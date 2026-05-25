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Собака.ru объявляет всех лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026

В «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 вошли имена, вокруг которых сегодня собирается городская жизнь. Здесь — громкие дебюты и фигуры первой величины, авангард и новая буржуазия, хайповые камбэки, герои в прайм-эре и проекты, которые ломают жанровые рамки. Среди лауреатов — дизайнеры, рэперы, кураторы, актеры, режиссеры, фигуристы и предприниматели, определяющие, как Петербург выглядит, звучит и о чем говорит в 2026 году.

«Глава культурной институции»
«Кино»
«Театр»
«Бизнес»
«Мода»
«Наука и жизнь»
«Музыка»
«Книги»
«Шоу и спорт»
«Искусство»

«Глава культурной институции»

Алла Манилова. директор Русского музея
Алла Манилова, директор Русского музея
Валерий Фокин. президент Александринского театра
Валерий Фокин, президент Александринского театра
Диана Вишнева. художественный руководитель фестиваля Context
Диана Вишнева, художественный руководитель фестиваля Context

«Кино»

Евгений Ткачук. актер, режиссер, основатель первого конно-драматического театра «ВелесО»
Евгений Ткачук, актер, режиссер, основатель первого конно-драматического театра «ВелесО»
Паулина Андреева. актриса и шоураннер
Паулина Андреева, актриса и шоураннер
Юрий Насонов. актер
Юрий Насонов, актер
Матвей Лыков. актер
Матвей Лыков, актер
Сергей Сельянов. продюсер, сооснователь киностудий «СТВ» и «Мельница»
Сергей Сельянов, продюсер, сооснователь киностудий «СТВ» и «Мельница»
Любовь Аркус. Школа «Сеанс»
Любовь Аркус, Школа «Сеанс»
Андрей Натоцинский. режиссер и выпускник мастерской Александра Сокурова
Андрей Натоцинский, режиссер и выпускник мастерской Александра Сокурова 
Сергей Кальварский мл.. режиссер и выпускник мастерской Александра Сокурова
Сергей Кальварский мл., режиссер и выпускник мастерской Александра Сокурова
Антон Мамыкин. режиссер
Стася Морозова
Антон Мамыкин, режиссер

«Театр»

Елизавета Боярская. актриса
Елизавета Боярская, актриса
Тихон Жизневский. актер
Тихон Жизневский, актер
MusicAeterna Dance

MusicAeterna Dance

Александр Сергеев. премьер Мариинского театра и хореограф
Александр Сергеев, премьер Мариинского театра и хореограф
Григорий Чабан. актер
Григорий Чабан, актер
Спектакль-застолье «Список Паперной», режиссеры и актеры

Спектакль-застолье «Список Паперной», режиссеры и актеры

«Бизнес»

Алексей Феликсов. владелец Feliksov Diamonds, «585*Золотой»
Алексей Феликсов, владелец Feliksov Diamonds, «585*Золотой»
Татьяна Тылевич. генеральный директор Императорского фарфорового завода
Татьяна Тылевич, генеральный директор Императорского фарфорового завода
Аркадий Теплицкий. вице-президент «Адаманта»
Аркадий Теплицкий, вице-президент «Адаманта»
Александр Шестаков. генеральный директор «Первая мебельная фабрика»
Александр Шестаков, генеральный директор «Первая мебельная фабрика»
Александр Коновалов. генеральный директор Балтийского завода
Александр Коновалов, генеральный директор Балтийского завода

«Мода»

Вика Салават. стилист
Вика Салават, стилист
Кирилл Раневский. дизайнер Ranevsky Atelier
Кирилл Раневский, дизайнер Ranevsky Atelier
Лидия Метельская, Виктория Сергеева. основательницы бренда Meowshka
Виктория Сергеева, Лидия Метельская, основательницы бренда Meowshka
Константин Рязанцев. основатель бренда «Питерский Щит»
Константин Рязанцев, основатель бренда «Питерский Щит»
Роман Зимогорский. дизайнер
Роман Зимогорский, дизайнер
Покрас Лампас. художник и основатель бренда Pokras Lampas Brand
Покрас Лампас, художник и основатель бренда Pokras Lampas Brand

«Наука и жизнь»

Павел Путинцев. основатель проекта «47 в Игре»
Павел Путинцев, основатель проекта «47 в Игре»
Анна Тышецкая. первый проректор НИУ ВШЭ, глава кампуса в Петербурге и команда НИУ ВШЭ
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
Анна Тышецкая, первый проректор НИУ ВШЭ, глава кампуса в Петербурге и команда НИУ ВШЭ
Александр Алексеев. заместитель главы департамента «Наука и интеграция» в ИТЭР
Александр Алексеев, заместитель главы департамента «Наука и интеграция» в ИТЭР
Алексей Мишин. председатель Аттестационной комиссии Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга
Алексей Мишин, председатель Аттестационной комиссии Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга

«Музыка»

Татьяна Буланова. певица
Татьяна Буланова, певица
Илья Папоян. пианист
Илья Папоян, пианист
Toxi$. Рэп-артист
Toxi$, Рэп-артист
Маргарита Котельникова Kontrkult. сооснователь техно-визионерского kontrkult
Маргарита Котельникова Kontrkult, сооснователь техно-визионерского kontrkult
Александр Романов Kontrkult. сооснователь техно-визионерского kontrkult
Александр Романов Kontrkult,  сооснователь техно-визионерского kontrkult
Friendly Thug 52 Ngg. рэпер
Friendly Thug 52 Ngg, рэпер

«Книги»

Евгений Водолазкин. писатель
Евгений Водолазкин, писатель
Лев Лурье. историк и краевед
Лев Лурье, историк и краевед
Мария Элькина. архитектурный критик
Мария Элькина, архитектурный критик
Издательство «Подписные издания»

Издательство «Подписные издания»

«Шоу и спорт»

House of Bonchinche, танцоры

House of Bonchinche, танцоры

Илья Куруч. блогер и ведущий шоу
Илья Куруч, блогер и ведущий шоу
Илья Соболев. Актер, ведущий шоу
Виктория Кириллова
Илья Соболев, Актер, ведущий шоу
Петр Гуменник. фигурист
Фото предоставлено "Сноб". Фотограф: Денис Карпенков
Петр Гуменник, фигурист

«Искусство»

Денис Химиляйне. коллекционер
Денис Химиляйне, коллекционер
Джессика. галерист
Джессика , галерист
Владимир Березовский. коллекционер
Владимир Березовский, коллекционер
Вадим Михайлов. художник
Вадим Михайлов, художник
Юлия Сенина. куратор музея ОБЭРИУ
Юлия Сенина, куратор музея ОБЭРИУ
Владимир Григ. художник
Владимир Григ
Владимир Григ, художник
Теги:
ТОП 50 2026 СПБ
Люди:
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