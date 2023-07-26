Знакомьтесь, Анри Бер — ресторатор нового поколения: его Nothing Fancy и бар-бильярдная Solids собирают главных инфлюенсеров Петербурга

«Сколько себя помню, мне всегда нравилась ресторанная история. Родители были достаточно консервативные, часто ходили, как и все их поколение, в вечерние заведения Ginza Project. Я же начал читать ресторанные порталы — рубрику в «Собака.ru», Restorating, Restoclub. Сейчас мне 29 лет, значит, это было где-то в начале 2010-х. Видел, что открылось новое место, изучал меню, уговаривал маму с папой туда пойти. Нравилось им или нет, другое дело, но такие эксперименты были моей страстью. Примерно тогда открылся Duo: как же мне все там было интересно, как меня вдохновляла история Блинова! Естественно, у меня не было опыта, друзей из ресторанной сферы, никого и ничего. И вообще, мне полагалось стать врачом — как мои родители: папа — лор, мама — стоматолог. Они переехали из Кутаиси в Петербург до моего рождения, и в старших классах мы поселились на Петроградской — чтобы потом мне было близко ходить к Первому меду. Честно полгода готовился к ЕГЭ по биологии и химии, но потом психанул: не мое, не понимаю, не хочу и не буду понимать. Сговорились с родителями на экономическом факультете СПбГУ: закончил там бакалавриат и магистратуру по управлению организацией.

Рестораны при этом из головы у меня не шли: даже думал пойти в «Рыбу» к Араму Михайловичу официантом.

Рестораны при этом из головы у меня не шли: даже думал пойти в «Рыбу» к Араму Михайловичу официантом и пройти путь до управляющего. Почему туда? Я, можно сказать, вырос в «Рыбе»: недавно там ужинал, и кто-то из персонала вспомнил меня играющим в детской комнате. Но не сложилось! Тем временем друг придумал мобильное приложение Foodism — эдакий тиндер для еды. Представьте, вам хочется борща: открыли — и вам показывают все варианты, где можно съесть борщ, в ресторанах заданного радиуса (плюс фото, средний чек, отзывы, оценки!). Я загорелся, не мог спать и есть, только о приложении и думал, предложил его вместе развивать. Сейчас понимаю, что многое было наивно. Уже как постоянный гость пришел в Duo, его сооснователь Ренат Маликов, как всегда, был на входе. Рассказываю: вот такое придумали, можешь нас поддержать? И он согласился! Мы предлагали за свой счет сделать съемку, подключение бесплатное — условия отличные. Но стартап не взлетел. Мое мнение: мы опередили время — сейчас бы это больше зашло, когда уже все привыкли в диджитал. Однако пока я знакомил с Foodism рестораны, узнал многих людей в индустрии. Например, Ольгу Никифорову, куратора Василеостровского рынка. Я грезил тогда прообразом Nothing Fancy, заведением с поке, и поделился с Ольгой идеей. В итоге сотрудничество вылилось в грузинский корнер Georgiani в партнерстве с Георгием Дарцмелией. Ресторатор родом из Тбилиси, он долгое время занимался кофе illy в Петербурге, запускал Bolshoy Bar и ресторан Litera G. Георгий — друг и бизнес-партнер родителей, я знаком с ним с детства. Открывая Georgiani (хачапури, хинкали и харчо — вот три кита меню), изучил ресторанные техкарты, документооборот, оборудование. Стал увереннее себя чувствовать в этом деле, и когда возникла идея Nothing Fancy, был готов к ее реализации. Каким он получился, вы уже знаете».