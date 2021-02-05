На Кадетской линии открывается «самый большой кластер Петербурга» от создателей «Голицын лофта». Каким он будет

На Кадетской линии Васильевского острова запускается новый креативный кластер «Вавилов Лофт», который, как утверждают его создатели, станет «идейным преемником "Голицын Лофта"» с конфликтом закрытого весной 2020 года. Реализацией проекта занимается компания BS Art Development Group — они открыли «Флигель», «Третий Кластер» и «Дом Культуры». В помещениях института оптики имени Вавилова на площади в 30 тысяч квадратных метров и территории в 2 гектара объединятся барные и гастрономические проекты, творческие мастерские и шоурумы. О планах и резидентах пространства «Собака.ru» поговорила с его основателем и идеологом Александром Басалыгиным.
Об институте оптики имени Вавилова
Институт оптики занимает сотни тысяч квадратных метров, у него много зданий, и он продолжает работать, осуществляет научную деятельность. Мы около года обсуждали с ними возможность взять в аренду около четверти всей их территории — им так много места уже не нужно, они оптимизировали свои лаборатории. «Вавилов лофт» займет 30 000 квадратных метров, а общая площадь института — больше сотни. Институту, очевидно, нужды деньги, у них есть задолженности. Мы в этом смысле вошли в симбиоз, потому что делаем ремонт в своей части и платим деньги, а они могут продолжать развивать науку.
Состояние здания, как всегда в Петербурге, не лучшее — в ремонт мы планируем вложить около 110 млн в течение года-полутора. Мы эксперты по ранним советским зданиям — делали кластер на Кировском заводе и в ДК Газа. Эта архитектура мне близка: она амбициозная, там много воздуха, большие окна, пятиметровые потолки. В институте Вавилова нас покорили четыре больших зеленых двора — там появятся террасы, столы, скамейки, вино. Здесь есть все параметры, чтобы место стало успешным и востребованным: только сотрудников будет 300-400 человек.
Мы ведем переговоры с Арсением Бродачом и его студией Delo Design — они работали над проектом «Третьего кластера», надеемся, здесь они будут отвечать за внешний облик дворов и мест общего пользования внутри кластера.
Пройти к нам можно только через Тучков переулок, мы бы хотели открыть проходы с других сторон, но там осуществляют всякие государственные заказы, и ходить туда нельзя — мы максимально от них отгораживались. Но теперь, надеюсь, Тучков переулок получит заслуженную известность — это очень симпатичное место.
Резиденты
Сейчас прийти пока некуда — первые арендаторы только начали ремонт. Здесь будет много различных кафе и баров, фуд-траков, магазинов, шоурумов, мастерских и коворкингов. Основной упор мы делаем на заведения. Больше половины резидентов закрытого «Голицын лофта» ждали нас и запустятся здесь, на Кадетской линии, — например, бар «Утка».
Из тех, кого мы уже можем назвать: новый проект от основателей «Кофе под лестницей», бар с гонконгскими вафлями Red yard, бар со специализацией на настойках Room 13, кальянная MYA Cafe, бар «Поправка», студия цветов La Luna flowers, студия керамики для профессионалов и начинающих Do ceramics и репетиционная студия True Flying Tigers от одноименной музыкальной группы.
Планы
Сейчас мы приводим здание в порядок, прийти к нам можно будет через пару месяцев, но вокруг все еще будет шуметь ремонт. Первый год «Голицына» был таким же — с одной стороны строительный мусор, с другой — люди винишко попивают. Кого-то такая петербургская небрежность не смущает. Все готово у нас будет примерно через год. Планы у нас простые: сделать симпатичное петербургское андеграундное местечко. Все, что мы делаем, всегда получается андеграундным, потому что мы панки в душе.
О поддержке арендаторов
Запускать такой масштабный проект во время пандемии — рискованное предприятие. Поэтому всем арендаторам будут предоставлены гарантии на случай новой волны. Например, в ДК Газа у нас получилось сделать скидку до 70-80% самым важным арендаторам. В случае, если все снова будет плохо, мы в «Вавилов лофте» обещаем резидентам арендные каникулы, скидки и льготы. Об этом мы уже договорились с руководством здания.
О скандале вокруг закрытия «Голицын лофта»
Ни о каком скандале вокруг этого события я не слышал, это очень громкое слово. Закрытие «Голицын лофта» мы не комментируем. Зачем нам ныть и жаловаться? Случилось как случилось. По поводу кражи и порчи оборудования я ничего не знаю — мы в Covid закрыли двери и передали здание. За все, что там дальше происходило, мы ответственности не несем.
О буме креативных пространств в Петербурге
Мы в этом году запускаем три здания, одно купили и два взяли в управление. Но «Вавилов лофт» — самый большой и самый громкий наш проект. Я думаю, что в Петербурге должно быть много таких пространств, это делает наш город здоровым. У нас много недвижимости, и большая ее часть — в плачевном состоянии. Переделать ее в креативный формат — отличное решение, учитывая, что эра бизнес-центров прошла, а малый бизнес как-никак живет. Поэтому многие пытаются открыть такие пространства. Куда-то, конечно, не будут ходить такие толпы, как к нам — и получится хипстерский бизнес-центр с офисами, где тусуются в приятной компании. В итоге все останутся в выигрыше.
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