В Эрмитаже открылась новая галерея графики. Первая выставка — с работами Дюрера и Гойи

В собрании музея хранятся более 600 тысяч гравюр и рисунков европейских мастеров, в их числе — и мировые шедевры. Это пятая часть всей коллекции музея, которая никогда ранее не имела постоянной экспозиции. Теперь данные работы можно будет увидеть в Зимнем дворце.
Объясняя причину того, почему гравюры и рисунки из собрания Государственного Эрмитажа ранее не были представлены в постоянной экспозиции, в музее отмечают — работы нельзя длительное время держать на свету, так как они выгорают и ветшают, поэтому не могут надолго покидать хранилище. Отныне эта ситуация изменилась: в пяти залах на третьем этаже Зимнего дворца (№ 324-328) раз в четыре месяца будут сменять друг друга тематические экспозиции, демонстрирующие часть фондов европейской гравюры и рисунка XV-XX веков.
Среди тем, которые планируют затронуть кураторы — история графики и история коллекционирования, шедевры прославленных мастеров и новые находки, своеобразие техник и материалов, сюжеты, смыслы и контексты графических листов.
Первая экспозиция посвящена взаимосвязи гравюры и рисунка — здесь представлены более 100 листов, в числе которых произведения Дюрера, Пармиджанино, Голциуса, Рубенса, Рембрандта, Гойи и других. Среди экспонатов выставки — зарисовки причудливых па персонажей комедии дель арте Жака Калло, загадочные процессии восточных мудрецов в поисках тайного знания на листах «Scherzi di Fantasia» Джованни Баттиста Тьеполо, а также «изысканные до экстравагантности» женские силуэты на эстампах и рисунках лотарингского маньериста Жака Белланжа.
Жак Калло, «Искушение святого Антония». 1635 год. Офорт
Рембрандт Харменс ван Рейн, «Проповедующий Христос» («Лист в сто гульденов»). Около 1648 года. Гравюра офортом, сухой иглой и резцом
Ян Витдук по оригиналу Питера Пауля Рубенса, «Встреча Авраама с Мельхиседеком». Около 1638 года. Гравюра резцом, черный мел, размывка
Геркулес Питерс Сегерс, «Скалистый пейзаж с колокольней вдали». Около 1623-1625- годов. Офорт, сухая игла, отпечаток сине-зелеными чернилами
«Сопоставление работ, выполненных художниками в разных техниках, позволяет лучше понять своеобразие обоих видов искусства: строгость, законченность и детализированность эстампа, подчас создававшегося много месяцев, адресованного широкой аудитории, и живость, спонтанность, свободу рисунка, который мог возникнуть за несколько мгновений и не предназначаться для посторонних глаз», — говорят кураторы галереи.
«Эрмитаж делает новый шаг в развитии интеллигентной программы обеспечения доступности музейных коллекций. Рядом с Запасной галереей живописи на третьем этаже Зимнего дворца и в параллель Кабинету книги художника в Главном штабе мы открываем галерею графики для экспонирования искусства, которое нельзя показывать постоянно», — отмечает генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Первая выставка галереи графики «Гравюры и рисунки: диалог искусств от Дюрера до Гойи» открыта до 1 октября 2023 года.
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