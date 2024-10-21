Архитектор Максим Атаянц — о выставке «Три времени Рима» в Пушкинском музее и о том, куда стоит отправиться урбанистам в Петербурге

Как выглядели общественные пространства Рима и почему на самом деле Петербург называют Северной Пальмирой

Вы — и коллекционер, и архитектор, и исследователь, и преподаватель, и художник. А сами бы вы что сказали, чем занимается Максим Атаянц?

Наверное, почти ничем из перечисленного. Я даже коллекционером себя назвать не могу, нет страсти к обладанию чем‑либо, я в детстве вкладыши от жвачек не собирал. Так что мои рисунки, фотографии, приобретение графики, да и вообще все, чем я занимаюсь, связано с деятельным любованием античностью: такую я себе придумал формулировку.

И как тогда получилось, что у не коллекционера оказалось внушительное собрание архитектурной графики?

Году в 1990‑м почти нечаянно я купил маленький лист Пиранези в «Старой книге» на Невском, который, как потом выяснилось, попал на прилавок по ошибке. Так потихонечку и пошло. В основном меня интересовали гравюры с изображением античных памятников, большая часть из которых находятся в Риме, хотя есть и Пальмира, и памятники южной Франции и Хорватии.

В Пушкинском музее только что показали вашу коллекцию графики — и у выставки «Три времени Рима» был большой резонанс: москвичи с интересом погрузились в историю древнейшего мегаполиса, расказанную гравюрами, профессионалы высоко оценили вашу коллекцию. Может, вы знаете ответ, почему так много лет знатоки архитектуры и искусства помешаны именно на Риме?

Это легко объяснить. Вот, например, Афины — э то по структуре обычный восточный город, где памятники античной архитектуры присутствуют как отдельные вкрапления. Они огорожены забором, вам нужно купить билет, чтобы на них посмотреть. Рим, которому примерно столько же лет, совершенно другой. На протяжении почти всей своей истории он оставался высококлассным художественным центром. Здесь великие произведения архитектуры и искусства существуют не на правах музея, а как часть пейзажа. Вы просто гуляете среди них целыми днями.