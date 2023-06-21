В Эрмитаже открылась новая галерея графики. Первая выставка — с работами Дюрера и Гойи

Объясняя причину того, почему гравюры и рисунки из собрания Государственного Эрмитажа ранее не были представлены в постоянной экспозиции, в музее отмечают — работы нельзя длительное время держать на свету, так как они выгорают и ветшают, поэтому не могут надолго покидать хранилище. Отныне эта ситуация изменилась: в пяти залах на третьем этаже Зимнего дворца (№ 324-328) раз в четыре месяца будут сменять друг друга тематические экспозиции, демонстрирующие часть фондов европейской гравюры и рисунка XV-XX веков.

Среди тем, которые планируют затронуть кураторы — история графики и история коллекционирования, шедевры прославленных мастеров и новые находки, своеобразие техник и материалов, сюжеты, смыслы и контексты графических листов.

Первая экспозиция посвящена взаимосвязи гравюры и рисунка — здесь представлены более 100 листов, в числе которых произведения Дюрера, Пармиджанино, Голциуса, Рубенса, Рембрандта, Гойи и других. Среди экспонатов выставки — зарисовки причудливых па персонажей комедии дель арте Жака Калло, загадочные процессии восточных мудрецов в поисках тайного знания на листах «Scherzi di Fantasia» Джованни Баттиста Тьеполо, а также «изысканные до экстравагантности» женские силуэты на эстампах и рисунках лотарингского маньериста Жака Белланжа.