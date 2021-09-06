Личный опыт: как я ревакцинировался в Петербурге — от выбора прививки и записи до побочек

Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге идет уже более полугода. А это значит, что с каждым днем растет число тех, кто может сделать уже повторную прививку. Так, согласно официальным данным, к 24 марта 2021 года оба компонента получили более 240 тысяч человек. Все они к концу сентября могут вновь прийти на пункт вакцинации.

«[Ревакцинироваться в Петербурге можно] всеми доступными вакцинами: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», — сообщили редакции «Собака.ru» в пресс-службе комитета по здравоохранению, добавив, что запасы препарата «ЭпиВакКорона» пока в городе закончились.

Официально снова привиться от коронавируса можно уже через шесть месяцев после завершения первой вакцинации (если она проводилась двухкомпонентным препаратом, то через полгода после второго укола). Однако число прошедших ревакцинацию пока заметно ниже количества петербуржцев, которые могут обновить прививку. «Первый компонент вакцины при повторной вакцинации получили [в Петербурге] 6453 человека, закончили цикл ревакцинации 3521», — также сообщили редакции в Комздраве.