Михаил Астахов

Хочу коллекционировать современное искусство. С чего начать?

В первую очередь нужно полюбить какую-то картину или любой другой предмет творчества, и полюбить страстно! Собирательство — жадность обладания либо познания, либо и того, и другого. Без огня внутри себя не обойтись. Обращайте внимание на резонанс внутреннего голоса с произведением.

Для пополнения уже выстроенной коллекции, обладающей какой-либо системой важно обратить внимание на соответствие той или иной работы этой системе. Она может быть любой: от коллекционирования исключительно молодых неизвестных авторов в их первое творческое десятилетие или позднего Пикассо до интереса к тиражной графике уличной волны или ленинградскому и московскому нонконформизму.

Что сегодня в цене и потенциально будет расти?

Нефть и продовольствие! (Смеется.) На мировом рынке в цене то, что в настоящее время продвигают ведущие арт-дилеры. Галерист Ларри Гагосян двигает старую гвардию — Уорхолла. Сам покупает его на аукционах, формируя флагманскую цену на произведения. Он же не так давно включил в свой пул авторов великолепного иранского уличного художника Мехди Гадьянлу — с которым нам тоже доводилось работать в паблик-арт проектах, — и если они вернут в станковые работы иранца ту же сложность, свойственную его муралам, предполагаю, живопись Мехди ждет еще продолжительный ценовой рост.