MYTH Gallery

О выставке «Зал ожидания»:

Темы, которые рассматривают художники, на первый взгляд далеки друг от друга, а их артикуляция создает эффект шума незнакомых голосов на вокзальной площади. У каждого автора персональные коннотации, свои эмоции и оценки смыслов, но нарратив один — личное, интимное переживание и общество вокруг. Это прослеживается в скованных волчьих головах, в куколках, медной подушке или высохшем озере. Можно сказать иначе — это выставка о желании рассказать о себе публике в переполненном зале ожидания вокзала.