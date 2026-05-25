Собака.ru объявляет всех лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026

В «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 вошли имена, вокруг которых сегодня собирается городская жизнь. Здесь — громкие дебюты и фигуры первой величины, авангард и новая буржуазия, хайповые камбэки, герои в прайм-эре и проекты, которые ломают жанровые рамки. Среди лауреатов — дизайнеры, рэперы, кураторы, актеры, режиссеры, фигуристы и предприниматели, определяющие, как Петербург выглядит, звучит и о чем говорит в 2026 году.
«Глава культурной институции»
«Кино»
«Театр»
MusicAeterna Dance
Спектакль-застолье «Список Паперной», режиссеры и актеры
«Бизнес»
«Мода»
«Наука и жизнь»
«Музыка»
«Книги»
Издательство «Подписные издания»
«Шоу и спорт»
House of Bonchinche, танцоры
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