Знакомьтесь, Анри Бер — ресторатор нового поколения: его Nothing Fancy и бар-бильярдная Solids собирают главных инфлюенсеров Петербурга

Общепит 3.0 и при чем здесь ритм современного человека

«Говорите, Nothing Fancy выглядит как из будущего? Примем за комплимент. Собственно, так мы и сформулировали ТЗ: хотим футуристический проект нового времени. Важно было все: и короткое интернациональное название, и расположение — первый «Фэнси» в новом апарт-отеле Yes! на Марата, второй — в хай-теке перестроенного кинотеатра «Мираж». Алкоголь не продаем, закрываемся в 21:00. Мы перебрали четыре дизайнерских бюро, прежде чем остановились на Эдуарде Еремчуке и Кате Пятицкой из бюро EdxxKat: сделав Nothing Fancy, они нарасхват в Москве. Фирменный стиль разработал Антон Горбунов из трендовой дизайн-студии Liars Collective. Это команда звезд, и мы на нее не жалели бюджетов: верим, что формат Nothing Fancy должен стать международной сетью. Ведь он идет от потребностей молодого поколения, а оно хочет питаться так, чтобы было много зелени, овощей, белков. Отсюда в меню боулы с булгуром и киноа, авокадо-тосты с креветками и лососем, каши — кукурузная с халвой и рисовая с кокосом, безглютеновые запеканки. Такой еды и нам самим не хватало! Как и подхода: у нас самообслуживание — заказ делаешь у стойки, готовят очень быстро. Ведь как было: есть пекарни «Буше», «Цех 85» — там все оперативно, демократично, но в основном мучное. С другой стороны — рестораны, взять хоть сеть Italy&Со: меню, сервис — всё на высоте. А для нас там слишком обязывающая атмосфера и очень все долго — первый курс, второй, плюс смолток с официантом и чаевые оставить. Нам же нужен быстрый формат с качественной едой, пусть и с более высоким чеком — в общем, в ритме современного человека. Solids тоже возник как ответ на актуальную потребность. В Петербурге для досуга молодежи не так много вариантов, а чтобы было стильно — тем более. Поэтому родилась идея: что если сделать старый добрый бильярд по-своему?