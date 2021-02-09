Более 180 российских ученых, актеров, режиссеров, писателей и общественных деятелей потребовали изменить законодательство о митингах

По словам авторов обращения, в последние недели по всей России проходили «мирные собрания граждан» — они вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против «покушений, фабрикации уголовных дел и арестов политических оппонентов». То, что заявки на проведение акций не получали согласования органов власти, является «прямым нарушением прав граждан, гарантированных 31-й статьей российской Конституции, нормы которой имеют приоритет перед любыми законами».

В этой ситуации поведение людей, вышедших на акции, «полностью соответствовало правовому порядку, определенному российской Конституцией», считают подписавшиеся, а попытки правоохранительных органов «воспрепятствовать им, напротив, с конституционной точки зрения являются противоправными». Авторы обращения требуют «срочно привести законодательство о проведении митингов и собраний в соответствие с Конституцией Российской Федерации и обязать органы исполнительной власти неукоснительно следовать Конституции».

«Глубокое возмущение вызывают бессмысленно жестокие действия полиции, избивавшей мирных, безоружных граждан, и полный произвол судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости, презумпцию невиновности. Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы. Фактически суды превратились в подобие «троек» времен сталинского террора, хотя пока и в рамках административного судопроизводства», — говорится в обращении.

Более 180 российских ученых, актеров, режиссеров, писателей и общественных деятелей требуют:

Освободить задержанных и арестованных, в том числе по решениям судов.

Аннулировать в массовом порядке решения судов.

Прекратить заведенные по политическим мотивам «надуманные уголовные дела».

Немедленно «пресечь, осудить и наказать» «антигуманное и ничем не спровоцированное поведение полиции в отношении мирных граждан России».

«Мы призываем людей доброй воли, всех наших сограждан присоединиться к осуждению насилия в отношении политических оппонентов, возвысить свой голос в защиту гражданского мира, демократии и достойной жизни, а представителей власти вернуться в рамки конституционного правового порядка», — призывают подписавшиеся под открытым письмом.