Совриск в порту! Как прошло открытие ярмарки современного искусства Port Art Fair

На втором этаже цеха Севкабель порта открылась первая ярмарка современного искусства Port Art Fair. Свои стенды представили шестнадцать галерей и объединений из разных городов России. Мы сходили на закрытый предпоказ и рассказываем, как это было.
Закупиться совриском на Port Art Fair можно у семидесяти авторов, которые представляют свои работы независимо или через галереи и объединения, в числе которых Debosh, Devyatnadtsat’, fābula gallery, Nikolay Evdokimov Gallery, Галерея ЛЮДА, Стрит-арт хранение и Новые городские художники. Полный список участников здесь. А чтобы покупать было проще и приятнее на ярмарке есть команда медиаторов, которые заботливо расскажут о всех художниках, их работах и помогут сделать правильный выбор. Специально для ярмарки команда настольной игры Главный Экспонат подготовила медиации по PAF, которые помогут посетителям познакомиться с процессом коллекционирования в увлекательной форме и лучше понять устройство арт-рынка.
Кроме того, гостей Port Art Fair ждет образовательная программа, подготовленная совместно с лекторий’порт. В нее войдут лекции, экскурсии и кинопоказы. 26 мая Двор 759 и Стрит-арт хранение проведут экскурсию по уличному искусству Севкабель Порта. 27 мая гостей ярмарки ждет лекционная программа от участников PAF и приглашенных спикеров: FotoDepartament (14:00); Новые городские художники – «Коллаборации и дизайн в работе с корпорациями» (16:00); BigCityArt – «Как и зачем покупать искусство» (18:00) и других.
Комментарии (0)