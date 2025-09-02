Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

Виктор Пелевин выпускает роман о черномагических трипах «A Sinistra» — пятую книгу из серии Transhumanism inc.

Роман поступит в продажу 18 сентября. 

Пятая книга вселенной Transhumanism inc., «A Sinistra», никак не связана с предыдущими частями серии и представлена как отдельное произведение.

Сюжет разворачивается в мире будущего, где технологии тесно смешались с духовными поисками. Главный герой — баночный детектив Маркус Зоргенфрей, сотрудник засекреченного подразделения корпорации «Transhumanism inc.» под названием «Левый Путь». Этот бутик предоставит путевку в опасные черномагические трипы — симуляции, где можно вступить в контакт с демонами.

Клиенты таинственно исчезают. А чтобы найти ответы , корпорация отправляет самого Маркуса в рискованное алхимическое путешествие-симуляцию, где он оказывается в теле итальянского чернокнижника XVI века. Обретая магические силы с помощью древнего гримуара, он вынужден вступить в борьбу с могущественными венецианскими магами. Спасет ли герой свои жизнь и душу? И какой будет религия будущего и сможет ли AI ее создать?

Роман будет доступен с 18 сентября 20:25 в книжных магазинах и на маркетплейсах. Одновременно произведение будет доступно в аудио и в электронной версии эксклюзивно в подписке в Яндекс Книгах, в формате поштучной покупки книги — на Литрес. Предзаказ книги уже доступен.

Виктор Пелевин — писатель-постмодернист и лауреат множества литературных премий. В своих произведениях он использует идеи постмодерна и буддизма. Каждый год Пелевин выпускает новый роман, наполненный отсылками к текущей реальности и злободневными комментариями. 

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: