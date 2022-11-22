Детство в Ираке, обет молчания и Ленинская стипендия: Что мы узнали о Викторе Пелевине из документального фильма о нем?

Виктору Пелевину исполняется 60 лет. В день юбилея писателя онлайн-кинотеатр Kion выпускает документальный фильм-расследование о нем. Автор ленты Родион Чепель пообщался с близкими друзьями и знакомыми литератора, чтобы составить его портрет, а также понять причины отказа от публичной жизни. Рассказываем, какие ранее неизвестные факты о самом таинственном российском авторе последних десятилетий можно узнать из фильма.
Документалист Родион Чепель, автор фильма «Дуров» об основателе соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, выпускает новую ленту. На этот раз героем его фильма стал Виктор Пелевин — один из главных и самых загадочных писателей современной России. Чепель встретился с другом детства Пелевина Евгением Петренко, одногруппником по Литинституту и писателем Виктором Куллэ, художником и музыкантом Гермесом Зайготтом, бывшим редактором книг писателя Ольгой Аминовой. Также в кадре появляются первый главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, снимавшая литератора для одного из номеров, и литкритик Галина Юзефович.
Фильм открывает новые, временами неожиданные, факты о детстве, юности и дальнейшей жизни писателя. Некоторые из них, возможно, помогут чуть лучше понять истоки творчества автора «Generation „П“» и «Чапаева и Пустоты».
«Подлая личность» и детство в Ираке
О детских годах Пелевина ранее было известно лишь то, что он учился в центральной московской школе с английским уклоном и жил с родителями в коммуналке на Тверском бульваре. Однако литературный критик Галина Юзефович, которая немало времени посвятила изучению творчества писателя, рассказала о воспоминаниях учителей Пелевина об их неординарном ученике.
В школе Пелевин не был отличником и даже получал за сочинения тройки, но был учеником, который на любой вопрос мог ответить оригинально. А когда школьников из класса «Б» ругали, им в пример приводили Пелевина из класса «А»: «Вот Пелевин до того подлый, но и то личность».
Не все школьные годы Пелевина прошли в Москве: оказалось, какое-то время он жил в Ираке, так как его отец имел возможность выезжать за границу. Возможно, детскими впечатлениями от Ирака и обусловлен последующий интерес писателя к востоку.
Ленинский стипендиант МЭИ
Учеба Пелевина в главном энергетическом вузе России — давно известный факт, однако в фильме друг детства Виктора рассказал, что на инженера-энергетика тот учился исключительно хорошо и даже гениально: мог прочитать одну научную работу за день и за одну же лекцию разобраться в теме, которую другие студенты штудировали весь семестр.
Поэтому Пелевин был одним из пяти ленинских стипендиантов вуза, а затем даже поступил в аспирантуру, но, как говорят его близкие, не ради научной карьеры, а чтобы откосить от армии.
Повелитель эпоксидной смолы
Несмотря на успехи в науке и отсутствие интереса к материальному, денег молодому Пелевину порой не хватало даже на базовые вещи, к тому же кругом шумела перестройка, и молодые люди могли подрабатывать. Первой «халтурой» Пелевина и его друга Петренко стало изготовление и продажа на Арбате фигурок-нэцкэ из эпоксидной смолы.
За это Пелевина даже прозвали «повелителем эпоксидной смолы». Опять же в том, что Пелевин продавал именно нэцке, виден интерес к востоку.
Китайский ретрит
В том, что Пелевин испытал на себе множество духовных практик, никто не сомневался, однако Родион Чепель нашел людей, с которыми писатель ездил исследовать Китай. Это китаист Бронислав Виногродский и художник и музыкант Гермес Зайготт, который и рассказал о том, как однажды в Китае Пелевин передал ему записку с фразой «Я нахожусь в ретрите молчания».
Кроме того, в этом путешествии Пелевина сопровождал и Сергей Бугаев-Африка — художник, сыгравший «мальчика Бананана» в фильме Сергея Соловьева «Асса». Этот опыт повеселил компанию, потому что для подобного ретрита нужно тщательно выбирать время и место, а Пелевин решился на него внезапно и всю поездку изъяснялся жестами.
Полная версия фильма «Пелевин» будет доступна с вечера 22 ноября на сайте онлайн-кинотеатра Kion.
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Текст: Евгения Тюлькина
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