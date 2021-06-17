Счетная палата предрекла снижение доступности жилья в России из-за программы льготной ипотеки

По итогам 2020 года объем выдачи ипотеки составил 4,3 триллиона рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю рынка ипотеки. К такому росту привело снижение ставок по кредитам и государственные льготные программы. В 2021 году они были продлены — правда, с увеличением ставки с 6,5% до 7%.

«По данным Банка России, помимо потенциального снижения доступности покупки жилья, форсированный рост ипотечного кредитования может иметь негативные последствия для макроэкономической устойчивости. Как показали исследования, более высокая долговая нагрузка частного сектора повышает вероятность возникновения кризисов», — говорится в отчете Счетной палаты.

В Счетной палате считают необходимым скорректировать программу льготной ипотеки — разрешить гражданам пользоваться программой только один раз и выдавать только нуждающимся.

Программа льготной ипотеки должна была завершиться 1 июля 2021 года, однако теперь ее срок увеличен до 1 июля 2022-го. Льготную ипотеку можно взять на приобретение жилья у юридических лиц по договорам долевого участия или уступки права требования. Также допускается приобретение жилья у застройщиков по договорам купли-продажи во введенных в эксплуатацию домах.

Напомним, в марте 2021 года россияне взяли рекордное число микрозаймов — 2,35 миллиона. Также они начали тратить сбережения из-за падения доходов и роста цен на фоне резкого ускорения инфляции. Жителям страны планируют дать возможность заранее запрещать себе брать любые кредиты, главная цель поправок — дать россиянам возможность защититься от мошенничества. Кроме того, за два года количество зарегистрированных в России ипотек выросло на 30%. В пятерку лидеров по числу взятых кредитов на жилье вошли Москва, Московская область и Петербург. Также россияне назвали оптимальную процентную ставку по ипотеке. Большинство считают, что она не должна превышать 5% годовых.