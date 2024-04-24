Как инвестировать в современное искусство — рассказывает коллекционер и сооснователь Института исследования стрит-арта Михаил Астахов

Недвижимость, драгметаллы, а, может, лучше совриск? Специально для «Собака.ru» коллекционер, идеолог проекта INLOCO Initiative («Стрит-арт Хранение»), сооснователь Института исследования стрит-арта Михаил Астахов поделился личным опытом коллекционирования современного искусства: что покупать и за кем следить. А еще больше референсов для вдохновения вы найдете в нашем первом арт-дропе совместно с Санкт-Петербургской ярмаркой искусства 1703 (выйдет в мае!).
Хочу коллекционировать современное искусство. С чего начать?
В первую очередь нужно полюбить какую-то картину или любой другой предмет творчества, и полюбить страстно! Собирательство — жадность обладания либо познания, либо и того, и другого. Без огня внутри себя не обойтись. Обращайте внимание на резонанс внутреннего голоса с произведением.
Для пополнения уже выстроенной коллекции, обладающей какой-либо системой важно обратить внимание на соответствие той или иной работы этой системе. Она может быть любой: от коллекционирования исключительно молодых неизвестных авторов в их первое творческое десятилетие или позднего Пикассо до интереса к тиражной графике уличной волны или ленинградскому и московскому нонконформизму.
Что сегодня в цене и потенциально будет расти?
Нефть и продовольствие! (Смеется.) На мировом рынке в цене то, что в настоящее время продвигают ведущие арт-дилеры. Галерист Ларри Гагосян двигает старую гвардию — Уорхолла. Сам покупает его на аукционах, формируя флагманскую цену на произведения. Он же не так давно включил в свой пул авторов великолепного иранского уличного художника Мехди Гадьянлу — с которым нам тоже доводилось работать в паблик-арт проектах, — и если они вернут в станковые работы иранца ту же сложность, свойственную его муралам, предполагаю, живопись Мехди ждет еще продолжительный ценовой рост.
Никита Dusto. Портрет Турбена. Из личной коллекции семьи Астаховых
В России с вопросом цен на предметы искусства и их прогнозирование всё еще сложно — просто потому, что у нас до сих пор отсутствует слаженная система формирования авторов, свойственная западному рынку. Однако тенденции последних лет внушают определенный оптимизм. В том числе и в части появления галерей и ярмарок, работающих в определенной ценовой категории, с конкретным сегментом рынка по покупательной способности коллекционеров. Рано или поздно управленческое и маркетинговое наследие и инструментарий таких основоположников западного арт-рынка как Лео Кастелли начинает доходить и до наших мест. И если это продожит разиваться системным образом, весь российский арт-рынок в течение одного-двух десятилетий может вырасти в 15-20 раз. Лично я в российское искусство и арт-рынок верю, и все мои коллекционерские интересы строятся внутри и вокруг него.
В общем смысле, расти в цене будут те, кто развивается в связке с систематическим арт-менеджментом, самостоятельным или в сотрудничестве. Таких авторов легко вычленить из сотен и тысяч других, так как они будут прогрессировать и событийно (выставки, паблик-арт проекты, коллаборации с брендами), и художественно (авторская техника, качество самих работ как объектов), и по силе высказываний, глубине мысли.
Илья Крейдун. Работа из графической серии «Ночь». Из личной коллекции семьи Астаховых
Работы каких стрит-арт художников сегодня особенно в цене? За кем следите вы?
На глобальном арт-рынке в лидерах часто фигурируют работы Жана-Мишеля Баския и Бэнкси. В отличие от Баския, чьи работы на вес золота каждая, у английского арт-бренда в течение года могут быть продажи на аукционах сотен работ суммарно на десятки миллионов долларов. В среднем каждая работа в отдельности будет стоить несколько десятков тысяч. Будет ли Бэнкси расти в перспективе так же, как рос эти десятилетия Баския — для меня большой вопрос. Если сравнивать с литературой, это примерно из того же разряда, что и вопрос «Будут ли романы Виктора Пелевина стоять на полке читателя XXII века?».
Если говорить о российском рынке, уличное искусство здесь имеет более глубокую философскую природу, а, значит, и больший потенциал. Кратко- и среднесрочно будут расти в цене те авторы, за спиной которых есть или виден менеджмент. Например, им может быть сам художник, как Покрас Лампас, или супруг автора, как была Гала для Сальвадора Дали. Чаще всего эту функцию выполняют арт-дилеры, галеристы. В России пока есть несколько галерей, осознанно продвигающих «уличную волну»: московская Ruarts Gallery, нижегородская «Тихая», петербургская «Сетка». Каждая из них более-менее работает в своей ценовой нише, вполне по западным арт-рыночным канонам.
Весь мой топ современных художников — в уличном океане: особенно слежу за Димой Аске, Тимофеем Радей, 10.203, Анатолем Akue и Сашей Труном.
Назовите онлайн и офлайн-площадки для покупки совриска для профессионалов и новичков.
Для новичков лучше всего подойдут групповые и соло экспозиции в любом пространстве. Простое и бесплатное, но регулярное посещение выставок начнет формировать насмотренность и погружать в мир избранного художественного направления.
