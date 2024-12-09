Проект представит ретроспективу жанра в советском и современном искусстве, собранном со всей России (многое из частных коллекций будет показано впервые!).
Александр Ковалев. "Девочка с кошкой". 1977 год
Выставка «Анималистика. И в шутку, и всерьез», которая откроется 19 декабря в МИСПе, представит более 150 произведений искусства, посвященных миру животных. В проекте участвуют работы из 36 российских музеев (в том числе Русский музей и ММОМА), галерей и собраний частных коллекционеров. Основная задача экспозиции — продемонстрировать анималистическую тематику с разных сторон и представить эволюцию жанра в быстро сменяющихся тенденциях.
Тюленев Виталий. "Заря". Из триптиха «Весеннее утро». 1975 год
Экспозиция разделена на тематические блоки: портреты животных, сцены в природной среде и взаимоотношения человека и животных. Среди авторов — художники XX века, такие как Кузьма Петров-Водкин, Нико Пиросмани, Натан Альтман, а также произведения современных мастеров, включая Завена Аршакуни и Анатолия Белкина.
В пуле самых ожидаемых картин — «Собака» Кузьмы Петрова-Водкина, «Молчание» Святослава Рериха и «Чаепитие» Александра Бучкури.
Директор Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков:
Цель выставочного проекта «Анималистика. И в шутку, и всерьез» - не только придать новый импульс изучению анималистических образов и мотивов в изобразительном искусстве, но и сделать лучший подарок детям и взрослым, которые когда-то были детьми. Искренние и трогательные по своей сути произведения, посвященные звериному царству, вряд ли оставят кого-нибудь равнодушным. В пространстве залов музея обязательно найдется повод и для эстетического наслаждения, и для серьезных философских раздумий, и для искреннего удивления, и, конечно же, для улыбок.
Выставка «Анималистика. И в шутку, и всерьез» открыта с 19 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков на набережной Канала Грибоедова, 103.
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