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От Микеланджело до Хармса: 23 главных выставки весны 2025-го в Петербурге

Ярмарка совриска PAF в «Севкабель Порту», графика Дмитрия Грецкого и Евгении Кац в Marina Gisich Gallery, китайский фотохудожник Алмонд Чу в «Росфото», масштабное посвящение Даниилу Хармсу в KGallery, Микеланджело Буонарроти в Эрмитаже и анималистика в Русском музее — Собака.ru рассказывает о важных выставках, которые можно увидеть в Петербурге этой весной. 

Март
Апрель
Май

Март

Выставка «Cargo Сказка», 2025 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Marina Gisich Gallery

Выставка «Cargo Сказка», 2025 год

«Cargo сказка», Marina Gisich Gallery (18+)

Базирующийся в Торонто арт-дуэт Дмитрия Грецкого и Евгении Кац, графиков с петербургской Академией художеств в бэкграунде, через соединение медиумов бумаги и металла уже препарировал в Marina Gisich Gallery природу нарциссизма в эпоху фотосинтеза.

Новая выставка «Cargo сказка» посвящена карго-культам и прочим аберрациям магического мышления. «Волшебные помощники» в этой «сказке» — ощетинившаяся, как гигантский Серый волк, стальная сетка (защищающая и подчеркивающая хрупкость протагониста) и академичные графитовые рисунки на полупрозрачной бумаге с самыми абсурдными сюжетами. Вроде «заплывов» с веслами на моторном катере, припаркованном на зимовку в гараже.

Подробнее здесь.

С 1 марта по 11 мая

Алмонд Чу, «Парад-20 (Эрмитаж)»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Алмонд Чу, «Парад-20 (Эрмитаж)»

«Парад / В будущем», «Росфото» (12+)

Безошибочно узнаваемый визуальный стиль китайского фотохудожника Алмонда Чу — скопление выстроившихся в шеренги людей. Шутка в том, что это коллажи из автопортретов, на каждый из которых у  него уходит до двух месяцев.

Также на выставке в «Росфото» покажут его проект про постапокалипсис: главная героиня — многократно «клонированная» загадочная женщина в ковидной маске.

Подробнее здесь.

C 1 марта

«Cell by Flowgardenz», 2023 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Левашовского Хлебозавода

«Cell by Flowgardenz», 2023 год

Post natural, Левашовский хлебозавод (18+)

Прекрасные садовники, одержимый флорой арт-дуэт Flowgardenz Кости Бушманова и Вовы Ваненкова, в своих перформансах уже слушали растения, играли на них и даже устраивали рейв под получившуюся музыку. А еще — снимали их в кино. Интрига: что они приготовили на этот раз, заявив темой междисциплинарного проекта из объектов, видео и текстов экологическую хрупкость и оппозицию природного и искусственного (интеллекта). Спойлер: это будет, как и всегда у Flowgardenz, невероятно красиво!

Подробнее будет здесь.

C 12 по 24 марта

Работа Рубена Монахова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Nikolay Evdokimov Gallery

Работа Рубена Монахова 

Аfterparty, Nikolay Evdokimov Gallery (18+)

Рубен Монахов — гений места, которому принесли известность пейзажи залитых солнцем петербургских улиц. В новой серии Аfterparty художник представит покосившиеся натюрморты-оммажи Кузьме Петрову-Водкину. В них угадываются похмельные размышление о том, что же остается после вечеринки? И «А был ли праздник»?

Подробнее будет здесь.

С 12 марта по 1 мая

Леонид Райхельгауз «Рисунок Иорданской лестницы», 2004 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Академии Художеств

Леонид Райхельгауз «Рисунок Иорданской лестницы», 2004 год

«Аналитический рисунок. Мастерская Леонида Рейхельгауза», Академия художеств (12+)

Выставка объединила техничные и детализированные архитектурные зарисовки студентов Академии художеств. В их работах легко угадываются многочисленные достопримечательности города — мосты, памятники и здания Петербурга. Хедлайнер — гравюра XVII века из коллекции Максима Атаянца.

Подробнее будет здесь.

С 18 марта по 1 апреля

Выставка «Французская манера. Гравюры и рисунки XV — начала XVII века», 2025 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Выставка «Французская манера. Гравюры и рисунки XV — начала XVII века», 2025 год

«Французская манера. Гравюры и рисунки XV — начала XVII века», Эрмитаж (12+)

На этот раз в эрмитажной галерее графики покажут работы французских мастеров  — рисунки Жана Фуке, Франсуа Клуэ, Пьера Дюмустье Старшего, а также представителей школы Фонтенбло. Это как листы Россо Фьорентино, Франческо Приматиччо, Луки Пенни, Леонара Тири, так и созданные на их основе гравюры Антонио Фантуцци, Леона Давена, Пьера Милана, Рене Буавена, Жака Андруэ Дюсерсо и других.

Подробнее здесь.

