Исследование: 8 из 10 привитых от коронавируса россиян готовы к ревакцинации

47% процентов россиян однозначно готовы ревакцинироваться, еще 33% скорее готовы. Скорее не готовы прививаться второй раз 14% респондентов, еще 6% однозначно не готовы повторить прививку. Среди причин — «неизвестно, как первая отразится на здоровье в дальнейшем» и «было много негативных "побочек"». Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Однозначно готовых к ревакцинации среди мужчин больше, чем среди женщин: 50% против 42% соответственно. Россияне в возрасте от 35 до 44 лет демонстрировали уверенную готовность привиться повторно чаще более молодых и более зрелых сограждан (49%).

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 434 тысячи, в Москве — 1 миллион 926 тысяч, в Петербурге — 775 тысяч, в мире — 258 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».