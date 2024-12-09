Марина Джигарханян

Директор Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков:

Цель выставочного проекта «Анималистика. И в шутку, и всерьез» - не только придать новый импульс изучению анималистических образов и мотивов в изобразительном искусстве, но и сделать лучший подарок детям и взрослым, которые когда-то были детьми. Искренние и трогательные по своей сути произведения, посвященные звериному царству, вряд ли оставят кого-нибудь равнодушным. В пространстве залов музея обязательно найдется повод и для эстетического наслаждения, и для серьезных философских раздумий, и для искреннего удивления, и, конечно же, для улыбок.