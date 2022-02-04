Джанк-фуд для ЗОЖников! Как устроен безглютеновый ресторан No Regrets с пиццей, пастой и даже бургерами

Что абсолютно легально может съесть в No Regrets веган, а что человек, начитавшийся доктора Гандри?

Римская пицца (в ней всего 1,8 г углеводов!) на миндальной муке полностью подходит тем, кто придерживается кетодиеты. Еще лазанья — мы делаем ее из цукини и индейки с очень вкусным томатным соусом, без использования теста. Для поклонников Гандри у нас есть батат. Котлеты из трески или индейки — для приверженцев безуглеводной диеты Аткинса. Вегетарианцам — сырники из козьего творога и батата. Веганам — салат из белой моркови и оранжевой свеклы. А людям с целиакией подходит вообще все меню, включая бургеры и fish&chips. Наша хрустящая и объемная 3D-панировка, а также булочки для бургеров — все это без глютена — моя большая гордость. Ведь все, что мы так любим в хлебе, дает клейковина, у нас же получилось добиться пористости и красивого среза без нее. А еще скоро мы совместно с AF Brew сварим глютен-фри пиво!

Посоветуй, кого почитать, чтобы разобраться наконец в здоровом питании?

Я стала думать о том, как еда влияет на наше здоровье, благодаря профессору Девендре Вора. Его книга Health In Your Hands стала судьбоносной. Доступно о вреде глютена рассказывает практикующий невролог Дэвид Перлмуттер в книге «Еда и мозг»: в последнем издании он приводит новые данные научных исследований. Аутоиммунные протоколы питания докторов Сары Баллантайн и Терри Вальса, которые вытесняют воспалительные раздражители из организма, исключают глютен и молочные продукты. Известный остеопат Джозеф Меркола посвятил книгу кетодиете, исключающей из меню любые крупы. В инстаграме я смотрю Вику Газинскую — рыцаря войска Гандри. Пул информации настолько велик, что тебе просто надо выбрать то, что написано понятным тебе языком. Для меня очевидная правда в том, что глютен и казеин неприемлемы для здоровья сына: после отказа от них все показатели у Луки пришли в норму