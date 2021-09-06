Личный опыт: как я ревакцинировался в Петербурге — от выбора прививки и записи до побочек

По данным властей, полный курс ревакцинации от коронавируса прошли 3,5 тыс. жителей Петербурга. Одним из них стал редактор «Собака.ru» Константин Крылов. Он рассказывает о том, что нужно иметь в виду при повторной прививке и ждать ли таких же побочек, как в первый раз.
Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге идет уже более полугода. А это значит, что с каждым днем растет число тех, кто может сделать уже повторную прививку. Так, согласно официальным данным, к 24 марта 2021 года оба компонента получили более 240 тысяч человек. Все они к концу сентября могут вновь прийти на пункт вакцинации.
«[Ревакцинироваться в Петербурге можно] всеми доступными вакцинами: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», — сообщили редакции «Собака.ru» в пресс-службе комитета по здравоохранению, добавив, что запасы препарата «ЭпиВакКорона» пока в городе закончились.
Официально снова привиться от коронавируса можно уже через шесть месяцев после завершения первой вакцинации (если она проводилась двухкомпонентным препаратом, то через полгода после второго укола). Однако число прошедших ревакцинацию пока заметно ниже количества петербуржцев, которые могут обновить прививку. «Первый компонент вакцины при повторной вакцинации получили [в Петербурге] 6453 человека, закончили цикл ревакцинации 3521», — также сообщили редакции в Комздраве.
Когда ревакцинироваться?
Однозначного ответа на вопрос о том, когда делать повторную прививку, пока нет. Более того, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в августе призвал ввести временный мораторий на повторные прививки от коронавируса, чтобы обеспечить первичную вакцинацию как можно большему количеству людей.
Согласно рекомендациям Миздрава РФ, в условиях спада заболеваемости ревакцинацию можно проводить раз в год. Однако в условиях ее подъема можно сделать повторную прививку уже через полгода. Именно это я и решил сделать.
Оксана Станевич
врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, главный эксперт проекта «Просто спросить о COVID-19»
«Ряд исследований демонстрируют, что в течение по крайней мере 12 месяцев иммунитет у переболевших сохраняется, и максимальная частота реинфекции, по-видимому, не превышает 10%. Поэтому пока я бы сказала, что оптимальной стратегией против новых вариантов, в том числе «дельта», является вакцинация + ревакцинация или болезнь + вакцинация. Так мы обеспечиваем наибольшую концентрацию нейтрализующих антител. Однако необходимость дальнейшей (третьей, четвертой и т.д., — прим. ред) ревакцинации каждые 6 месяцев после двукратной вакцинации или вакцинации после болезни — пока не обоснована».
Как записаться не ревакцинацию?
Запись на повторную вакцинацию в Петербурге идет так же как и на получение первой прививки. Это можно сделать на портале «Здоровье петербуржца», через портал Госуслуги, в колл-центрах поликлиник и по телефону 122.
По телефону оказалось возможно получить талон в любую удобную поликлинику, даже если я к ней не прикреплен. При этом, по крайней мере в Василеостровском районе, было достаточно номерков даже на вечернее время, удобное для людей, вернувшихся после «удаленки» в офисы. Однако, чтобы иметь выбор времени, записываться лучше хотя бы за неделю.
Узнать какую именно вакцину будут использовать оказалось невозможным. Оператор сообщает, что если в пункте вакцинации не окажется нужного мне препарата, то можно будет вколоть имеющийся или же отказаться и записаться в другую поликлинику.
Какую вакцину выбрать?
При выборе вакцины для повторной прививки есть несколько факторов. С одной стороны, гетерологичная вакцинация (когда для вакцинации и ревакцинации используются разные препараты) имеет, по некоторым данным, даже лучшие показатели по выработке антител к коронавирусу. Особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом.
С другой стороны, прививка тем же препаратом тоже возможна и эффективна. При этом по вакцине «КовиВак» пока опубликованы лишь данные доклинической стадии исследований на животных. Несмотря на то, что они показали безопасность и эффективность препарата, эксперты рекомендуют дождаться публикации данных по применению препарата на людях. Поэтому я решаю остановить выбор на «Спутнике Лайт»
«Для иммунитета достаточно и «Лайта», — отмечает Оксана Станевич, — можно и полным «Спутник V», в таком случае, если вторая доза во время ревакцинации будет отсрочена на 90 дней от первой (что сейчас допустимо по правилам), то это как будто будет еще одна ревакцинация».
Вакцинация и побочки
Приходя на вакцинацию, необходимо иметь в виду — «Спутник V» разливается по пять доз в одной ампуле. «Спутник Лайт» — по две. Иногда даже в самих медицинских учреждениях бывают путницы: пациентов, пришедших на укол «Спутника Лайт», по ошибке собирают пятерками, что грозит большой задержкой.
Также, при позднем времени прививки есть шанс остаться без «пары». Так, в 19.10 мне удалось попасть на ревакцинацию вместе с женщиной, ожидавшей в коридоре. Однако мужчина, пришедший уже после меня, так и не смог дождаться второго человека и вынужден был уйти домой без укола.
Делая ревакцинацию стоит также учитывать возможные побочные эффекты. От «Спутника Лайт» они могут быть не меньше, чем от компонентов «Спутника V». На следующий день может наблюдаться ломота в теле, повышение температуры (все это довелось испытать на себе!). Поэтому лучше всего делать прививку накануне выходного или, заранее предупредив работодателя. Впрочем, если недомогания нет, это не повод бить тревогу.
«Не стоит бояться отсутствия побочек, как и их наличия как критерия иммуногенности вакцины (то есть способности стимулировать выработку антител). Это достаточно индивидуально, с одной стороны, с другой — у лиц младшего возраста в принципе реакция на вакцинацию может быть более выраженной», — заключает Оксана Станевич.
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