Ребрышки в читос, беляши с крабом и сыр на огне: где искать стритфуд в Петербурге

Ramen Shifu

Эта сеть лапшичных подходит к ланьчжоу рамену без компромиссов. Лапшу тянут вручную под надзором «шифу», наставника — шефа Яна Цзюньвэя. Порции от 600 граммов до 5 литров.

Создатели раменных Нурлан Нука и Полина Марахинова вообще знают толк в гастрономических традициях: провели в «Севкабеле» китайский новогодний фестиваль еды и культуры «Нихао, Шифу».