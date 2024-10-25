Академия художеств и фонд «Антон тут рядом» готовят выставку «Смотрю в человека»

Как рассказали Собака.ru в Академии художеств, в ходе лаборатории ее участники обменивались навыками и идеями, а также узнавали друг друга, погружаясь в особенности коммуникации и интересы каждого: «Кто-то общителен, имеет феноменальную память и любит телешоу, кто-то любит читать и часами обсуждать прочитанное, а кто-то мог бы создать свой блог об истории 90-х годов или прочитать лекцию об ирландских сказках». Так получились произведения, выполненные совместно, в творческом диалоге учащихся и выпускников Академии художеств и студентов фонда «Антон тут рядом».

Главное чувство, которое транслируют представленные в экспозиции живопись, графика и скульптуры, — искренняя увлеченность их авторов. Кроме совместных произведений, на выставке будут индивидуальные работы студентов Академии, основанные на личных впечатлениях от занятий с подопечными фонда и особенностях восприятия мира людей с расстройствами аутистического спектра.