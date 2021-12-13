Привитым иностранными вакцинами от COVID-19 россиянам начнут выдавать QR-коды

Привившиеся иностранной вакциной от коронавируса россияне смогут получить QR-код о вакцинации сроком на полгода. Подтвердить иммунизацию можно будет по итогам теста на антитела. «Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут сдать тест на антитела и получить сертификат [с QR-кодом] на полгода», — сообщила Голикова.

Получить сертификат по итогу анализа на антитела смогут и те россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом. «Они [привитые за рубежом «Спутником V» россияне] смогут, приехав или находясь здесь [в России], сдать соответствующий анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев», — добавила она.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 миллионов, в Москве — 1 миллион 987 тысяч, в Петербурге — 817 тысяч, в мире — 270 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».