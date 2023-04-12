«Митьки» сохранят память о Ленинградском дворце молодежи. Запущен проект «Митьки-музей» — и вот его первые экспонаты

Строительство Ленинградского дворца молодежи на берегу реки Малая Невка было приурочено к 60-летию ВЛКСМ, которое отмечалось в 1978 году, и Олимпиаде-80. Комплекс вводили в эксплуатацию в три очереди: первой была сдана в 1976 году 14-этажная гостиница, в 1978 году — клубная часть, а в конце 1979 года — бассейн и концертный зал. В результате появились гостиница на 600 мест и концертный зал на 1 200, ресторан, три бара, помещения для встреч, театральных, балетных и изокружков, лекционный зал, библиотека, плавательный бассейн и зимний сад. При строительстве проекта были сохранены два столетних дуба.

Именно на сцене ЛДМ состоялись три легендарных выступления группы «Кино», а в 1988 году и первый творческий вечер Виктора Цоя, на котором прозвучали песни «Электричка», «Перемен», «Последний герой». Здесь прошли выступления Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум», Майка Науменко с группой «Зоопарк», Сергея Курехина с «Поп-механикой», Юрия Шевчука с группой «ДДТ». Приезжали также с концертами и «Браво», «ЧайФ», «Калинов мост».

Выставки художников-нонконформистов устраивались в основном на двух площадках: осенью в ДК имени Кирова, пока он не закрылся на ремонт), весной — в ЛДМ. Они вобрали в себя почти все, в том числе и новые течения, возникшие к середине 80-х годов. На первых трех выставках состав был разный: на второй и третьей экспонировались те, кто не поместился на первой. В стенах ЛДМ выставлялись и работы арт-проекта «Митьки». В 1984 году в Ленинграде «Митьки» образовали свой «союз отверженных», не принятых ни в Союз художников, ни в ТЭИИ. Сами себя «Митьки» называли «представителями подпольного соцреализма». В творческую группу вошли Дмитрий Шагин, Владимир Шинкарев, Александр Флоренский, Ольга Флоренская, Виктор Тихомиров, Игорь Чурилов, Андрей Кузьмин.