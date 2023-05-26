Совриск в порту! Как прошло открытие ярмарки современного искусства Port Art Fair

Закупиться совриском на Port Art Fair можно у семидесяти авторов, которые представляют свои работы независимо или через галереи и объединения, в числе которых Debosh, Devyatnadtsat’, fābula gallery, Nikolay Evdokimov Gallery, Галерея ЛЮДА, Стрит-арт хранение и Новые городские художники. Полный список участников здесь. А чтобы покупать было проще и приятнее на ярмарке есть команда медиаторов, которые заботливо расскажут о всех художниках, их работах и помогут сделать правильный выбор. Специально для ярмарки команда настольной игры Главный Экспонат подготовила медиации по PAF, которые помогут посетителям познакомиться с процессом коллекционирования в увлекательной форме и лучше понять устройство арт-рынка.