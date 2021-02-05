На Кадетской линии открывается «самый большой кластер Петербурга» от создателей «Голицын лофта». Каким он будет

Об институте оптики имени Вавилова

Институт оптики занимает сотни тысяч квадратных метров, у него много зданий, и он продолжает работать, осуществляет научную деятельность. Мы около года обсуждали с ними возможность взять в аренду около четверти всей их территории — им так много места уже не нужно, они оптимизировали свои лаборатории. «Вавилов лофт» займет 30 000 квадратных метров, а общая площадь института — больше сотни. Институту, очевидно, нужды деньги, у них есть задолженности. Мы в этом смысле вошли в симбиоз, потому что делаем ремонт в своей части и платим деньги, а они могут продолжать развивать науку.

Состояние здания, как всегда в Петербурге, не лучшее — в ремонт мы планируем вложить около 110 млн в течение года-полутора. Мы эксперты по ранним советским зданиям — делали кластер на Кировском заводе и в ДК Газа. Эта архитектура мне близка: она амбициозная, там много воздуха, большие окна, пятиметровые потолки. В институте Вавилова нас покорили четыре больших зеленых двора — там появятся террасы, столы, скамейки, вино. Здесь есть все параметры, чтобы место стало успешным и востребованным: только сотрудников будет 300-400 человек.

Мы ведем переговоры с Арсением Бродачом и его студией Delo Design — они работали над проектом «Третьего кластера», надеемся, здесь они будут отвечать за внешний облик дворов и мест общего пользования внутри кластера.

Пройти к нам можно только через Тучков переулок, мы бы хотели открыть проходы с других сторон, но там осуществляют всякие государственные заказы, и ходить туда нельзя — мы максимально от них отгораживались. Но теперь, надеюсь, Тучков переулок получит заслуженную известность — это очень симпатичное место.