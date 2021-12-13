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Стало известно, когда в России начнут выдавать QR-коды по уровню антител к COVID-19

С начала 2022 года в России начнут выдавать сертификаты о перенесенным коронавирусе в России по уровню антител. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

hodim / Shutterstock.com

По словам Голиковой, с 1 января 2022 года россиянам с положительными ПЦР-тестами, ранее не сообщавшим о заражении коронавирусом, предложат сдать тест на антитела. Если анализ окажется положительным, они смогут получить документ о перенесенном заболевании — и, соответственно, QR-код, необходимый в большинстве регионов России для посещения различных общественных мест.

Ранее Голикова также сообщила, что привитым иностранными вакцинами от коронавируса россиянам начнут выдавать QR-коды. Подтвердить иммунизацию можно будет по итогам теста на антитела.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 миллионов, в Москве — 1 миллион 987 тысяч, в Петербурге — 817 тысяч, в мире — 270 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт»

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