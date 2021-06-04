Программу льготной ипотеки в России продлили на год. И увеличили ставку до 7%

Программа льготной ипотеки должна была завершиться 1 июля 2021 года, однако теперь ее срок увеличен до 1 июля 2022-го. Ставка по таким кредитам будет единой для всех регионов России и составит 7% против нынешних 6,5%. Предельная сумма также будет единой и составит 3 миллиона рублей.

Программа льготной ипотеки была введена в рамках антикоронавирусной поддержки. Она носила временный характер. «Но резко обрывать и сворачивать нельзя», — отметил Путин. Ее оформили около полумиллиона семей. В строительный сектор было привлечено 2 триллиона рублей.

Льготную ипотеку можно взять на приобретение жилья у юридических лиц по договорам долевого участия или уступки права требования. Также допускается приобретение жилья у застройщиков по договорам купли-продажи во введенных в эксплуатацию домах.

Ранее «Сбербанк» снизил процентные ставки по программе льготной ипотеки на новостройки на 0,2 процентного пункта — до 5,55% годовых. Условие для такого кредита — первоначальный взнос от 20% и регистрация сделки в электронном виде.

Напомним, в марте 2021 года россияне взяли рекордное число микрозаймов — 2,35 миллиона. Также они начали тратить сбережения из-за падения доходов и роста цен на фоне резкого ускорения инфляции. Жителям страны планируют дать возможность заранее запрещать себе брать любые кредиты, главная цель поправок — дать россиянам возможность защититься от мошенничества. Кроме того, за два года количество зарегистрированных в России ипотек выросло на 30%. В пятерку лидеров по числу взятых кредитов на жилье вошли Москва, Московская область и Петербург.