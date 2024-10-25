Академия художеств и фонд «Антон тут рядом» готовят выставку «Смотрю в человека»

Это результат педагогической лаборатории, в рамках которой изучался вопрос взаимодействия художников с разным креативным мышлением. На протяжении полугода студенты и выпускники Академии работали над творческими проектами в соавторстве со студентами благотворительного фонда, вели дневники, в которых записывали свои впечатления от занятий в мастерской и общения. Эти записи также станут частью выставки.
Как рассказали Собака.ru в Академии художеств, в ходе лаборатории ее участники обменивались навыками и идеями, а также узнавали друг друга, погружаясь в особенности коммуникации и интересы каждого: «Кто-то общителен, имеет феноменальную память и любит телешоу, кто-то любит читать и часами обсуждать прочитанное, а кто-то мог бы создать свой блог об истории 90-х годов или прочитать лекцию об ирландских сказках». Так получились произведения, выполненные совместно, в творческом диалоге учащихся и выпускников Академии художеств и студентов фонда «Антон тут рядом».
Главное чувство, которое транслируют представленные в экспозиции живопись, графика и скульптуры, — искренняя увлеченность их авторов. Кроме совместных произведений, на выставке будут индивидуальные работы студентов Академии, основанные на личных впечатлениях от занятий с подопечными фонда и особенностях восприятия мира людей с расстройствами аутистического спектра.
Куратор выставки «Смотрю в человека»:
Мы задумывали проект как исследование на тему того, как художники с разным мышлением могут вдохновлять и влиять друг на друга. Когда мы запустили мастерскую, проект ожил и стал развиваться в разных направлениях благодаря энтузиазму художников. В результате ценность выставки раскрылась немного иначе, чем мы предполагали.
Ценность проекта — в неприкосновенности идей художников, которые творят без без необходимости чему-то соответствовать. Кто-то всю жизнь ищет «тот самый» контакт с искусством и обладает широким кругозором и мастерством. Кто-то сразу имеет самый чистый неприкосновенный контакт с ним и прекрасно знает о чем ему следует рассказать в своих работах. Другими словами мастерская — поиск искренности в своем искусстве. Отказ от стремления казаться умным, быть популярным, значимым или каким-то еще. Думаю, это есть ответ на наш вопрос, а также главная тема нашей выставки.
Ваня Фадеев х Мария Попова. Лев (Симха). Из серии "Ведическая астрология". Картон, сухая пастель, масляная пастель, простой карандаш. Фотограф Стас Лутфирахманов
Полина Смитал х Вероника Кобер. Иллюстрация к стихотворениям А.С. Пушкина. 2024. Линогравюра. Фотограф Стас Лутфирахманов
Максим Жаворонков х Мария Попова. Про Бога. 2024. Холст, цветной карандаш. Фотограф Стас Лутфирахманов
О выставке «Смотрю в человека»:
Выставка «Смотрю в человека» — о взаимопонимании и свободе, которую можно найти в искусстве. Кураторы выставки и художники приглашают к размышлению о том, насколько безгранично воображение, как важно быть искренним в творчестве, наслаждаться процессом работы и следовать идее, не пытаясь подстроиться под чужие ожидания. А еще — подумать о том, как мы можем учиться этому друг у друга.
Выставка «Смотрю в человека» пройдет с 7 по 28 ноября 2024 года в Итальянском зале Санкт-Петербургской академии художеств на Университетской набережной, 17. Вход свободный.
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