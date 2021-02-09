Более 180 российских ученых, актеров, режиссеров, писателей и общественных деятелей потребовали изменить законодательство о митингах. Открытое письмо к представителям властей с призывом «вернуться в рамки конституционного правового порядка» Чулпан Хаматова, Андрей Звягинцев, Борис Акунин и другие. Его публикует «Новая газета».
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По словам авторов обращения, в последние недели по всей России проходили «мирные собрания граждан» — они вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против «покушений, фабрикации уголовных дел и арестов политических оппонентов». То, что заявки на проведение акций не получали согласования органов власти, является «прямым нарушением прав граждан, гарантированных 31-й статьей российской Конституции, нормы которой имеют приоритет перед любыми законами».
В этой ситуации поведение людей, вышедших на акции, «полностью соответствовало правовому порядку, определенному российской Конституцией», считают подписавшиеся, а попытки правоохранительных органов «воспрепятствовать им, напротив, с конституционной точки зрения являются противоправными». Авторы обращения требуют «срочно привести законодательство о проведении митингов и собраний в соответствие с Конституцией Российской Федерации и обязать органы исполнительной власти неукоснительно следовать Конституции».
«Глубокое возмущение вызывают бессмысленно жестокие действия полиции, избивавшей мирных, безоружных граждан, и полный произвол судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости, презумпцию невиновности. Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы. Фактически суды превратились в подобие «троек» времен сталинского террора, хотя пока и в рамках административного судопроизводства», — говорится в обращении.
Более 180 российских ученых, актеров, режиссеров, писателей и общественных деятелей требуют:
- Освободить задержанных и арестованных, в том числе по решениям судов.
- Аннулировать в массовом порядке решения судов.
- Прекратить заведенные по политическим мотивам «надуманные уголовные дела».
- Немедленно «пресечь, осудить и наказать» «антигуманное и ничем не спровоцированное поведение полиции в отношении мирных граждан России».
«Мы призываем людей доброй воли, всех наших сограждан присоединиться к осуждению насилия в отношении политических оппонентов, возвысить свой голос в защиту гражданского мира, демократии и достойной жизни, а представителей власти вернуться в рамки конституционного правового порядка», — призывают подписавшиеся под открытым письмом.
Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает неправомерными действия полиции по отношению к участникам митинга в поддержку российского политика Алексея Навального, прошедшего 23 января. Также он отметил, что «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем» — комментируя акцию 31 января. А еще предложил отложить исполнение арестов для участников протестных акций 23 и 31 января. В связи с их большим количеством не могут быть обеспечены гарантированные законом права арестованных.
Суды Петербурга получили более 1 400 административных дел по итогам несогласованных протестных акций, прошедших в городе 23 и 31 января, а также 2 февраля. Под арест на 15 суток отправлено 353 человека.
В Петербурге сотрудники полиции съели часть еды из «Макдоналдс», которую волонтеры передали задержанным на несанкционированных акциях протеста. Что не доели — отдали. В МВД это опровергают, утверждая, что передачка была отдана «в полном объеме». А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил оспорить решение суда, оштрафовавшего Евгения Агафонова за участие в несанкционированной акции протеста в Петербурге. 31 января инвалид III группы по слуху, который не может говорить, был задержан за то, что «скандировал лозунги».
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