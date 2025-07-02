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Искусство

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В «Манеже» проследят почти два века развития фотографии на примере 600 авторских отпечатков 178 авторов — от Дагера и Лисицкого до Родченко и Мамышева-Монро

Отправляемся в исследовательское путешествие от первых дагеротипов 1840-х годов до нейросетевых генераций нашего времени.

Александр Родченко. "Шеренга". 1936 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Александр Родченко. "Шеренга". 1936 год

Борис Смелов (Пти-Борис). "Натюрморт с яйцами". 1991 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Борис Смелов (Пти-Борис). "Натюрморт с яйцами". 1991 год

15 июля в Центральном выставочном зале «Манеж» стартует выставка «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта» — совместный проект ЦВЗ «Манеж» и московского Центра визуальной культуры Béton. Экспозиция проведет через ключевые этапы эволюции визуального языка и технических приемов фотографии на протяжении двух столетий.

Кураторами проекта выступили сооснователь ЦВК Béton, коллекционер и художник Ольга Мичи и сооснователь ЦВК Béton, коллекционер и историк фотографии Алексей Логинов. 

Евгений Лихошерст. "Прищепки". Цикл «Общий». 1980-е года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Евгений Лихошерст. "Прищепки". Цикл «Общий». 1980-е года

Вацловас Страукас. Из серии «Дюны». "Куршская коса". 1980 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Вацловас Страукас. Из серии «Дюны». "Куршская коса". 1980 год

В основе проекта — 600 работ 178 авторов: Луи Дагера,  Пьера-Амбруаза Ришбура, Вильяма Каррика, Карла Бергамаско, Андрея Карелина, Алексея Мазурина, Сергея Лобовикова, Александра Гринберга, Николая Свищова-Паолы, Карла Буллы, Александра Родченко, Эля Лисицкого, Бориса Игнатовича, Бориса Орлова, Сергея Борисова, Влада Мамышева-Монро, Аркадия Шайхета, Георгия Петрусова, Макса Альперта, Евгения Халдея, Дмитрия Бальтерманца, Михаила Трахмана, Сергея Борисова, Валерия Плотникова, Игоря Макаревича, Ольги Чернышевой, Алексея Титаренко, Константина Худякова, AES+F, Ольги Мичи, арт-группы ГрОМ и многих других. Полный список участников опубликован на сайте проекта. 

Виктор Руйкович. "Первая спидола". 1960-е годы
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Виктор Руйкович. "Первая спидола". 1960-е годы

Иван Шагин. "Молодость". 1932 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Иван Шагин. "Молодость". 1932 год

Маршрут выставки охватывает ключевые этапы развития фотографии: первые дагеротипы 1839 года (в том числе триптих Дагера из РАХ) и пикториализм конца XIX века, фотоавангард и соцреализм 1920–1930-х годов, фоторепортаж Великой Отечественной войны, неконформистскую фотографию послевоенного времени и цифровые практики XXI века. Все экспонаты — оригинальные отпечатки, многие из которых демонстрируются впервые.

Сергей Борисов. «Дефиле», 1987 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Сергей Борисов. «Дефиле», 1987 год

Леонид Лазарев. Золотые руки. 1970-е годы
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Леонид Лазарев. Золотые руки. 1970-е годы

Анна Ялова

Директор ЦВЗ «Манеж»:

Петербург — город, где фотография всегда играла важную роль. Здесь были одни из первых фотостудий, создавались журналы о фотографии, снимали улицы, мосты, корабли и лица. Но впервые город принимает экспозицию столь широкого охвата и исторической глубины. Выставка такого масштаба и концептуальной целостности, позволяет говорить о фотографии не как об иллюстрации, а как о самостоятельной форме мышления и способе знания. Экспозиция в Манеже не просто путешествие по страницам визуальной истории - это приглашение задуматься: как мы видим, и как мы хотим быть увиденными в будущем. Это диалог между прошлым и настоящим, между образом и реальностью, между технологией и чувством.

Николай Орлов. "Татары". 1870-е годы
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Николай Орлов. "Татары". 1870-е годы

Николай Свищов-Паола. "Думка". 1910-е года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Николай Свищов-Паола. "Думка". 1910-е года

Выставка «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта» открыта с 15 июля по 5 октября 2025 года в ЦВЗ «Манеж» на Исаакиевской площади, 1.

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