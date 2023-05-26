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Репортажи

Совриск в порту! Как прошло открытие ярмарки современного искусства Port Art Fair

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На втором этаже цеха Севкабель порта открылась первая ярмарка современного искусства Port Art Fair. Свои стенды представили шестнадцать галерей и объединений из разных городов России. Мы сходили на закрытый предпоказ и рассказываем, как это было. 

Дмитрий Колесов

Анна Заведий

Дмитрий Колесов

Янис Чамалиди

Дмитрий Колесов

Николай Евдокимов

Дмитрий Колесов

Надя Шереметова

Дмитрий Колесов

Вова Цыган

Дмитрий Колесов

Аня Мелехина

Дмитрий Колесов

Полина Белова

Дмитрий Колесов

Ника Черняева

Дмитрий Колесов

Леша Мелки

Закупиться совриском на Port Art Fair можно у семидесяти авторов, которые представляют свои работы независимо или через галереи и объединения, в числе которых Debosh, Devyatnadtsat’, fābula gallery, Nikolay Evdokimov Gallery, Галерея ЛЮДА, Стрит-арт хранение и Новые городские художники. Полный список участников здесь. А чтобы покупать было проще и приятнее на ярмарке есть команда медиаторов, которые заботливо расскажут о всех художниках, их работах и помогут сделать правильный выбор. Специально для ярмарки команда настольной игры Главный Экспонат подготовила медиации по PAF, которые помогут посетителям познакомиться с процессом коллекционирования в увлекательной форме и лучше понять устройство арт-рынка. 

Дмитрий Колесов

Петр Белый

Дмитрий Колесов

Кирилл Заказчиков

Дмитрий Колесов

Петр Иванов и Дуся Горбовская

Дмитрий Колесов

Елена Фадеева и Алина Чичикова

Дмитрий Колесов

Лилиана Маррэ

Дмитрий Колесов

Варвара Топленникова

Дмитрий Колесов

Лиза Печеневская

Дмитрий Колесов

Дима Егоров и Полина Белова

Дмитрий Колесов

Евгения Штиль

Кроме того, гостей Port Art Fair ждет образовательная программа, подготовленная совместно с лекторий’порт. В нее войдут лекции, экскурсии и кинопоказы. 26 мая Двор 759 и Стрит-арт хранение проведут экскурсию по уличному искусству Севкабель Порта. 27 мая гостей ярмарки ждет лекционная программа от участников PAF и приглашенных спикеров: FotoDepartament (14:00); Новые городские художники – «Коллаборации и дизайн в работе с корпорациями» (16:00); BigCityArt – «Как и зачем покупать искусство» (18:00) и других.

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