С 19 марта по 13 июля

Работа Аристарха Чернышева
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Цифергауза

Работа Аристарха Чернышева

«Моей матерью был компьютер», «Цифергауз» (18+)

Куратор выставки «HYDRA» в «Севкабель Порту» и лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ольга Вад вместе с диджитал-художниками (Julia Cyberflora! ha:ar! Kami Usu! Ириной Задорожной! Иваном Карповым!) размышляет, как искусственный интеллект меняет мир. Через инсталляции, интерактивные объекты и видеоработы зритель проходит все стадии принятия технологий: от страха — к интересу и выстраиванию диалога.

Подробнее будет здесь.

С 20 марта по 20 июня

Фаянсовая посуда британской фирмы William Davenport, середина XIX века
Изображение предоставлено  ГМЗ «Петергоф»

Фаянсовая посуда британской фирмы William Davenport, середина XIX века

«Гидрокосмос», ГМЗ «Петергоф» (Большая оранжерея) (12+)

Центр подводных исследований объединит археологию и совриск (самый неожиданный мэтч сезона!). Экспозицию разместят на импровизированном судне, на борту которого окажутся артефакты с затонувших в Финском заливе кораблей: от китайского фаянса — до шелковых платков и париков. Их сопровождает графическая серия про водолазов художника Леонида Тишкова.  Для полного погружения в романтику подводной археологии в оформлении также используются аквариумы, а на стенах транслируются видео с вайбом советского «Капитан Немо».

Подробнее будет здесь.

С 20 марта по 26 июня

Выставочный проект Марии Кулагиной «В одной лодке», 2017 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой МИСП

Выставочный проект Марии Кулагиной «В одной лодке», 2017 год

«Автопортрет. Во времени и в пространстве», МИСП (12+)

Наследница конструктивиста Густав Клуциса, одного из родоначальников фотомонтажа, Мария Кулагина смело и экспрессивно экспериментирует с материалами, ритмом и формой. Плоскость она сочетает с трехмерными объектами. Холст и масло — с кусками проволоки, гипса и картона.

Брутальные фигуры и острые образы — это ее язык в сложном разговоре о бытовом драматизме.

Подробнее здесь.

С 25 марта по 25 мая

Выставка «Просыпайся! Ты вырос», 2025 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Abramova gallery

Выставка «Просыпайся! Ты вырос», 2025 год

«Просыпайся! Ты вырос», Abramova gallery (18+)

Интимное размышление о том, как тяжело выходить из детской зоны комфорта и погружаться в уязвимое взрослое состояние. В тревожной живописи, графике и керамике переплетаются личные истории художниц Веры Латышевой, Александры Бурмистровой, Анастасии Криулиной, Леры Лыба (и их внутренних детей!).

Подробнее будет здесь.

С 27 марта по 24 мая

Саша Кокачева «День рождения у Антона», 2024 год.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Anna Nova

Саша Кокачева «День рождения у Антона», 2024 год.

«Это ловушка. Это место — нигде, и это навсегда», Anna Nova Gallery (18+)

Черный вигвам + бисквитные мадленки равно новый персональный проект Саши Кокачевой! Ученица Леонида Цхэ в Академии художеств, чьи работы появлялись в ютьюб-шоу «Позавчерашние новости» Маши Миногаровой, в похожих на дагерротипы или выцветшие фото портретах по-линчевски и прустовски сохраняет время и память — как личную, так и коллективную.

Подробнее будет здесь.

С 28 марта по 18 мая

Выставка про блокаду «Город-герой Ленинград», 2024 год
Собака.ru

Выставка про блокаду «Город-герой Ленинград», 2024 год

«К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», «Манеж» (12+)

В прошлом году петербургский «Манеж» показал масштабную блокадной выставку. В этом темой выбрана победа в Великой Отечественной. Нарратив вновь построен вокруг личных историй людей, но при этом впечатляет разнообразием тем: от медицинской помощи раненым и организации труда в годы войны до мобилизации промышленности.

Подробнее будет здесь.

C конца марта

Апрель

Владимир Гринберг «Портрет Даниила Хармса», 1941 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой KGallery

Владимир Гринберг «Портрет Даниила Хармса», 1941 год

«Почему, почему я лучше всех?», KGallery (12+)

Чемодан, фисгармония, цилиндр, оригиналы работ художников-обэриутов, а также Малевича и Филонова, Стерлигова и Глебова, Лапшина и Гершова — так эклектично (под стать писателю!) выглядит масштабная выставка-посвящение Даниилу Хармсу в год его 120-летия.

В экспозиции — 150 предметов, так или иначе связанных с писателем. Настоящий документальный образ Ленинграда эпохи 1920-1930-х. Часть произведений, по уже доброй традиции KGallery, из частных коллекций, поэтому широкой публике демонстриуются впервые. 

Подробнее будет здесь.

С 7 апреля по 7 июля

Александра Пацаманюк «Ежи», 2024 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой masters digital Gallery

Александра Пацаманюк «Ежи», 2024 год

«Кабинет изобретателя», Masters digital gallery (18+)

Александра Пацаманюк работает с хрусталем, фиксируя на хрупком стекле то многовековые поволжские фольклорные нарративы, то ярмарочных карусельных лошадок. Анастасия Андреичева — создает причудливую зоо- и флороморфную керамику. В совместном проекте они передают (каждая — через свой медиум) атмосферу кабинета ученого эпохи Возрождения, чьему пытливому уму равно интересны прошлое и будущее, наука и искусство, реликты и выдуманные магические существа.

