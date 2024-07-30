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  • Гастрономический гид по Петербургу 2024
Что Где Есть

Ребрышки в читос, беляши с крабом и сыр на огне: где искать стритфуд в Петербурге

Ламаджо и технодонеры, оссурито и казан-кебаб, ребрышки в читос, беляши с крабом и ренессанс куры-гриль: в Петербурге умеют кормить бюджетно, но на уровне haute cuisine. Новый файндайнинг — это пловные, раменные и бутербродные.

Архивы пресс-служб

«Лиса пришла»

Курицу-гриль, главный стрит-фуд 2000-х, сделали great again Валентин Филатов и Антон Потеминский: первого мы ценим со времен клуба-легенды «Дом быта», второй вышел из команды Probka Family. Птицу по рецепту французских ротиссерий маринуют сутки в марокканских специях и жарят на лавовых камнях немецкого гриля: берем целиком, грудкой, ножкой, в шаверме и наггетсами.

Василеостровский рынок; Московский рынок; «Мегапарнас»; «Меркурий»

Архивы пресс-служб

«Мурманчане»

Если вы еще (почему-то!) не были в гастробаре мурманчан (во главе — эксперт по арктической кухне Светлана Козейко), то бегом на тест-драйв в их корнер: сугудай на опаленом картофеле и териберские щи с горой краба, гребешков и креветок за 680 рублей поделят вашу жизнь на до и после. А под их беляши с сифудом и сливочной помакухой так вовсе просится отдельная сеть.

Большая Зеленина ул., 2;

Balagan

Архивы пресс-служб

«La Biga»

В нарядном итальянском ресторане La Biga шефа Антона Исакова с видом на памятник модерна, универмаг Au Pont Rouge, всегда полная посадка. А корни у проекта — из одноименного корнера, где готовят фирменную римскую пиццу (хит — с ветчиной и грибами) и популяризуют детройтскую: пышную, плотную, с сырными бортами.

Гороховая ул., 16/71;

«Меркурий»

В «Бутербродную» Ивана Бойко, идеолога ТО «Богема Ленинград», на сэндвичи приходит режиссер Сокуров, а «крыша для лежания» напротив стритфуд-бара
Архивы пресс-служб

В «Бутербродную» Ивана Бойко, идеолога ТО «Богема Ленинград», на сэндвичи приходит режиссер Сокуров, а «крыша для лежания» напротив стритфуд-бара — популярный летний хот-спот

«Бутербродная»

Андеграундное творческое объединение «Богема Ленинград» во дворах «Ленфильма» держит бодрый гараж-бар, где работники киностудии встречают сникерхэдов и инфлюенсеров. Бутерброды здесь простые только на первый взгляд: мясо с ребрышек укладывают с горчичными огурцами, тунец с луком фри, грибы — с трюфельным маслом.

Каменноостровский пр., 10Б

Архивы пресс-служб

Butter Up

Концепцию сэндвич-бара придумали гуру гастропиара в Петербурге Нина Квасняк и бизнесмен Алексей Сухоцкий: румяные булочки плюс гастрономичные начинки. В круглые бриоши идут хрустящая курица и красная капуста, скрэмбл и карамелизированный лук, в тостовые — лосось с апельсином и индейка с маринованной грушей: классно и выгодно брать их в обеденном комбо.

Московский рынок

Архивы пресс-служб

Ramen Shifu

Эта сеть лапшичных подходит к ланьчжоу рамену без компромиссов. Лапшу тянут вручную под надзором «шифу», наставника — шефа Яна Цзюньвэя. Порции от 600 граммов до 5 литров.

Создатели раменных Нурлан Нука и Полина Марахинова вообще знают толк в гастрономических традициях: провели в «Севкабеле» китайский новогодний фестиваль еды и культуры «Нихао, Шифу».

 

Архивы пресс-служб

The Indian Club

Визионеры новейшей гастрокультуры Анри Бер и Стивен Шарма (Solids, Nothing Fancy) общую страсть к индийской кухне реализовали в собственном корнере. Сделали стильный дизайн, прибрали остроту блюд, но за аутентичность баттер чикена ручаются. Убедитесь сами, заказав сет тхали — поднос с двумя видами карри, рисом, нааном, салатом и десертом.

VOKZAL 1853

Архивы пресс-служб

Leo Shaverma&Bar

По легенде в сети самых харизматичных шаверма-баров города на Неве автором всех сумасшедших затей выступает лев-маскот Лео: в итоге символ петербургского стритфуда подают на лопате и ленте выдачи багажа, а готовят с морепродуктами, наггетсами, колбасками — всего несколько десятков видов, а ведь еще в меню буррито, таук и кесадилья.

