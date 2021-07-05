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В РПЦ назвали отказ от вакцинации против коронавируса грехом

Не желающие вакцинироваться от коронавируса берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизни. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

  • Colin Temple / Shutterstock.com

Митрополит Волоколамский Иларион

Об отказе вакцинироваться от коронавируса:

Я сейчас постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди приходят к священнику для того, чтобы покаяться в том, что они не сделали вакцинацию себе или своим близким и что они стали невольной причиной гибели людей. Они приходят и говорят: "А как мне теперь с этим жить?". А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех. А грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке.

Напомним, ранее руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев дал прогноз о том, что в июне-июле 2021 года в России не исключен многократный рост числа заболевших коронавирусом — до 52 тысяч новых случаев за сутки. Ученые СПбГУ, основываясь на математической модели распространения коронавирусной инфекции, также говорят о том, что пик заболеваемости коронавирусом в рамках третьей волны пандемии в России придется на конец июня. А Центр имени Гамалеи заявил о снижении эффективности «Спутника V» против индийского штамма коронавируса — примерно в 2,6 раза.

Госпитализация с коронавирусом в Петербурге продолжает расти. В больницы города увозят уже по тысяче человек в день, в основном болеют молодые. Одновременно с этим председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявляет о выходе города на плато по заболеваемости. Петербургский Роспотребнадзор заявил о рекордной летальности от коронавируса — как ни при одной другой болезни. В городе открывают дополнительные пункты регистрации смертей. На фоне рекордной статистики по смертности от коронавируса в других отделениях уже образовались очереди.

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