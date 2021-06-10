Какую процентную ставку по ипотеке россияне считают оптимальной? Вот результаты опроса

По результатам опроса, проведенного банком «Открытие», 55% процентов россиян считают справедливыми ставки по ипотечным кредитам в пределах 1-5% — то есть даже ниже, чем в госпрограмме льготной ипотеки. Еще 21% респондентов считают, что ставки не должны превышать 1%. По мнению 7% жителей страны, справедливые ставки по ипотечным кредитам находятся в диапазоне 5-7%, лишь 2% согласны на ставки 7-9% годовых.

При этом 53% россиян заявили, что поддерживают решение продлить программу льготной ипотеки на новостройки еще на один год. Наибольший процент сторонников продления этой программы — в Петербурге и Ленинградской области (63%), наименьший — на Дальнем Востоке и в Сибири (по 48%), а также в Московском регионе (49%). Еще 19% считают, что программу надо уже завершать, поскольку из-за нее растут цены на жилье, а 28% россиян ничего не знают о льготной ипотеке.

Напомним, в марте 2021 года россияне взяли рекордное число микрозаймов — 2,35 миллиона. Также они начали тратить сбережения из-за падения доходов и роста цен на фоне резкого ускорения инфляции. Жителям страны планируют дать возможность заранее запрещать себе брать любые кредиты, главная цель поправок — дать россиянам возможность защититься от мошенничества. Кроме того, за два года количество зарегистрированных в России ипотек выросло на 30%. В пятерку лидеров по числу взятых кредитов на жилье вошли Москва, Московская область и Петербург.