От Микеланджело до Хармса: 23 главных выставки весны 2025-го в Петербурге

Ярмарка совриска PAF в «Севкабель Порту», графика Дмитрия Грецкого и Евгении Кац в Marina Gisich Gallery, китайский фотохудожник Алмонд Чу в «Росфото», масштабное посвящение Даниилу Хармсу в KGallery, Микеланджело Буонарроти в Эрмитаже и анималистика в Русском музее — Собака.ru рассказывает о важных выставках, которые можно увидеть в Петербурге этой весной.
Март
Выставка «Cargo Сказка», 2025 год
«Cargo сказка», Marina Gisich Gallery (18+)
Базирующийся в Торонто арт-дуэт Дмитрия Грецкого и Евгении Кац, графиков с петербургской Академией художеств в бэкграунде, через соединение медиумов бумаги и металла уже препарировал в Marina Gisich Gallery природу нарциссизма в эпоху фотосинтеза.
Новая выставка «Cargo сказка» посвящена карго-культам и прочим аберрациям магического мышления. «Волшебные помощники» в этой «сказке» — ощетинившаяся, как гигантский Серый волк, стальная сетка (защищающая и подчеркивающая хрупкость протагониста) и академичные графитовые рисунки на полупрозрачной бумаге с самыми абсурдными сюжетами. Вроде «заплывов» с веслами на моторном катере, припаркованном на зимовку в гараже.
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С 1 марта по 11 мая
Алмонд Чу, «Парад-20 (Эрмитаж)»
«Парад / В будущем», «Росфото» (12+)
Безошибочно узнаваемый визуальный стиль китайского фотохудожника Алмонда Чу — скопление выстроившихся в шеренги людей. Шутка в том, что это коллажи из автопортретов, на каждый из которых у него уходит до двух месяцев.
Также на выставке в «Росфото» покажут его проект про постапокалипсис: главная героиня — многократно «клонированная» загадочная женщина в ковидной маске.
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C 1 марта
«Cell by Flowgardenz», 2023 год
Post natural, Левашовский хлебозавод (18+)
Прекрасные садовники, одержимый флорой арт-дуэт Flowgardenz Кости Бушманова и Вовы Ваненкова, в своих перформансах уже слушали растения, играли на них и даже устраивали рейв под получившуюся музыку. А еще — снимали их в кино. Интрига: что они приготовили на этот раз, заявив темой междисциплинарного проекта из объектов, видео и текстов экологическую хрупкость и оппозицию природного и искусственного (интеллекта). Спойлер: это будет, как и всегда у Flowgardenz, невероятно красиво!
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C 12 по 24 марта
Работа Рубена Монахова
Аfterparty, Nikolay Evdokimov Gallery (18+)
Рубен Монахов — гений места, которому принесли известность пейзажи залитых солнцем петербургских улиц. В новой серии Аfterparty художник представит покосившиеся натюрморты-оммажи Кузьме Петрову-Водкину. В них угадываются похмельные размышление о том, что же остается после вечеринки? И «А был ли праздник»?
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С 12 марта по 1 мая
Леонид Райхельгауз «Рисунок Иорданской лестницы», 2004 год
«Аналитический рисунок. Мастерская Леонида Рейхельгауза», Академия художеств (12+)
Выставка объединила техничные и детализированные архитектурные зарисовки студентов Академии художеств. В их работах легко угадываются многочисленные достопримечательности города — мосты, памятники и здания Петербурга. Хедлайнер — гравюра XVII века из коллекции Максима Атаянца.
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С 18 марта по 1 апреля
Выставка «Французская манера. Гравюры и рисунки XV — начала XVII века», 2025 год
«Французская манера. Гравюры и рисунки XV — начала XVII века», Эрмитаж (12+)
На этот раз в эрмитажной галерее графики покажут работы французских мастеров — рисунки Жана Фуке, Франсуа Клуэ, Пьера Дюмустье Старшего, а также представителей школы Фонтенбло. Это как листы Россо Фьорентино, Франческо Приматиччо, Луки Пенни, Леонара Тири, так и созданные на их основе гравюры Антонио Фантуцци, Леона Давена, Пьера Милана, Рене Буавена, Жака Андруэ Дюсерсо и других.
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С 19 марта по 13 июля
Работа Аристарха Чернышева
«Моей матерью был компьютер», «Цифергауз» (18+)
Куратор выставки «HYDRA» в «Севкабель Порту» и лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ольга Вад вместе с диджитал-художниками (Julia Cyberflora! ha:ar! Kami Usu! Ириной Задорожной! Иваном Карповым!) размышляет, как искусственный интеллект меняет мир. Через инсталляции, интерактивные объекты и видеоработы зритель проходит все стадии принятия технологий: от страха — к интересу и выстраиванию диалога.
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С 20 марта по 20 июня
Фаянсовая посуда британской фирмы William Davenport, середина XIX века
«Гидрокосмос», ГМЗ «Петергоф» (Большая оранжерея) (12+)
Центр подводных исследований объединит археологию и совриск (самый неожиданный мэтч сезона!). Экспозицию разместят на импровизированном судне, на борту которого окажутся артефакты с затонувших в Финском заливе кораблей: от китайского фаянса — до шелковых платков и париков. Их сопровождает графическая серия про водолазов художника Леонида Тишкова. Для полного погружения в романтику подводной археологии в оформлении также используются аквариумы, а на стенах транслируются видео с вайбом советского «Капитан Немо».
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С 20 марта по 26 июня
Выставочный проект Марии Кулагиной «В одной лодке», 2017 год
«Автопортрет. Во времени и в пространстве», МИСП (12+)
Наследница конструктивиста Густав Клуциса, одного из родоначальников фотомонтажа, Мария Кулагина смело и экспрессивно экспериментирует с материалами, ритмом и формой. Плоскость она сочетает с трехмерными объектами. Холст и масло — с кусками проволоки, гипса и картона.
Брутальные фигуры и острые образы — это ее язык в сложном разговоре о бытовом драматизме.
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С 25 марта по 25 мая
Выставка «Просыпайся! Ты вырос», 2025 год
«Просыпайся! Ты вырос», Abramova gallery (18+)
Интимное размышление о том, как тяжело выходить из детской зоны комфорта и погружаться в уязвимое взрослое состояние. В тревожной живописи, графике и керамике переплетаются личные истории художниц Веры Латышевой, Александры Бурмистровой, Анастасии Криулиной, Леры Лыба (и их внутренних детей!).
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С 27 марта по 24 мая
Саша Кокачева «День рождения у Антона», 2024 год.
«Это ловушка. Это место — нигде, и это навсегда», Anna Nova Gallery (18+)
Черный вигвам + бисквитные мадленки равно новый персональный проект Саши Кокачевой! Ученица Леонида Цхэ в Академии художеств, чьи работы появлялись в ютьюб-шоу «Позавчерашние новости» Маши Миногаровой, в похожих на дагерротипы или выцветшие фото портретах по-линчевски и прустовски сохраняет время и память — как личную, так и коллективную.
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С 28 марта по 18 мая
Выставка про блокаду «Город-герой Ленинград», 2024 год
«К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», «Манеж» (12+)
В прошлом году петербургский «Манеж» показал масштабную блокадной выставку. В этом темой выбрана победа в Великой Отечественной. Нарратив вновь построен вокруг личных историй людей, но при этом впечатляет разнообразием тем: от медицинской помощи раненым и организации труда в годы войны до мобилизации промышленности.
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C конца марта
Апрель
Владимир Гринберг «Портрет Даниила Хармса», 1941 год
«Почему, почему я лучше всех?», KGallery (12+)
Чемодан, фисгармония, цилиндр, оригиналы работ художников-обэриутов, а также Малевича и Филонова, Стерлигова и Глебова, Лапшина и Гершова — так эклектично (под стать писателю!) выглядит масштабная выставка-посвящение Даниилу Хармсу в год его 120-летия.
В экспозиции — 150 предметов, так или иначе связанных с писателем. Настоящий документальный образ Ленинграда эпохи 1920-1930-х. Часть произведений, по уже доброй традиции KGallery, из частных коллекций, поэтому широкой публике демонстриуются впервые.
