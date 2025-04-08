Какая утренняя рутина у жителей Петербурга? Вот 5 (ироничных!) типажей

Краевед

Как прозвенит будильник (а это не раньше полудня!), обновляет в соцсетях страницу экскурсовода Дмитрия Березина. Чтобы сразу поправить в комментариях неучей, конечно: вообще-то барельеф екатерининских времен, а не александровских. Удовольствие интеллектуальных споров сильно не растягивает: ему пора собираться, чтобы не опоздать на лекцию Льва Лурье про 14 отличий Петербурга от Москвы. От себя он подготовил подборку еще 50-ти — как раз ввернет их во время Q&A. По дороге на лекцию, как и каждый день, обязательно заглядывает в любимый двор-колодец. Там ничего не изменилось, а значит районному чату повезло: сегодня без петиций. За километр обходит Невский проспект и долго шепчет проклятия в след проезжающим мимо самокатчикам. Обязательно опаздывает на полчаса — слишком долго жал руку встреченным петербуржцам в пятом поколении.