Архивы пресс-служб

«Брод»

Хлеба и сыры by Animals, локаворского проекта Йоса Фрумкина и Александра Пименова, высоко котируют все фуди и рестораторы Петербурга. Хорошая новость: если раньше надо было записываться в ресторане на крутейшие тартины и шевр, то теперь есть отдельная лавка при пекарне-сыроварне: кладем сулугуни в бейгл — и осматривать прогресс джентрификации на Обводном.

Курляндская ул., 49

A May

Найча, китайский молочный чай с шариками из тапиоки, зумеры знают (и обожают) как bubble tea. Tiger Tea, Good Itea, «Чабайдао», TeaGo, ChaPanda, I Drink Tea — это лишь немногие из найчашных в Петербурге.

Фан-факт о широте палитры вкусов напитка: скажем, в кафе «Восточный листок» как-то предлагали найча «Утиный помет», по названию чая из Гуандуна — его листья похожи на утиные лапки. Если вы еще не знакомы с бабл ти, отправляйтесь к обаятельной паре Чжао Сяоюй и Яна Цзинмэй в кофейню A May на Фонтанке — за синей матчей и, собственно, молочным чаем — черным с моти и зеленым с мятой.

наб. р. Фонтанки, 50

Архивы пресс-служб

Ossu

Лапшичные ресторанной семьи шеф-повара Дмитрия Кюлленена и команды («Современник», Lili New Wave Sushi), начав с первого бистро на Некрасова, разрослись сетью корнеров в фудмоллах (и филиалом в Москве). Сэндвич с цыпленком, оссурито с лососем и лапша с уткой в устричном соусе хороши всегда, но особенно в обед — в составе ланча из трех блюд около 500 рублей.

ул. Некрасова, 21; Василеостровский рынок; Backyard; Balagan; «Сити Молл»; барная набережная Исткабеля

Архивы пресс-служб

Ikigai

Визитная карточка амбассадоров японской кухни новой волны — яркие роллы с карамельным лососем и трюфельным угрем. Также креативно бренд-шеф Владимир Конюхов подходит к рамену: делает сливочным с лососем на манер финской ухи, кунжутно-ореховым, с уткой и с кимчи, с тофу и с морепродуктами.

Долгоозерный рынок; Московский рынок; «Сити Молл»

Архивы пресс-служб

Kazoku

Самая модная лапша ручной работы в Петербурге у Ramen Dealers: ее делают харизматичные шеф-повара Петр Долгих и Леонард Конвишер — идем к ним в ресторан Kazoku на Кирочной, 8, и в лапшичную Supersonic на Думской. И заказываем домой крышесносный мисо-рамен в упаковке а-ля дошик (варить 1,5 минуты!).

Кирочная, 8

Архивы пресс-служб

«Фонтанка, 69»

За кухню в неугомонном гастрохабе с культурной программой на Фонтанке, 69, взялась хозяйка «Казбеги» и Le Courage Ольга Волдайкина, а она профи формата «недорого, но круто». Идем за чебуреками и швармой с тунцом кнейдлах, рваной говядиной или фалафелем (по рецепту шефа московского Mitzva Bar Игоря Сосенкова).

наб. реки Фонтанки, 69

Архивы пресс-служб

«Прошуттерия»

Летом в Таврическом саду всегда найдутся пикникующие, чья «поляна» накрыта аппетитными розанами из слайсов прошутто и мортаделлы: это деликатесы «Прошуттерии» Бориса Тимчука в Озерном переулке. Есть вторая на Петроградской, но to go больше раздает та, что у Восстания: без панини с салями мы в «Сапсан» не садимся.

Озерной пер., 7

Архивы пресс-служб

«Ч.П.Х.»

«Чисто питерский хот-дог» — проект специалиста по классному туристическому общепиту Игоря Лядова. В главной роли каждого блюда в меню — корюшка: главную рыбу Петербурга кладут в шаверму, клаб-сэндвич, «Цезарь», хот-дог и отдают по классике жареной (порцией до килограмма!). Корюшку от «Ч.П.Х.» уважают в Москве — поставляют в ресторан Boston Seafood&Bar и пабы «Ян Примус».

Vokzal 1853

Архивы пресс-служб

«Пловная» на Сытном рынке

Ферганский с ягненком или хорезмский с бычком: плов мастера Али — Алишера Джана, «титульный», «космический», «бомбический» — как только его не атрибутируют в соцсетях, а гастрокритики с открытия записали пловную в hidden gem.

