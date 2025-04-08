Какая утренняя рутина у жителей Петербурга? Вот 5 (ироничных!) типажей

Один из главных трендов в рилсах и шортсах в соцсетях прямо сейчас — morning routine. Его евангелист — фитнес-коуч Эштон Холл. Если верить видео, блогер начинает свой день в три часа ночи, окунает лицо в ледяную ванну, бегает, плавает, медитирует и читает. Редакция Собака.ru вдохновилась трендом и придумала (ироничную!) рутину пяти типичных жителей Петербурга. Сплойлер: утро псведоинтеллектуала по нашей просьбе визуализировала блогер-летописец петербургских душнил Ксюша Прихотько!
Краевед
Как прозвенит будильник (а это не раньше полудня!), обновляет в соцсетях страницу экскурсовода Дмитрия Березина. Чтобы сразу поправить в комментариях неучей, конечно: вообще-то барельеф екатерининских времен, а не александровских. Удовольствие интеллектуальных споров сильно не растягивает: ему пора собираться, чтобы не опоздать на лекцию Льва Лурье про 14 отличий Петербурга от Москвы. От себя он подготовил подборку еще 50-ти — как раз ввернет их во время Q&A. По дороге на лекцию, как и каждый день, обязательно заглядывает в любимый двор-колодец. Там ничего не изменилось, а значит районному чату повезло: сегодня без петиций. За километр обходит Невский проспект и долго шепчет проклятия в след проезжающим мимо самокатчикам. Обязательно опаздывает на полчаса — слишком долго жал руку встреченным петербуржцам в пятом поколении.
Гастроценитель
Начинает день с функционального сока от Nothing Fancy, смотрит на часы — и ужасается: уже девять утра, он не успевает к открытию Aster. Придется отстоять очередь, чтобы насладиться тем самым бутербродом с красной икрой. Ждет возле входа полтора часа, наконец завтракает. Следующий пункт — оценить локальных обжарщиков в «Больше кофе». Здесь «утренняя рутина» превращается в «магию утра», а именно гадание: какой будет спешлти — такой выдастся день. Сегодня только колумбийские «Три дракона»? Что ж, печально. Придется для восстановления гармонии порассуждать о вкусовых нотах примодненных булочек из «Подписных изданий». Перед работой заглядывает в Bourgeois Bohemians, чтобы респектнуть шефу Артему Гребенщикову.
Псевдоинтеллектуал
Рутину арт-гуру (по нашей просьбе!) рассказывает и показывает в видео блогер-летописец петербургских душнил Ксюша Прихотько.
Фанат ЗОЖа
Просыпается с первыми лучами солнца. То есть в зависимости от сезона день стартует либо в три ночи, либо в девять утра. Включает поющие чаши, начинает сессию с йога-коучем и смотрит на Финский залив из позы дерева. После healing-сна в шавасане едет на безглютеновый завтрак в No Regrets. Поглощая киноа, старается сохранять ресурсное состояние и чистоту разума. Вместо кислорода фотосинтезируют собственную мудрость в «Академии». Если этого покажется мало, уезжает в Курортный район гулять между сосен, где аэроионизирующий воздух омолаживает организм. Финальный аккорд правильного утра — в неглиже запасаться витамином D на набережной Смоленки.
Трудоголик
Встает в пять утра, потому что даже в такое время уже не успеть занять места в очереди на автобус из Мурина или Кудрова. В панике выпивает американо, несколько минут смотрит в зеркало, повторяя аффирмацию: «Я люблю свою работу». В метро по наставлению коллеги читает книгу по эффективности, параллельно отвечает на лавину сообщений в Teams (почему он был недоступен в час ночи?). По дороге к офису мечтает об отдыхе в санатории в Ленобласти. Заходит в бизнес-центр, вытирая скупые слезы, как Марк С. из сериала «Разделение». Нет, он не плачет, просто сегодня сильный ветер с Финского залива.
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