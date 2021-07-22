Мурашко: 889 тысяч россиян с COVID-19 или подозрением на него находятся под наблюдением врачей

«Под наблюдением медицинских работников находятся 889 тысяч пациентов. Из них 77% — это пациенты, получающие помощь амбулаторно», — заявил Мурашко накануне, 21 июля. По его словам, в России развернуто 232 тысячи больничных коек для пациентов с COVID-19. Резервный фонд составляет около 18,5% — это, по мнению главы Минздрава, «достаточное количество».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 6 миллионов 54 тысячи, в Москве — 1 миллион 477 тысяч, в Петербурге — 511 тысяч, в мире — 191 миллион человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют.

Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.