Петербургские художники Михаил Шемякин, Владимир Шинкарев и Сергей Бугаев-Африка вошли в топ-50 самых дорогих ныне живущих художников России!

41-м в рейтинге стоит произведение Сергея Бугаева-Африки «Малевич!» 1988 года (ушло в 2007-м в Лондоне за 58 599 долларов). Художник, музыкант и актер, ставший знаменитым после роли в фильме «Асса» Сергея Соловьева, в свое время был участником «Поп-механики» Сергея Курехина, членом «Новых художников» под руководством Тимура Новикова.

Подсчитав миллионы, сотни и десятки тысяч долларов в списке, главное не забыть: цена работы, конечно, свидетельствует (хотя и не прямо пропорционально!) о признании художника. Но отнюдь не всегда говорит о значении его искусства.

А если вы хотите поддержать кого-то из молодых авторов (или купить произведение признанного современного художника), то тут можно прочитать, как это можно сделать.