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С 7 апреля по 7 июля
Александра Пацаманюк «Ежи», 2024 год
«Кабинет изобретателя», Masters digital gallery (18+)
Александра Пацаманюк работает с хрусталем, фиксируя на хрупком стекле то многовековые поволжские фольклорные нарративы, то ярмарочных карусельных лошадок. Анастасия Андреичева — создает причудливую зоо- и флороморфную керамику. В совместном проекте они передают (каждая — через свой медиум) атмосферу кабинета ученого эпохи Возрождения, чьему пытливому уму равно интересны прошлое и будущее, наука и искусство, реликты и выдуманные магические существа.
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С 5 апреля по 5 мая
Андрей Ковязин «Тихий сад»
«Что говорят поэту о цветах», Joy Gallery (18+)
Цветение, хрупкость, отношения между человеком и природой — вот главные тэги групповой выставки Элен Метревели, Андрея Ковязина, Натальи Чобанян и Марии Инковой. Название — отсылка к стихотворению поэта-символиста Рембо.
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С середины апреля
Композиция Виктории Паприки
«Как я стала предательницей», «Пушкинская-10» (18+)
Концептуальная петербургская художница и татуировщица Виктория Паприка при помощи живописи и инсталляций расскажет о боли и необходимости внутренних перемен. Как всегда, в свойственной ей манере изъясняться символами, упрощенными формами и теплой — зачеркнуто — горячей палитрой.
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С 19 апреля по 25 апреля
Микеланджело Буонарроти «Скорчившийся мальчик», 1530-ые.
«Божественный Микеланьоло и его современники», Эрмитаж (12+)
К 550-летию со дня рождения автора хрестоматийного «Сотворения мира» Эрмитаж выставит скульптуру «Скорчившийся мальчик» (единственную в России работу Микеланджело!). Остальная же экспозиция построена вокруг работ художников, которые следовали традициям Буонарроти. А еще — картин, созданных по его рисункам «Оплакивание Христа» и «Распятие».
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С 30 апреля по 24 августа
Эммануил Евзерихин «По улице слона водили...», 1950-ые.
Выставка Эммануила Евзерихина, «Росфото» (12+)
Фотограф Эммануил Евзерихин вел точную и максимально реалистичную летопись истории СССР. Ретроспектива его снимков в «Росфото» — это пионеры, парады, физкультурники, улицы старой Москвы, военные хроники и знаковый кадр со слоном, которого водили по улицам. Вернее прогуливали по ВДНХ.
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С апреля по июнь
Май
Port Art Fair, 2024 год.
Ярмарка искусства PAF, Севкабель Порт (18+)
Тема третьей ярмарки-выставки совриска Port Art Fair — «Искусства и ремесла». В прошлом году здесь можно было рассмотреть и приобрести работы 60 художников и 26 галерей, в этом ожидается не меньший размах. По традиции обещают масштабную образовательную программу из лекций, медиаций, экскурсий и кинопоказов.
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С 15 по 18 мая
Кирилл Кто «Все больше людей думают, что они думают», 2022 год.
Картина Димитри Зоэллена
«713 жизней Чарли», Эрарта (6+)
Художник и серфингист — редкий микс, который сам по себе уже становится высказыванием, хотя больше всего стиль французского живописца-самоучки Димитри Зоэллена визуально напоминает Баския. В Эрарте покажут его картины с уникальной техникой нанесения акрила — яркое и эклектичное сочетание культур австралийских аборигенов и коренных народов Юго-Восточной Азии. А еще — коллажи.
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С 23 мая по 17 августа
Композиция Анны Герасимовой
Выставка Анны Герасимовой, Masters digital gallery (18+)
Анна Герасимова в своей дебютной персональной выставке исследует человеческую жизнь как набор неверных решений. В этом ей помогают скульптуры и инсталляции из уличных находок, которые напоминают скелеты динозавров и мамонтов.
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С мая по июнь
Константин Сомов «Лето», 1919 год.
«Лапа на счастье. Русское искусство в присутствии собак», Мраморный дворец (0+)
В прошлом сезоне мы изучали анимализм в МИСПе. В этом за тему берется Русский музей, уточняя что речь в проекте пойдет о главных друзьях человека: собаках. Чьи работы покажут, пока не сообщается, но уже известен временной диапазон: от XVIII века — до современности.
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С мая по ноябрь
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