Подробнее будет здесь.

С 5 апреля по 5 мая

Андрей Ковязин «Тихий сад»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Joy Gallery

Андрей Ковязин «Тихий сад»

«Что говорят поэту о цветах», Joy Gallery (18+)

Цветение, хрупкость, отношения между человеком и природой — вот главные тэги групповой выставки Элен Метревели, Андрея Ковязина, Натальи Чобанян и Марии Инковой. Название — отсылка к стихотворению поэта-символиста Рембо.

Подробнее будет здесь.

С середины апреля

Композиция Виктории Паприки
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Пушкинской-10

Композиция Виктории Паприки

«Как я стала предательницей», «Пушкинская-10» (18+)

Концептуальная петербургская художница и татуировщица Виктория Паприка при помощи живописи и инсталляций расскажет о боли и необходимости внутренних перемен. Как всегда, в свойственной ей манере изъясняться символами, упрощенными формами и теплой — зачеркнуто — горячей палитрой.

Подробнее здесь.

С 19 апреля по 25 апреля

Микеланджело Буонарроти «Скорчившийся мальчик», 1530-ые.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Микеланджело Буонарроти «Скорчившийся мальчик», 1530-ые.

«Божественный Микеланьоло и его современники», Эрмитаж (12+)

К 550-летию со дня рождения автора хрестоматийного «Сотворения мира» Эрмитаж выставит скульптуру «Скорчившийся мальчик» (единственную в России работу Микеланджело!). Остальная же экспозиция  построена вокруг работ художников, которые следовали традициям Буонарроти. А еще — картин, созданных по его рисункам «Оплакивание Христа» и «Распятие».

Подробнее здесь.

С 30 апреля по 24 августа

Эммануил Евзерихин «По улице слона водили...», 1950-ые.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Эммануил Евзерихин «По улице слона водили...», 1950-ые.

Выставка Эммануила Евзерихина, «Росфото» (12+)

Фотограф Эммануил Евзерихин вел точную и максимально реалистичную летопись истории СССР. Ретроспектива его снимков в «Росфото» — это пионеры, парады, физкультурники, улицы старой Москвы, военные хроники и знаковый кадр со слоном, которого водили по улицам. Вернее прогуливали по ВДНХ.

Подробнее будет здесь.

С апреля по июнь

Май

Port Art Fair, 2024 год.
Денис Денисов

Port Art Fair, 2024 год.

Ярмарка искусства PAF, Севкабель Порт (18+)

Тема третьей ярмарки-выставки совриска Port Art Fair — «Искусства и ремесла». В прошлом году здесь можно было рассмотреть и приобрести работы 60 художников и 26 галерей, в этом ожидается не меньший размах. По традиции обещают масштабную образовательную программу из лекций, медиаций, экскурсий и кинопоказов.

Подробнее здесь.

С 15 по 18 мая

Кирилл Кто «Все больше людей думают, что они думают», 2022 год.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой САХ

Кирилл Кто «Все больше людей думают, что они думают», 2022 год.

«Закрашенному верить», «Стрит-арт хранение» (18+)

Новый проект «САХ» — ода частным коллекционерам, главным хранителям уличного искусства: ускользающих со стен арт-объектов. Обещают уникальные айтемы с фестивалей и никогда не экспонировавшиеся ранее произведения.

Подробнее будет здесь.

С 15 мая

Картина Димитри Зоэллена
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрарты

Картина Димитри Зоэллена

«713 жизней Чарли», Эрарта (6+)

Художник и серфингист — редкий микс, который сам по себе уже становится высказыванием, хотя больше всего стиль французского живописца-самоучки Димитри Зоэллена визуально напоминает Баския. В Эрарте покажут его картины с уникальной техникой нанесения акрила — яркое и эклектичное сочетание культур австралийских аборигенов и коренных народов Юго-Восточной Азии. А еще — коллажи.

Подробнее будет здесь.

С 23 мая по 17 августа

Композиция Анны Герасимовой
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой masters digital Gallery

Композиция Анны Герасимовой

Выставка Анны Герасимовой, Masters digital gallery (18+)

Анна Герасимова в своей дебютной персональной выставке исследует человеческую жизнь как набор неверных решений. В этом ей помогают скульптуры и инсталляции из уличных находок, которые напоминают скелеты динозавров и мамонтов.

Подробнее будет здесь.

С мая по июнь

Константин Сомов «Лето», 1919 год.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Константин Сомов «Лето», 1919 год.

«Лапа на счастье. Русское искусство в присутствии собак», Мраморный дворец (0+)

В прошлом сезоне мы изучали анимализм в МИСПе. В этом за тему берется Русский музей, уточняя что речь в проекте пойдет о главных друзьях человека: собаках. Чьи работы покажут, пока не сообщается, но уже известен временной диапазон: от XVIII века — до современности.

Подробнее будет здесь.

С мая по ноябрь

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