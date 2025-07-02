В «Манеже» проследят почти два века развития фотографии на примере 600 авторских отпечатков 178 авторов — от Дагера и Лисицкого до Родченко и Мамышева-Монро

15 июля в Центральном выставочном зале «Манеж» стартует выставка «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта» — совместный проект ЦВЗ «Манеж» и московского Центра визуальной культуры Béton. Экспозиция проведет через ключевые этапы эволюции визуального языка и технических приемов фотографии на протяжении двух столетий.

Кураторами проекта выступили сооснователь ЦВК Béton, коллекционер и художник Ольга Мичи и сооснователь ЦВК Béton, коллекционер и историк фотографии Алексей Логинов.