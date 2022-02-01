Минтруд рекомендовал работодателям перевести максимум сотрудников на удаленку из-за роста заболеваемости COVID-19

«В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года», — сообщили в министерстве.

Также отмечается, что работодатели будут сами определять, сколько они могут перевести на дистанционную работу сотрудников. Помимо этого, в министерстве напомнили, что перевод работников на удаленку не может служить основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема задач.

«Все вопросы организации дистанционной (удаленной) работы регулируются Трудовым кодексом РФ. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2021 года», — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, всех школьников Ленинградской области отправят на внеплановые каникулы. Решение принято оперштабом региона из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

На сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 70% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В городе уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение.