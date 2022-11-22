Детство в Ираке, обет молчания и Ленинская стипендия: Что мы узнали о Викторе Пелевине из документального фильма о нем?

«Подлая личность» и детство в Ираке

О детских годах Пелевина ранее было известно лишь то, что он учился в центральной московской школе с английским уклоном и жил с родителями в коммуналке на Тверском бульваре. Однако литературный критик Галина Юзефович, которая немало времени посвятила изучению творчества писателя, рассказала о воспоминаниях учителей Пелевина об их неординарном ученике.

В школе Пелевин не был отличником и даже получал за сочинения тройки, но был учеником, который на любой вопрос мог ответить оригинально. А когда школьников из класса «Б» ругали, им в пример приводили Пелевина из класса «А»: «Вот Пелевин до того подлый, но и то личность».

Не все школьные годы Пелевина прошли в Москве: оказалось, какое-то время он жил в Ираке, так как его отец имел возможность выезжать за границу. Возможно, детскими впечатлениями от Ирака и обусловлен последующий интерес писателя к востоку.