Тут все прекрасно: жаркое казанкебаб и чебуреки (особенно сырно-мясной), жареный лагман и лепешки из печи.

Сытнинская ул., 4П

Архивы пресс-служб

«Теплица»

Инклюзивное кафе, проект мастерских «Простые вещи» для транзитного трудоустройства людей с ментальными особенностями, продает цветы, горшечные растения и кормит вегги-стритфудом.

Открывались с меню классных хот-догов (наш краш — азиатский с вешенками терияки). К летнему сезону перейдут на конгениальные горячие бутерброды.

набережная реки Фонтанки, 96

Архивы пресс-служб

«Айо»

После Русского музея лечим синдром Стендаля от Малевича и Врубеля, закусывая ламаджо — тонкой лепешкой с мясным фаршем — и женгялов хацем с 12-ю видами зелени, в кафе армянской кухни от Эдуарда Мурадяна. Автор наших любимых заведений от культового клуба нулевых Decadance до файндайнинга ЕМ взялся за вкусы своей родной земли, и это вах!

Инженерная ул., 6

«ПерезаГрузия»

Грузинский ресторан Иракли Маланиа и Елизаветы Абрамидзе открылся в 2023-м и сразу заработал статус, что называется, трушного, то есть аутентичного. За кухню отвечают уроженцы региона Самегрело и опытные повара Циала Сичинава и Нана Нанава: берите хачапури со шпинатом и сыром, ачму и гурийский пирог с сулугуни.

ул. Маяковского, 50

Архивы пресс-служб

Mill

Итальянское бистро шеф-повара и евангелиста ферментации Павла Демина из Meal специализируется на пицце ремесленной выделки. Томаты — уважаемого сорта сан марцано, творческие топинги — лесные грибы конфи или ндуя с маринованной тыквой. К корочкам, которые не доесть невозможно, — трюфельный айоли и пикантный лакто чили.

ул. Чайковского, 36

Архивы пресс-служб

Technodöner

Ваш тренажер по трансгрессии с Некрасова в Кройцберг — это берлинский стритфуд от команды бара «Пирс 28» Натальи Геллер и Марианны Ямпольской. Здесь едят денеры в хрустящей чиабатте — с курицей, говядиной и чизболлами, разливают радлеры своего производства (это немецкий напиток: микс пива и фруктовых лимонадов) и ставят онлайн диджей-лайвы с техно на уикенд.

ул. Некрасова, 28

Архивы пресс-служб

Chuck Family

Бургеры из митерии Chuck обожаем. Души не чаем в ребрышках из Holy Ribs: перечных, в бурбоне или коле. Без ума от сумасшедших пицц из Krang, особенно с читос, «84 сыра» и «Bloody Маргариты». Если вы тоже (а кто не?) — держите лайфхак: меню всех этих заведений мясника Романа Редмана собрано вместе на сайте доставки Chuck Family и уже готово срочно выехать к вам в гости.

Архивы пресс-служб

Lili New Wave Sushi

Команда шеф-повара Дмитрия Кюлленена — пионеры японской кухни новой волны в Петербурге. Креативные роллы они начали делать еще в гастропабе Gills, а сейчас готовят их в корнерах Lili New Wave Sushi: респектуем угрю с соусом мисо, лососю с опаленным авокадо том ям и тунцу с креветкой и манго. И вообще для гастромаркетов Кюлленен и Ко всегда придумывают что-нибудь эдакое: в Balagan и на Новой Голландии у них азиатская пекарня Tytto Bakery, в кластере BackYard — коктейльный бар Barra De Libertad.

Balagan; VOKZAL 1853

Архивы пресс-служб

Жуйси

Все, что нужно знать про китайский Петербург, мы черпаем из одноименного блога известной переводчицы с языка Поднебесной Татьяны Карповой. А она говорит, что утка точь-в-точь как в Пекине — в подвальчике «Жуйси». Цитируем: «мясо упругое, сочное и с мускусной ноткой, корочка хрустит, а главное, подают с супом, сваренным из остова утки».

Фурштатская ул., 37

Архивы пресс-служб

Lavina

Новейший гастромаркет BackYard на Херсонской улице запустили Амрах Панахбейли (ресторан Sapiens) и девелопер Андрей Кошкин. Резидентов отбирали тщательно, а вот Олег Кот (пловная Osh) специально под пространство спродюсировал корнер Lavina. Концепция — сыр на огне, точнее, расплавленный в камине: камамбер с клюквой и тимьяном, раклет с ростбифом, салат с халуми и фета из печи.

BackYard

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Теги:
Гастрономический гид по Петербургу 2024

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