18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Привитым иностранными вакцинами от COVID-19 россиянам начнут выдавать QR-коды

Привитым иностранными вакцинами от коронавируса россиянам начнут выдавать QR-коды. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Shutterstock.com

Привившиеся иностранной вакциной от коронавируса россияне смогут получить QR-код о вакцинации сроком на полгода. Подтвердить иммунизацию можно будет по итогам теста на антитела. «Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут сдать тест на антитела и получить сертификат [с QR-кодом] на полгода», — сообщила Голикова.

Получить сертификат по итогу анализа на антитела смогут и те россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом. «Они [привитые за рубежом «Спутником V» россияне] смогут, приехав или находясь здесь [в России], сдать соответствующий анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев», — добавила она.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 миллионов, в Москве — 1 миллион 987 тысяч, в Петербурге — 817 тысяч, в мире — 270 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт»

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: