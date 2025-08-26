Петербургские художники Михаил Шемякин, Владимир Шинкарев и Сергей Бугаев-Африка вошли в топ-50 самых дорогих ныне живущих художников России!

Издание The Art Newspaper Russia опубликовало обновленный список наиболее громких продаж отечественных авторов. Знакомясь с перечнем, стоит помнить, что при составлении учитывались только открытые (аукционные) продажи. Сделки, совершенные частным образом, например, в галереях в расчет не принимались. Указаны максимальные суммы, которые иногда сильно отличаются от средних цен на работы художника. Плюс некоторых авторов назвать российскими можно с натяжкой — так, Саня Кантаровский, дебютант списка, сразу взлетевший на пятую строчку, родился в Москве, но автор скорее американский.
Эрик Булатов в дверях «Белого света» (2024)
Возглавляют список, ожидаемо, москвичи. Эрик Булатов занял первое место после ухода из жизни Ильи Кабакова. За ним следуют дуэт Комара и Меламида, Семен Файбисович, Гриша Брускин и уже упомянутый Кантаровский. Второй десяток открывает группа AES+F, чьи работы сейчас можно увидеть на выставке в «Манеже». В списке также представлены и трое петербуржцев.
Михаил Шемякин
Во-первых, 34-е место занимает Михаил Шемякин с работой «Без названия» 1985 года, проданной в 2008-м в Лондоне за 67 064 долларов. Художник с 1971-го живет за рубежом, но в Петербурге его присутствие до сих пор живо ощутимо: памятник Петру I в Петропавловской крепости блестит от прикосновений желающих загадать желание, «метафизические сфинксы» напротив «Крестов», посвященные жертвам политических репрессий, по-прежнему вызывают споры, а на «Щелкунчике» в его постановке в Мариинском театре все еще аншлаг. Кроме того, в городе работает культурный центр его имени, где регулярно показывают в том числе работы самого Шемякина.
Владимир Шинкарев
На следующей, 35-й строчке расположился Владимир Шинкарев и его «Площадь Ленина I» 1999 года, проданная в Лондоне в 2008-м за 64 634 долларов. Шинкарев — идеолог и один из основателей культовой петербургской группы «Митьки», которая обязана своим названием его одноименному роману. Как художник он известен своими очень ленинградскими городскими пейзажами — одновременно сумрачными, экспрессивными и пронзительно-трогательными.
Сергей Бугаев-Африка
41-м в рейтинге стоит произведение Сергея Бугаева-Африки «Малевич!» 1988 года (ушло в 2007-м в Лондоне за 58 599 долларов). Художник, музыкант и актер, ставший знаменитым после роли в фильме «Асса» Сергея Соловьева, в свое время был участником «Поп-механики» Сергея Курехина, членом «Новых художников» под руководством Тимура Новикова.
Подсчитав миллионы, сотни и десятки тысяч долларов в списке, главное не забыть: цена работы, конечно, свидетельствует (хотя и не прямо пропорционально!) о признании художника. Но отнюдь не всегда говорит о значении его искусства.
А если вы хотите поддержать кого-то из молодых авторов (или купить произведение признанного современного художника), то тут можно прочитать, как это можно сделать.
