Россиянам планируют дать возможность заранее запрещать себе брать любые кредиты

Механизм «добровольного запрета» на кредиты для россиян разрабатывают депутаты Госдумы совместно с участниками финансового рынка. Речь идет о двух законопроектах — поправках в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», которые позволят гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд. Они уже разработаны и будут внесены на рассмотрение после обсуждения профильными ведомствами.

Главная цель поправок — дать россиянам возможность защититься от мошенничества. В случае их принятия граждане получат право в любое время вводить и отменять возможность выдачи на свое имя любых кредитов или займов. Достаточно будет лишь подать соответствующую заявку — сделать это можно будет через «Госуслуги» или личные кабинеты в мобильных приложениях банков. Запрет на оформление кредитов вступит в силу в течение семи дней с момента обращения, срок отмены составит 10 дней. Установление и снятие запрета произойдет не мгновенно — чтобы не допустить злоупотреблений новым инструментом и защитить законные интересы кредиторов.

«Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь. Встречаются и случаи, когда граждан, используя социальную инженерию, уговаривают под видом спасения средств взять кредит и перевести деньги на счета мошенников», — приводит РБК слова зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

Как только «добровольный запрет» на кредиты вступит в силу, в кредитной истории человека он будет отображаться в титульной части — и при изучении профиля заемщика банки и микрофинансовые организации будут обязаны отказывать в оформлении любых ссуд на имя клиента. В случае, если кредитный договор все-таки будет заключен, кредиторы не смогут требовать выплаты задолженности и продавать долг коллекторам.

Напомним, в марте 2021 года россияне взяли рекордное число микрозаймов — 2,35 миллиона. Это исторический максимум за всю историю наблюдений. Также россияне начали тратить сбережения из-за падения доходов и роста цен на фоне резкого ускорения инфляции. Об этом свидетельствуют данные из доклада Росстата о социально-экономическом положении России в январе-марте 2021 года. Средняя скорость, с которой таяли накопления на счетах и в наличных, достигла 6,7 миллиарда рублей в день, или 280 миллионов рублей в час.