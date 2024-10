Архитектор Максим Атаянц — о выставке «Три времени Рима» в Пушкинском музее и о том, куда стоит отправиться урбанистам в Петербурге

Санкт-Петербург, Ленинград, Новый Петербург — разверните, пожалуйста, эту мысль.

Петербургом я называю то, что находится в границах условно Обводного канала, то есть построено до революции и в ранние года советской власти. Этот город точно описывается определением Достоевского «самый умышленный город на свете». Оно к тому же еще и на удивление хорошо переводится на английский, the most designed city in the world. Ведь слово design обозначает не только замысел, но еще и умысел, а в словах Достоевского присутствует некий зловещий оттенок.

Странность возникновения Петербурга многое дала его характеру. Лучше всего его определяли люди, которые его ненавидели. Например, Казанова. Он два года провел в Петербурге во времена Екатерины II и совершенно здесь не преуспел. Преисполненный озлоблением, он утверждал, что Нева больше похожа на озеро, чем на реку, что город состоит из огромных грязных пустырей, где натянуты строительные бечевки и лежат груды кирпичей, из-за которых весь город провонял известкой, что цари за пятьдесят или сто лет пытаются из кирпича и штукатурки создать видимость европейской столицы, которая стоит тысячу лет и построена из камня. Действительно, «скелет» Петербурга, его основная структура, был определен за первые сто лет существования города, и его основное качество заключается в том, что это город декораций, сделанных часто на скорую руку.

За вторую половину XIX и первые десятилетия XX века «скелет» Петербурга оброс мышцами, то есть всеми вот этими доходными домами. Примечательно, что когда у нас снимают очередное кино по Достоевскому, то стараются показывать все таким обшарпанным, а на самом деле дом, где жил Раскольников, был заселен лет за пять до того, как он туда въехал. По современным меркам Раскольников жил бы в какой‑нибудь новостройке в Мурино.

Итого, Петербург — ​город, состоящий из декораций, зданий, сделанных на скорую руку, из-за этого часто с пренебрежением к деталям. Дома в нем бывают довольно заурядного качества. Я имею в виду и архитектурные памятники тоже. Это придает городу своеобразие: Петербург как целое намного ценнее, чем его здания по отдельности. Улицы или набережная в целом куда эффектнее любой постройки на них.