На следующем этапе развития вкуса или доходов важно начать сотрудничество с галереями. Конечно, хочется войти напрямую в мастерскую художника, но статистика упряма: из мастерских продают всего 5% работ, в то время, как галереи держат почти половину рынка. Даже будучи взыскательным энофилом, на каждую винодельню не наездишься. Этому сегменту неофитов может помочь исследование интернет-площадок, подобных Artsy, где искусство выставляют галереи.
При очень высоких доходах вполне рационально прибегнуть к услугам доверенных арт-консультантов, работающих индивидуально под конкретного клиента, подобно стилистам или портным. Здесь же арт-ярмарки уже становятся обязательным местом для посещений.
Что касается нас, команда INLOCO Initiative являясь не столько любителями, сколько профессиональными коллекционерами «уличной волны», как раз многое приобретает напрямую у авторов. Но мы здесь, в том числе, решаем и задачу первооткрывателя имен для широкой публики, по сути, выполняя ту же работу, которую французский коллекционер Поль Дюран-Рюэль проделывал для импрессионистов. Тем не менее, покупаем работы на ярмарках и в галереях: Cosmoscow, нижегородской «Тихой» и ряда московских и петербургских, таких как Artwin, «Триумф», «Сабстанция», Marina Gisich Gallery и DiDi.
Ольга Шумова «Прости им, Отец, не знают, что они творят». Из личной коллекции семьи Астаховых
Расскажите о своей коллекции.
Первые работы приобретал у будущих звезд арт-захвата Parazit’ы и галереи Марины Гисич — Керима Рагимова, Оли Ростросты и Андрея Сикорского. В уличную волну окунулся с головой в конце нулевых, когда стал для себя фотографировать петербургские и московские граффити, что привело, в итоге, к созданию Музея стрит-арта, затем Института стрит-арта, а теперь и Стрит-арт хранения. Меня вдохновила принципиальная оппозиционность к академическому и галерейному мейнстриму и от того смелость, сила и глубина художественных высказываний, более соответствующая нашему нервному и переходному времени. Значительная часть моего личного собрания сегодня представлена в Стрит-арт хранении. Среди любимых — один из фарфоровых «уникатов» проекта «Забор» Жени Оззика и миниатюрный скульптурный человек испанца Исаака Кордала. Из живописи дорожу небольшим холстом Миша Samek’a, который даже иногда использую в качестве аватара.
Поделитесь фаворитами из личного собрания.
Первая — работа Покраса-Лампаса, приобретенная на фестивале «АртСтена», организованном Колей Super в 2013 году в Курехин-Центре. Мы с другом-коллекционером Стасом Сулеймановым приобрели каждый по работе Арсения (тогда Покрас еще носил это имя). Свою я принес домой и сразу подарил сыновьями со словами: «Следите за этим художником, он будет сильно расти в цене». Такое впечатление на меня произвел этот молодой автор своим настойчивым, рыночным подходом в творчестве.
Вторая — произведение Ольги Шумовой «Прости им, Отец, не знают, что они творят», одна из победителей на биеннале христоцентричного искусства. Кроме того, что работа потрясающа сама по себе, мною она была расположена рядом с холстом Покраса, чтобы показать, насколько может быть разной уличная волна с точки зрения смыслов и техники. Особенно с учетом того, что в обоих случаях леттеринг является композиционной основой.
Третья — холст Александра Цыпкова, где была воспроизведена несостоявшаяся (хочется верить, пока) паблик-арт работа, связанная с именем и образом блаженной Ксении Петербургской. Обстоятельства на тот момент не позволили реализовать задумку в городской среде, и, хотя, в целом, она была принята благосклонно, в том числе и служителями церкви, думаю, нужно еще какое-то время, чтобы это стало действительно уместно. Но я рад, что Саша успел сделать холст, который я смог приобрести в коллекцию.
Еще могу отметить портрет Турбена, написанный Никитой Dusto. Из неуличных авторов ценю карандашный портрет жены Ирины, написанный Сашей Бойковым. В нем потрясающе передан завораживающий меня ее нежный и хрупкий внутренний мир. Еще люблю автопортрет фотохудожницы Наташи Чеботаревой в виде купальщицы 1920-х, одетой в резиновую шапочку и купальник из сырого мяса.
Чем можете похвастаться из новых покупок?
Институционально — пополнили коллекцию «Стрит-арт хранения» архангельской уличной сценой, работами Партизанинга, полномасштабной авторской репликой дюреровского мурала Фруктов. Частно — приобрели с женой у Светланы Головешкиной работу Ильи Крейдуна из его графической серии «Ночь». Супруга — поклонница академической традиции, унаследовала эту любовь от бабушки, выпускницы Академии художеств 1940-х. Наши вкусы часто сильно разнятся. Но этой работой Илье удалось угодить и академическим предпочтениям жены, и моей любви к улиску, хотя и не знаю, насколько аллюзии в данной работе были сознательны. Для рабочего кабинета купил отличный большой холст Миши Vert, которым наслаждаюсь каждый раз, приезжая в офис.
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