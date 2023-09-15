Проект представляет произведения шести выпускников бакалаврской и магистерской программ. Их итоговые работы — абсолютно разные в воплощении смыслов и образов, а также средствах выражения и техниках — объединены одним материалом.
Ксения Шевченко, "Внутренний зверь". 2023 год. Фрагмент
Это не первый раз, когда MYTH Gallery сотрудничает с Академией Штиглица. В 2020 году в рамках проекта «Lurkmoar» в галерее прошла выставки финалистов конкурса Stieglitz Young для студентов и выпускников. Как и новая выставка «Зал ожидания», совместные проекты дают молодым авторам шанс принять участие, возможно, в своей первой галерейной выставке и показать результаты собственной работы профессиональному сообществу.
Лина Ставничук, "Относительное постоянство". 2023 год. Фрагмент
«Зал ожидания» представит произведения шести выпускников бакалаврской и магистерской программ академии — Веры Айвазян, Насти Отришко, Михаила Першко, Лины Ставничук, Милены Стрелковой и Ксения Шевченко. Все они работают с металлом. Как рассказали «Собака.ru» в MYTH Gallery, выставка «погружает зрителя в состояние, подобное пребыванию в зале ожидания, где каждому ожидающему есть что рассказать».
Настя Отришко, "Не хватает воздуха". 2023 год. Фрагмент
О выставке «Зал ожидания»:
Темы, которые рассматривают художники, на первый взгляд далеки друг от друга, а их артикуляция создает эффект шума незнакомых голосов на вокзальной площади. У каждого автора персональные коннотации, свои эмоции и оценки смыслов, но нарратив один — личное, интимное переживание и общество вокруг. Это прослеживается в скованных волчьих головах, в куколках, медной подушке или высохшем озере. Можно сказать иначе — это выставка о желании рассказать о себе публике в переполненном зале ожидания вокзала.
Групповой проект выпускников кафедры художественной обработки металла Академии Штиглица «Зал ожидания» открыт с 15 сентября по 22 октября 2023 года в MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.
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